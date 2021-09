Fashion Week, libri, dj set e aperitivi: gli eventi del weekend a Milano

Un nuovo fine settimana è alle porte e Milano si preannuncia come sempre scoppiettante di eventi e attività per tutti i gusti! Dagli ultimi giorni della Fashion Week agli spettacoli teatrali all’aperto fino alle mostre e alle attività per bambini, senza scordare le gite fuoriporta, per godersi gli ultimi giorni di caldo prima del pieno autunno!

Come sempre a guidarvi in questo mare di attività torna lo storico #spiegoneweekend!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà molto ballerino, con qualche temporale e nuvola di troppo. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

In tutta Milano è partita la grande mostra open air WEPLANET. 100 Globi per un Futuro sostenibile . Le opere, in plastica riciclata, sono elaborate artisticamente secondo diversi temi da giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, e da artisti e designer famosi che hanno interpretato tematiche e valori della sostenibilità utilizzando come tela il grande supporto sferico. La mappa delle location dove trovare (e fotografare) i globi .

, con concerti, stand up comedy e DJ set! Il programma della settimana. Domenica 26 settembre torna East Market : l’evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Saranno presenti 300 espositori da tutta Italia, con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage all’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo.

Villa Casati Stampa di Soncino aprirà ai visitatori le porte delle sue sale affrescate tra il XVI e XVIII secolo per , che accoglie oltre 100 espositori insieme a presentazioni, talk ed eventi da non perdere. Il ritrovo con il collettivo di divulgazione “Ci sarà un bel clima”, promotore dell’evento Aperitivo per un bel clima: il ghiaccio lo portiamo noi è per venerdì 24 settembre alle ore 18,30 in Largo Cairoli, a Milano, e si inserisce nel palinsesto di proteste e mobilitazioni previste per la giornata di “Global Strike” promossa, tra gli altri, da Fridays For Future. Un appuntamento provocatorio che porta direttamente al quid del dibattito: il ghiaccio, elemento essenziale di ogni aperitivo che si rispetti, rischia infatti di essere la più grande vittima di questa crisi climatica che si sta abbattendo, con effetti tragici, sui nostri ecosistemi.

Ogni sabato in via Senigallia 18, arriva B.U.M. – Bruzzano Urban Market: un mercato urbano, un rinnovato luogo di condivisione per abitare la “città dei 15 minuti”. Un’offerta di qualità, locale e stagionale, un’occasione per scoprire profumi, sapori e storie autentiche di cascine e aziende agricole lombarde di spicco, che producono e trasformano direttamente i prodotti che troverete all’interno del mercato: conserve, prodotti caseari, miele, vini, frutta e verdura biologica e persino fiori commestibili. Il mercato tornerà ogni sabato fino al 27 novembre dalle 14 alle 18.

. La tradizionale esposizione, diventata ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti del bonsai, proporrà ancora una volta degli esemplari unici. Queste piccole riproduzioni che seguono i principi dello Zen riescono, con la loro semplicità, asimmetria e naturalezza, a farci viaggiare con la mente in quei magici paesi orientali che da sempre affascinano i più. Ci sarà la possibilità di scoprire anche tante soluzioni per ricreare nella propria casa un meraviglioso giardino Zen, un luogo di riflessione e benessere che nutre corpo e mente. Maxi Zoo dedica il mese settembre al tema delle passeggiate con il cane e ha realizzato alcuni appuntamenti gratuiti e aperti a tutti. Venerdì 24 e domenica 26 settembre sarà la volta di divertenti camminate a sei zampe insieme agli esperti di PetPro. A partire dagli store Maxi Zoo (v.le Monza domenica 19 settembre, ore 15, v.le Certosa e via Lorenteggio (domenica 26 settembre, ore 15). gli educatori accompagneranno i partecipanti in una camminata di gruppo con i loro pet svelando trucchi e suggerimenti per vivere al meglio il momento della passeggiata.

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano