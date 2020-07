East Market torna a Milano: l’edizione estiva del mercatino del vintage apre il 23 luglio

Se amate il vintage, la moda eccentrica e le insegne al neon East Market è la vostra Mecca. Uno dei mercatini dell’usato più celebri di Milano torna dopo il lockdown con un’edizione estiva.

150 espositori torneranno a darsi appuntamento il 23 luglio in via Mecenate 88/A. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica a est di Milano, si trovano anche vari articoli di collezionismo, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.

Come da tradizione East Market si distingue per un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l’occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee sempre diverse. L’idea di vintage che propone è anche cultura e consapevolezza del riciclo. Non solo valorizzare il senso estetico e funzionale degli oggetti, ma anche informare e sensibilizzare il pubblico sugli aspetti ecologici sottesi a questa cultura.

Accompagnano il mercatino le aree food & beverage. East Market Diner, dove si trova la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area. In quest’ultima sono a disposizione del pubblico numerosi truck con un’offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche molte proposte per vegani, celiaci e kids. East Market adotta la politica #plasticfree ovvero una policy ecologista che bandisce completamente tutta la plastica nel food e beverage. Per cibi e bevande, infatti , sono disponibili solo materiali eco friendly e riciclabili.

Norme anti Covid-19

East Market ha adottato le politiche di sicurezza sanitaria obbligatorie durante il corso della giornata:

Obbligo di mascherina

Misurazione della febbre all’ingresso e divieto di accesso per chi ha temperature superiori ai 37,5°

Rispetto delle distanze sociali e del metro di distanza

I partecipanti sono tenuti obbligatoriamente a igienizzare le mani a ogni ingresso e uscita dei diversi padiglioni della struttura

East Market 2020: orari e biglietti

Orario: giovedì 23 luglio dalle 16 alle 24

Ingresso Euro 3 (gratis fino 14 anni). Il biglietto è acquistabile anche con bancomat o carta di credito. L’acquisto è disponibile anche online, con prevendita di 50 centesimi.

Con il biglietto di ingresso si ha diritto a pagare la prima birra (o bicchiere di vino) 3 € anziché 5 €