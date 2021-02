Milano e la Lombardia sono entrate dal 1° febbraio 2021 in zona gialla. Questo ha permesso la riapertura di mostre e musei, chiusi al pubblico da ottobre 2020. Non tutte le sedi espositive apriranno lunedì 1° febbraio, a causa di problemi organizzativi.

Il Comune di Milano ha annunciato la riapertura a pieno regime tra il 2 e il 7 marzo, in occasione di Museo City 2021. Nel frattempo, alcuni spazi riapriranno gradualmente nel corso del mese, mentre le mostre riapriranno gradualmente dal 9 febbraio. Più in basso trovate i dettagli per l’apertura di ogni museo cittadino.

Una volta aperti i musei manterranno i loro consueti orari, con la chiusura obbligatoria durante il weekend e il rispetto del coprifuoco alle 22.

Di seguito gli orari di ogni museo milanese e interessanti approfondimenti sulla storia delle collezioni. Per le mostre in corso potete consultare il nostro #spiegonemostre del 2021, per conoscere tutti gli appuntamenti con l’arte che riserva la città!

Musei Civici di Milano: orari e giorni di apertura

Castello Sforzesco (riapertura dal 16 febbraio )

Piazza Castello

martedì – venerdì dalle 9 alle 17.30

Ultimo ingresso ore 17

Acquisto online del biglietto obbligatorio (biglietto intero € 5,00; ridotto € 3,00)

Via Marconi, 1 – Milano

martedì – venerdì dalle 9 alle 19.30

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Acquisto online del biglietto consigliato (biglietto intero € 5,00; ridotto € 3,00)

Via Palestro, 16 – Milano

martedì – venerdì dalle 9 alle 17.30

Ultimo ingresso ore 16.30

Acquisto online del biglietto consigliato (biglietto intero € 5,00; ridotto € 3,00)

Corso Magenta, 15 – Milano

martedì – venerdì dalle 9 alle 17.30

Ultimo ingresso ore 16.30

Acquisto online del biglietto consigliato (biglietto intero € 5,00; ridotto € 3,00)

Via Borgonuovo, 23 – Milano

martedì – venerdì dalle 9 alle 17.30

Ultimo ingresso ore 16.30

L’ingresso è gratuito e non necessita di prenotazione

Via S. Andrea, 6 – Milano

martedì – venerdì dalle 9 alle 17.30

Ultimo ingresso ore 16.30

L’ingresso è gratuito e non necessita di prenotazione

Via S. Sisto, 6 – Milano

giovedì-venerdì dalle 11 alle 18

Via Tortona, 56 – Milano

martedì – venerdì dalle 9 alle 19.30

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Corso Venezia, 55 – Milano

martedì – venerdì dalle 9 alle 17.30

Ultimo ingresso ore 16.30

Acquisto online del biglietto consigliato (ingresso gratuito)

Viale Gadio, 2 – Milano

martedì – venerdì dalle 9 alle 17.30

Ultimo ingresso ore 16.30

Acquisto online del biglietto consigliato (biglietto intero € 5,00; ridotto € 3,00)

Via Palestro, 14 – Milano

martedì – venerdì dalle 9 alle 19.30

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Prenotazione online obbligatoria (ingresso gratuito)

Piazza del Duomo, 12 – Milano

martedì – venerdì dalle 9 alle 19.30

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura

Prenotazione online obbligatoria (prezzi variabili a seconda delle mostre)

Via Enrico Besana, 12

Biglietti: 9 € bambino + 7 € adulto; 30 € biglietto famiglia (4 persone); 7 € biglietto famiglia aggiuntivo

Case Museo di Milano: orari e giorni di apertura

Casa Museo Boschi di Stefano

Via Giorgio Jan,15 – Milano

martedì – venerdì dalle 10 alle 18

L’ingresso è gratuito e non necessita di prenotazione

Via Gesù, 5

venerdì dalle 13 alle 17.45

Biglietti: Intero € 10, ridotto € 7

Via Manzoni, 12

Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Chiuso il martedì

Biglietti: Intero € 10, ridotto € 7

Via Mozart, 14

mercoledì – venerdì dalle 10 alle 18

Biglietti: intero 14 €, ridotto bambini (5-18 anni) 4 €, ridotto universitari 7 €

Prenotazione consigliata

Musei di Milano: orari e giorni di apertura