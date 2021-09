Torna l’appuntamento annuale di Milano con l’arte contemporanea, Milano Art Week, la settimana milanese dedicata alle nuove forme dell’arte visiva dal 13 al 19 settembre 2021. Mostre, workshop, tavole rotonde e visite guidate coinvolgeranno musei e gallerie di tutta Milano.

Milano Art Week 2021: eventi già avviati e grandi mostre in arrivo

Milano proporrà con Milano Art Week un ricco programma di inaugurazioni, aperture straordinarie, visite guidate, performance, iniziative speciali e mostre che coinvolgono l’intera città (musei, sedi espositive, istituzioni, fondazioni, spazi non-profit)…

Tra le mostre già visitabili, Art Week proporrà eventi legati alla mostra al PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea, Autoritratto, insieme alla mostra Who the bær alla Fondazione Prada, Tina Modotti. Donne, Messico e libertà negli spazi del MUDEC e Painting is back alle Gallerie d’Italia, dedicata alla pittura italiana degli anni Ottanta.

Agli eventi si aggiungono due grandi mostre del panorama milanese contemporaneo: Breath Ghosts Blind, la mostra di Maurizio Cattelan curata da Vicente Todolì all’Hangar Bicocca e la grande mostra dedicata a Claude Monet che aprirà a Palazzo Reale proprio nei giorni dell’Art Week, il 18 settembre 2021.

Anche al Museo del Novecento non mancano le grandi mostre, con la monografica dedicata a Mario Sironi, artista che ha attraversato epoche e correnti artistiche di tutto il Novecento italiano.

Milano Art Week 2021: gli eventi da non perdere

Il programma di eventi sarà molto fitto, con 35 sedi e decine di eventi per tutti i gusti. Scopriamo quelli da segnare assolutamente in agenda!

Lunedì 13 settembre

NASCITA APERTA

Dove: Castello Sforzesco, museo della Pietà Rondanini

Castello Sforzesco, museo della Pietà Rondanini Quando: alle 12.

alle 12. Cosa : Installazione video di Emma Ciceri

: Installazione video di Emma Ciceri Quanto : ingresso gratuito

: ingresso gratuito Replica: fino al 19 settembre

DAVIDE DILEO. VIA (AL)LA MUSICA

Dove: Castello Sforzesco, cortile della Rocchetta

Castello Sforzesco, cortile della Rocchetta Quando: dalle 18 alle 20

dalle 18 alle 20 Cosa : Installazione con pianoforti in dialogo con il Museo degli Strumenti musicali

: Installazione con pianoforti in dialogo con il Museo degli Strumenti musicali Quanto : ingresso gratuito

: ingresso gratuito Replica: fino al 19 settembre

WHO THE BÆR. SIMON FUJIWARA

Dove: Fondazione Prada (Largo Isarco, 2)

Fondazione Prada (Largo Isarco, 2) Quando: dalle 17 alle 18

dalle 17 alle 18 Cosa : Visita guidata gratuita (massimo 10 persone). Illustrazione del progetto “Who The Bær” di Simon Fujiwara, visita libera nel Podium, introduzione al progetto “Atlas” nella Torre.

: Visita guidata gratuita (massimo 10 persone). Illustrazione del progetto “Who The Bær” di Simon Fujiwara, visita libera nel Podium, introduzione al progetto “Atlas” nella Torre. Quanto : prezzo del biglietto del museo con prenotazione obbligatoria scrivendo a visit.milano@fondazioneprada.org

: prezzo del biglietto del museo con prenotazione obbligatoria scrivendo a visit.milano@fondazioneprada.org Replica: fino al 19 settembre

Martedì 14 settembre

LEVITAS

Dove: The Open Box (Via G.B. Pergolesi, 6)

The Open Box (Via G.B. Pergolesi, 6) Quando: tutto il giorno

tutto il giorno Cosa : apertura straordinaria

: apertura straordinaria Quanto : ingresso gratuito su appuntamento scrivendo a info.theopenbox.org@gmail.com

