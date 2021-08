Weplanet: a Milano in mostra 100 globi per la sostenibilità

Da venerdì 27 agosto in tutta Milano sarà possibile vedere la mostra diffusa Weplanet: 100 globi per un futuro sostenibile, organizzata dall’ Associazione WePlanet per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dell’ambiente e della salute dei cittadini, in collaborazione con il Gruppo Mondadori.

L’evento si concluderà il 23 novembre, con un’asta benefica organizzata da Sotheby’s e ospitata al MiCo – Milano Convention Centre grazie al supporto di Fondazione Fiera Milano. Il ricavato sarà devoluto a ForestaMi, in particolare all’Associazione Parco Segantini Onlus, all’Ospedale Niguarda e alla Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca scientifica d’eccellenza contro i tumori, e alla Fondazione Progetto Arca Onlus che opera a sostegno dei poveri per l’assistenza e l’ integrazione.

Le opere , in plastica riciclata, sono elaborate artisticamente secondo diversi temi da giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, e da artisti e designer famosi che hanno interpretato tematiche e valori della sostenibilità utilizzando come tela il grande supporto sferico.

In programma anche le live performance come il Globo adottato da Lega Ambiente Lombardia che verrà presentato in Cascina Nascosta, al Parco Sempione, il prossimo 2 settembre, durante la Festa dei Globi di WePlanet Milano.

Mappa dei globi di Weplanet a Milano

I 100 globi sono localizzati in alcune delle vie e delle piazze più caratteristiche di Milano, creando una mappa diffusa della sostenibilità. Ecco le vie dove scovarli!

Piazza del Duomo

Piazzetta Reale

Piazza della Scala

Via Mercanti

Via Dante

Piazza Cadorna

Piazza degli Affari

Corso Vittorio Emanuele

Piazza San Carlo

Piazza San Babila

Corso Venezia

Piazza Cavour

Largo Donegani

Via Brera (adiacenza Pinacoteca)

Largo La Foppa

Via Solferino (via della Moscova)

Piazza XXV Aprile

Corso Como

Piazza Duca d’Aosta

Piazza Wagner (piazzale parrocchia di San Pietro in Sala)

Parco Segantini (area Associazione Parco Segantini)

Via Sammartini (angolo Via Tofane)

Piazza Lina Bo Bardi

Porta nuova

Grande ospedale metropolitano Niguarda (aree interne)

Policlinico di Milano – ospedale maggiore (vestibolo policlinico. Ingresso da via Francesco Sforza 32 e via Festa del Perdono 7)

Stazione Centrale (galleria delle Carrozze)

Mm2 (stazione Garibaldi)

Corso Monforte 30

Fiera Milano (ingresso via Domodossola)

Cascina Nascosta (Parco Sempione, via Alemagna 14)

