Foliage, dove ammirare i colori dell’autunno vicino a Milano

L’estate sta per concludersi e andiamo a lunghi passi verso l’autunno. Questo non significa solo pioggia e giornate uggiose, ma anche e soprattutto magnifici colori. Le foglie si accendono di arancio, rosso e giallo, regalando quel fenomeno chiamato foliage, amatissimo sui social (manco a dirlo).

Dove si può ammirare il foliage vicino a Milano? Ci sono molti luoghi nei dintorni della città dove godersi i colori dell’autunno, dalle campagne fino ai boschi di montagna e ai giardini delle ville nobiliari.

Ovviamente la magia delle foglie ingiallite non è privilegio solo dei luoghi fuoriporta; anche in città si possono trovare scorci meravigliosi dove scattare fotografie uniche: nel nostro articolo li abbiamo raccolti tutti, pianta per pianta!

Foresta dei Bagni di Masino (SO)

Un luogo fatato, dove la natura regna incontaminata tra altissimi faggi e abeti secolari. Qui i colori del foliage arricchiscono un paesaggio mozzafiato con toni del rosso e dell’arancio intenso. Tra antichi sentieri e mulattiere questo bosco merita assolutamente una visita tutto l’anno.

Consonno, il paese fantasma (MB)

Doveva essere la Las Vegas della Brianza Consonno, un borgo nato negli anni Sessanta dalla mente di un imprenditore spregiudicato. Dopo l’iniziale curiosità la cittadina cadde subito in disgrazia e presto abbandonata.

Oggi, in mezzo alle strutture abbandonate, ricche di una bellezza inquietante, si possono effettuare passeggiate ed escursioni. Seguendo le vecchie vie della cittadina ci si immerge nei boschi di castagni, che lentamente stanno riprendendo possesso degli spazi. Il foliage qui avrà un altro gusto rispetto alla romantica passeggiata autunnale. Il percorso è molto facile da fare, anche con i bambini; l’importante è parcheggiare l’auto fuori dalla sbarra di ingresso, che durante i giorni festivi viene chiusa a orari precisi dai custodi.

Bosco di Canzo (CO)

Una vera e propria foresta magica nel cuore della Lombardia. Questo luogo incantato è una faggeta, che durante l’autunno cambia colore e si tinge di un rosso intenso. La passeggiata è ideale per i più piccoli, che nel bosco potranno giocare con i mucchi di foglie cadute e scoprire fate, gnomi e streghe scolpiti nel legno degli alberi.

Centovalli Express, il treno del foliage

Si parte da Domodossola e si arriva a Locarno. Il Centovalli Express è un trenino che attraversa oltre 50 km di vallate tra l’Italia e la Svizzera, immergendosi nei colori stupendi dell’autunno. Con ponti sospesi e gallerie scavate nella montagna, questo piccolo treno viaggia con vagoni originali del 1923! I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale del Centovalli Express a partire da ottobre, con viaggio gratuito per i minori di 6 anni.

Torbiere del Sebino (BS)

La riserva naturale delle Torbiere del Sebino, vicino al lago d’Iseo è un luogo protetto per la biodiversità della flora e la fauna che la abitano. A soli 40 minuti da Milano si viene catapultati in Irlanda, con passerelle sull’acqua dove si specchiano i colori autunnali degli alberi. Durante la passeggiata si possono incontrare facilmente conigli, cigni e uccelli acquatici tipici della zona. Il biglietto ha il costo simbolico di un euro.