: ingresso gratuito su appuntamento scrivendo a info.theopenbox.org@gmail.com Replica: fino al 19 settembre

Mercoledì 15 settembre

SERGIO PADOVANI: I FOLLI ABITANO IL SACRO

Dove: Fondazione Stelline (Corso Magenta, 61)

Fondazione Stelline (Corso Magenta, 61) Quando: dalle 10 alle 21.30

dalle 10 alle 21.30 Cosa : Apertura straordinaria delle gallerie e archivi di Zona Monti

: Apertura straordinaria delle gallerie e archivi di Zona Monti Quanto : Ingresso libero con prenotazione consigliata su mostre@stelline.it

: Ingresso libero con prenotazione consigliata su mostre@stelline.it Replica: fino al 19 settembre

LUISA LAMBRI AUTORITRATTO PAC PROJECT ROOM. ZEHRA DOĞAN. IL TEMPO DELLE FARFALLE

Dove: PAC -Padiglione d’arte contemporanea (Via Palestro, 14)

PAC -Padiglione d’arte contemporanea (Via Palestro, 14) Quando: dalle 18.30 alle 22.30

dalle 18.30 alle 22.30 Cosa : Apertura straordinaria

: Apertura straordinaria Quanto : Ingresso libero

: Ingresso libero Replica: fino al 19 settembre

VISITA GUIDATA “IL PAC & LE ARCHITETTURE DI LUISA LAMBRI

Dove: PAC -Padiglione d’arte contemporanea (Via Palestro, 14)

PAC -Padiglione d’arte contemporanea (Via Palestro, 14) Quando: alle 18.30

alle 18.30 Cosa : Visita guidata a cura di Diego Sileo e con i docenti del Politecnico Angelo Lorenzi e Roberto Dulio

: Visita guidata a cura di Diego Sileo e con i docenti del Politecnico Angelo Lorenzi e Roberto Dulio Quanto : Ingresso libero

: Ingresso libero Replica: fino al 19 settembre

LE PROTAGONISTE DELL’ARTE CONTEMPORANEA ITALIANA GENERAZIONI DI ARTISTE A CONFRONTO. GRAZIA VARISCO E MARIA MORGANTI

Dove: Triennale Milano (Viale Alemagna, 6)

Triennale Milano (Viale Alemagna, 6) Quando: alle 19

alle 19 Cosa : Incontro a cura di Damiano Gullì, Head Curator del Public Program di Triennale e Elena Tettamanti, Presidente degli Amici della Triennale

: Incontro a cura di Damiano Gullì, Head Curator del Public Program di Triennale e Elena Tettamanti, Presidente degli Amici della Triennale Quanto: Ingresso libero

LES AMIS

Dove: Mars (Via Guido Guinizelli, 6)

Mars (Via Guido Guinizelli, 6) Quando: alle 18

alle 18 Cosa : Opening della mostra

: Opening della mostra Quanto: Ingresso su prenotazione alla mail: mars.mailto@gmail.com

ULTRADIM Un progetto di Davide Giannella

Dove: Triennale Milano (Viale Alemagna, 6)

Triennale Milano (Viale Alemagna, 6) Quando: alle 19

alle 19 Cosa : ULTRADIM nasce con l’intenzione di indagare le possibili relazioni tra la dimensione analogica e la dimensione digitale, in ambito artistico. Gli artisti coinvolti e il pubblico animano una piattaforma di ricerca attorno alla salvaguardia della dimensione relazionale e fisica dell’esperienza artistica e sui potenziali offerti dalla tecnologia in suo sostegno. L’intreccio di molteplici linguaggi espressivi, tra spazio fisico e spazio virtuale, come espressione della complessità del contemporaneo.

