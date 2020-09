Ritorna una delle manifestazioni cinematografiche più amate dagli appassionati milanesi che per una ragione o l’altra non sono riusciti ad andare al Festival di Venezia 2020.

Ventitré i titoli dalla 77esima edizione della Mostra del Cinema e quattordici le sale cittadine per 64 proiezioni e otto giorni di programmazione nei quali gli spettatori avranno modo di ritrovare attori e registi affermati e scoprire nuovi autori del panorama cinematografico internazionale accanto alle proposte del cinema italiano indipendente. Le proiezioni iniziano dalle 13.00 fino a sera, da mercoledì 23 al 30 settembre, e sono previsti incontri con gli autori, giornalisti e critici.

Le vie del cinema 2020: gli eventi da non perdere

Le 14 sale coinvolte sono: Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Filmcenter, Arlecchino Film in Lingua, Beltrade, Centrale Multisala Cinema Teatro Martinitt, CityLife Anteo, Colosseo Multisala, Ducale Multisala, Eliseo Multisala, Mexico, Orfeo Multisala, Palestrina, Plinius Multisala.

Lunedì 21 settembre

Ore 18.00, Cinema Palestrina: Paolo Mereghetti e Bruno Fornara presentano i film in programma. Appuntamento fuori programma della Milano Movie Week 2020 (14-20 settembre), la settimana dedicata al cinema e all’audiovisivo promossa e coordinata dal Comune di Milano, Assessorato alla Cultura.

Mercoledì 23 settembre

ore 20.00, Anteo Palazzo del Cinema: In occasione della proiezione del film EST – DITTATURA LAST MINUTE, il regista Antonio Pisu e i protagonisti, Lodo Guenzi e Jacopo Costantini, incontrano il pubblico. Presentazione a cura di Barbara Sorrentini.

Giovedì 24 settembre

ore 21.30, Arcobaleno Film center: In occasione della proiezione di THE MAN WHO SOLD HIS SKIN, la regista Kaouther Ben Hania interviene in collegamento. In collaborazione con COE/FESCAAAL – rassegna “Autunno 2020: ritorno alla sala!” e Edipo Re. Presentazione a cura di Alessandra Speciale e Silvia Jop.

Domenica 27 settembre

ore 21.30, Cinema Beltrade: In occasione della proiezione del film SAMP, i registi Flavia Mastrella e Antonio Rezza sono in collegamento per salutare il pubblico. Presentazione a cura di Monica Naldi.

Lunedì 28 settembre

ore 20.00, Anteo Palazzo del Cinema: In occasione della proiezione del film LA TROISIÈME GUERRE, il regista Giovanni Aloi incontra il pubblico. Presentazione a cura di Giulio Sangiorgio.

Martedì 29 settembre

ore 20.40, Plinius Multisala: La proiezione del film THE DISCIPLE sarà introdotta da un momento musicale con Nicolò Melocchi (Flauto Bansuri), Federico Sanesi (Tabla) e Leo Vertunni (Sitar). Presentazione a cura di Riccardo Biadene, direttore artistico SUMMERMELA/FIND e Kama Productions.

Mercoledì 30 settembre

ore 21.30, Cinema Mexico: In occasione della proiezione del film EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA (SI BALLERÀ FINCHÉ ENTRA LA LUCE DELL’ALBA), intervengono: Elisabetta Sgarbi, regista, Eugenio Lio, aiuto regista e gli Extraliscio, Mirco Mariani, Moreno il Biondo. Presentazione a cura di Anna Massecesi.

Scarica il programma completo delle proiezioni

Le vie del cinema 2020: biglietti

Tutti i biglietti e le Cinecard sono in prevendita esclusivamente online sul sito ufficiale di Le Vie del Cinema. Le Cinecard saranno in vendita dalle ore 14.00 di venerdì 18 settembre e sarà possibile utilizzarle a partire dalle ore 14.00 di martedì 22 settembre.

Biglietto : 8 euro

Cinecard: 6 film 33 euro – 12 film 48 euro

Scopri tutti i film in sala con il nostro #spiegonecinema

Edizione 2019 a cura di Alessio Cappuccio