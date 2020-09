I Musei Civici di Milano tornano ad accogliere i visitatori con i normali giorni di apertura. Finisce dall’8 settembre l’esperimento milanese per le riaperture dei musei, con giorni e orari alternati.

Milano è stata la prima città italiana a riaprire i luoghi della cultura e dell’arte e adesso può tornare a farlo con i consueti orari, dal martedì alla domenica, mantenendo il consueto giorno di chiusura il lunedì per tutti i Musei Civici della città. Gli ingressi resteranno contingentati e l’acquisto dei biglietti online sarà sempre obbligatorio o consigliato per tutti i musei. Di seguito gli orari di ogni museo milanese e interessanti approfondimenti sulla storia delle collezioni. Per le mostre in corso potete consultare il nostro #spiegonemostre estate, per conoscere tutti gli appuntamenti con l’arte che riserva la città!