: ULTRADIM nasce con l’intenzione di indagare le possibili relazioni tra la dimensione analogica e la dimensione digitale, in ambito artistico. Gli artisti coinvolti e il pubblico animano una piattaforma di ricerca attorno alla salvaguardia della dimensione relazionale e fisica dell’esperienza artistica e sui potenziali offerti dalla tecnologia in suo sostegno. L’intreccio di molteplici linguaggi espressivi, tra spazio fisico e spazio virtuale, come espressione della complessità del contemporaneo. Quanto: Ingresso libero

TALK. I SETTE SAVI A MILANO

Dove: PAC -Padiglione d’arte contemporanea (Via Palestro, 14)

PAC -Padiglione d’arte contemporanea (Via Palestro, 14) Quando: alle 14.30

alle 14.30 Cosa : Talk sull’opera di Fausto Melotti “I Sette Savi”, presentazione dell’accordo tra Comune di Milano, Città Metropolitana e Museo della Scienza e della Tecnologia che porterà alla valorizzazione dell’opera.

: Talk sull’opera di Fausto Melotti “I Sette Savi”, presentazione dell’accordo tra Comune di Milano, Città Metropolitana e Museo della Scienza e della Tecnologia che porterà alla valorizzazione dell’opera. Quanto: Ingresso libero con prenotazione obbligatoria scrivendo a c.inaugurazionim900@comune.milano.it

NOI X SEMPRE

Dove: Studiolo (Via Alessandro Tadino, 20)

Studiolo (Via Alessandro Tadino, 20) Quando: alle 16

alle 16 Cosa : Opening della mostra

: Opening della mostra Quanto: Ingresso libero

ARTE ATTIVA: Quando l’arte attiva comunità e territori. Installazione di Marinella Senatore “Bodies in Alliance”

Dove: Fondazione Imago Mundi (Via Enrico Nöe, 24)

Fondazione Imago Mundi (Via Enrico Nöe, 24) Quando: alle 18.30

alle 18.30 Cosa : Dialogo fra Marinella Senatore e Roberta Tenconi, curatrice dell’ Hangar Bicocca

: Dialogo fra Marinella Senatore e Roberta Tenconi, curatrice dell’ Hangar Bicocca Quanto: Ingresso libero con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@fondazioneimagomundi.org

L’ENFER. Gustav Doré. DIVIDE. Massimo Grimaldi

Dove: Octagon (Via Maroncelli, 12)

Octagon (Via Maroncelli, 12) Quando: dalle 18 alle 21

dalle 18 alle 21 Cosa : Opening della mostra

: Opening della mostra Quanto: Ingresso libero. Dal 16 settembre su appuntamento ( rsvp@octagon-milano.it / +39 3280320725 )

Giovedì 16 settembre

/ PU /

Dove: Casa degli Artisti (Via Tommaso da Cazzaniga, 89/A)

Casa degli Artisti (Via Tommaso da Cazzaniga, 89/A) Quando: dalle 14 alle 19

dalle 14 alle 19 Cosa : Iniziative per dare rilevanza alla parola poetica come forma di linguaggio universale.

: Iniziative per dare rilevanza alla parola poetica come forma di linguaggio universale. Quanto : Ingresso libero su prenotazione a: info@casadegliartisti.org

: Ingresso libero su prenotazione a: info@casadegliartisti.org Repliche: fino al 19 settembre

FROTTAGE. UN DISPOSITIVO SOCIEVOLE. PREMIATA DITTA IN DIALOGO CON GLI ABITANTI

Dove: Casa Museo Boschi di Stefano (Via Jan, 15)

Casa Museo Boschi di Stefano (Via Jan, 15) Cosa : mostra

: mostra Quanto : Ingresso libero

: Ingresso libero Repliche: fino al 19 settembre

CLAUDIO DESTITO. LO STRETTO DEI MESSINA

Dove: Studio Museo Francesco Messina (Via San Sisto, 4/a)

Studio Museo Francesco Messina (Via San Sisto, 4/a) Quando: dalle 10 alle 17.30

dalle 10 alle 17.30 Cosa : mostra

: mostra Quanto : Ingresso libero

: Ingresso libero Repliche: fino al 19 settembre

Venerdì 17 settembre

ELISABETTA BENASSI. LADY AND GENTLEMEN

Dove: Fondazione Adolfo Pini (Via San Sisto, 4/a)

Fondazione Adolfo Pini (Via San Sisto, 4/a) Quando: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17

dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 Cosa : mostra

: mostra Quanto : Ingresso gratuito su prenotazione

: Ingresso gratuito su prenotazione Repliche: fino al 19 settembre

MOSTRA INVITO 2021. PREMIO ACACIA A MARINELLA SENATORE

Dove: Museo del Novecento (Piazza Duomo, 8)

Museo del Novecento (Piazza Duomo, 8) Cosa : mostra

: mostra Quanto : Ingresso compreso nel costo del biglietto

: Ingresso compreso nel costo del biglietto Repliche: fino al 19 settembre

CONCERTO DI ROBERTO PUGLIESE E ALBERTO PIZZO

Dove: Fondazione Arnaldo Pomodoro (Via Vigevano, 9)

Fondazione Arnaldo Pomodoro (Via Vigevano, 9) Cosa : concerto

: concerto Quanto: ingresso libero

A VISUAL THREESOME

Dove: CAREOF – Fabbrica del Vapore (Via Procaccini, 4)

CAREOF – Fabbrica del Vapore (Via Procaccini, 4) Quando: dalle 11 alle 20

dalle 11 alle 20 Cosa : mostra

: mostra Quanto : Ingresso libero

: Ingresso libero Repliche: fino al 19 settembre

A to Z

Dove: Viafarini (Corso concordia, 11)

Viafarini (Corso concordia, 11) Quando: alle 18

alle 18 Cosa : opening della mostra

: opening della mostra Quanto: Ingresso libero

NUOVO HABITAT

Dove: CAREOF – Fabbrica del Vapore (Via Procaccini, 4)

CAREOF – Fabbrica del Vapore (Via Procaccini, 4) Quando: alle 21

alle 21 Cosa : Performance di Mara Oscar Cassiani

: Performance di Mara Oscar Cassiani Quanto: Ingresso libero

Sabato 18 settembre

MONET. DAL MUSÉE MARMOTTAN MONET, PARIGI

Dove: Palazzo Reale (Piazza del Duomo, 12)

Palazzo Reale (Piazza del Duomo, 12) Quando: alle 16.30 e alle 17.30

alle 16.30 e alle 17.30 Cosa : Visite guidate gratuite alla mostra

: Visite guidate gratuite alla mostra Quanto: Dalle ore 16:30 ingresso ridotto per tutti i visitatori. Partecipazione con biglietto mostra e con prenotazione

DIVINE E AVANGUARDIE. LE DONNE NELL’ARTE RUSSA

Dove: Palazzo Reale (Piazza del Duomo, 12)

Palazzo Reale (Piazza del Duomo, 12) Quando: alle 16.30 e alle 17.30

alle 16.30 e alle 17.30 Cosa : Visite guidate gratuite alla mostra

: Visite guidate gratuite alla mostra Quanto: Dalle ore 16:30 ingresso ridotto per tutti i visitatori. Partecipazione con biglietto mostra e con prenotazione su biglietteria@divineavanguardie.it indicando nome, cognome, mail, contatto telefonico e orario prescelto

BOBO PICCOLI. IL PERCORSO DI UN ARTISTA FRA PITTURA, DISEGNO E OPERE D’ARTE PUBBLICA, IN DIALOGO CON IL CONTESTO ARTISTICO E ARCHITETTONICO INTERNAZIONALE DEL SECONDO DOPOGUERRA

Dove: Fondazione Stelline (Corso Magenta, 61)

Fondazione Stelline (Corso Magenta, 61) Quando: alle 18.30

alle 18.30 Cosa : Conferenza. Introducono: Marco Edoardo Minoja, Direttore Cultura del Comune di Milano, PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione Stelline Giovanni Iovane, Direttore Accademia di Belle Arti di Brera. Intervengono: Paolo Campiglio, Mariavittoria Capitanucci, Cloe Piccoli, Marco Senaldi, In dialogo con Giorgio Verzotti

: Conferenza. Introducono: Marco Edoardo Minoja, Direttore Cultura del Comune di Milano, PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione Stelline Giovanni Iovane, Direttore Accademia di Belle Arti di Brera. Intervengono: Paolo Campiglio, Mariavittoria Capitanucci, Cloe Piccoli, Marco Senaldi, In dialogo con Giorgio Verzotti Quanto: Ingresso libero

ARTE CONTEMPORANEA NEL NUOVO ALLESTIMENTO PERMANENTE DEL MUDEC MILANO GLOBALE. IL MONDO VISTO DA QUI

Dove: MUDEC – Museo delle Culture (Via Tortona, 56)

MUDEC – Museo delle Culture (Via Tortona, 56) Quando: dalle 10 alle 22.30

dalle 10 alle 22.30 Cosa : apertura del nuovo allestimento della collezione permanente

: apertura del nuovo allestimento della collezione permanente Quanto: Ingresso libero (prenotazione consigliata)

DIGITAL AESTHETICS. “CHROMATA” DI MICHAEL BROMLEY

Dove: Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (Via San Vittore, 2)

Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (Via San Vittore, 2) Quando: alle 11, alle 15 e alle 17

alle 11, alle 15 e alle 17 Cosa : attività legata all’opera dell’artista Michael Bromley: un software generativo capace di rielaborare immagini riproducendole secondo colori e geometrie inaspettate

: attività legata all’opera dell’artista Michael Bromley: un software generativo capace di rielaborare immagini riproducendole secondo colori e geometrie inaspettate Quanto: L’attività è compresa nel costo del biglietto d’ingresso al Museo. Prenotazione obbligatoria

FORME E PAROLE ERRANTI

Dove: GAM – Galleria d’Arte Moderna (via Palestro, 16)

GAM – Galleria d’Arte Moderna (via Palestro, 16) Quando: alle 16.30

alle 16.30 Cosa : Reading nel giardino d Villa Reale per famiglie con bambini dai 6 anni

: Reading nel giardino d Villa Reale per famiglie con bambini dai 6 anni Quanto: Attività gratuita con prenotazione obbligatoria

Domenica 19 settembre

CONFERENZA SULLA MOSTRA “ULTERIORI GRADI DI LIBERTÀ, NELLA CITTÀ CHE RESISTE”

Dove: Gallerie d’Italia (Piazza Scala, 12)

Gallerie d’Italia (Piazza Scala, 12) Quando: alle 18

alle 18 Cosa : Andrea Viliani dialoga con l’artista Francesca Leone

: Andrea Viliani dialoga con l’artista Francesca Leone Quanto: Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria al numero 800.167619 o scrivendo a info@gallerieditalia.com

IMPERFETTO NATURALE

Dove: GAM – Galleria d’Arte Moderna (via Palestro, 16)

GAM – Galleria d’Arte Moderna (via Palestro, 16) Quando: alle 10.30

alle 10.30 Cosa : Visita guidata alla mostra Misfits e laboratorio creativo per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

: Visita guidata alla mostra Misfits e laboratorio creativo per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni Quanto: Attività gratuite incluse nel biglietto di ingresso del museo. Prenotazione obbligatoria

GLI SPAZI DELL’ARTE

Dove: GAM – Galleria d’Arte Moderna (via Palestro, 16)

GAM – Galleria d’Arte Moderna (via Palestro, 16) Quando: alle 18

alle 18 Cosa : Performance per installazione site-specific di Daniele Papuli

: Performance per installazione site-specific di Daniele Papuli Quanto: Attività gratuite incluse nel biglietto di ingresso del museo. Prenotazione obbligatoria

SCULTOGRAFIE