Ristoranti aperti a Milano: i migliori dehors della città

Milano e la Lombardia tornano in zona gialla, dando finalmente ai ristoranti la possibilità di riaprire pur con una clausola: i tavoli devono essere all’aperto. Parte così la caccia ai migliori dehors di Milano, che nonostante un meteo che non promette tregua daranno la possibilità a tutti i buongustai di pranzare e cenare nuovamente fuori (in tutti i sensi!)

Giardino di Giada, i sapori della Cina a un passo dal Duomo

Il Giardino di Giada è un ristorante cinese nel cuore di Milano, che vanta un lungo passato. È amato sia dalla clientela italiana ed europea, che dalla

stessa clientela cinese ed asiatica che qua trova i sapori della Cina più autentica.

È il 1980 quando il ristorante apre le porte, la proprietaria è nota a tutti i clienti come Carmen. Oggi la gestione del Giardino di Giada è portata avanti dal figlio di Carmen, Gigi Chin, ma la missione resta invariata: portare in tavola gli i piatti della tradizione cinese, in tutte le sue sfaccettature. Il menu spazia da portate semplici, come il branzino al vapore o la pancetta con verdura secca al vapore, fino ai piatti della cucina imperiale come l’anatra alla pechinese o le numerose pietanze piccanti sapientemente elaborate dal giovane chef

Zhao, erede del precedente chef Dong che per 25 anni ha firmato i sapori del Giardino di Giada.

Info e prenotazioni:

Via Palazzo Reale 5, 20122 Milano

Tel. 02 805 3891,

mail info@giardinodigiada.it

28 posti si trasferisce all’aperto

A partire da venerdì 30 aprile, il ristorante 28 Posti riapre le porte al pubblico. Un’occasione per degustare la cucina sofisticata e d’avanguardia dello Chef Marco Ambrosino. Un menù d’autore ma alla portata di tutti che, in linea con la filosofia dello Chef, rispetta l’ambiente, la materia prima e l’equità dei processi di produzione.

Un perfetto equilibrio tra la cucina sperimentale nordica e quella tradizionale mediterranea, da scoprire a pranzo o a cena negli spazi dell’elegante dehors al civico 1 di Via Corsico, a due passi dal Naviglio Grande.

Info e prenotazioni:

Via Corsico 1, 20144 Milano

tel. 02 8392377

Mail: 28posti@gmail.com

Sole, Quore, Amore: per un pranzo di lavoro romantico

Lunedì 26 aprile l’insegna che ha fatto di Pizza, Pasta e Tradizione il “quore” della propria offerta riapre con un elegante dehors ai piedi dei grattacieli di Piazza Gae Aulenti. Per l’occasione Francesco De Marco e Tymur Isayev hanno ideato un nuovo menù estivo che rende Quore Italiano la meta perfetta per pranzi di lavoro e cene tra amici a base di piatti che interpretano la tradizione regionale italiana con un twist innovativo.

Info e prenotazioni:

Via Vincenzo Capelli 2, 20124 Milano

Tel 02 7862 18 93

Classico Trattoria Contemporanea & Cocktail Bar, new entry nel panorama dei dehors milanesi

Il 26 aprile apre Classico Trattoria Contemporanea & Cocktail Bar, il nuovo progetto imprenditoriale della famiglia Murray, con un ampio dehors interno in un cortile appartato in stile “Vecchia Milano”. La sinergia tra cucina e cocktail bar, le due anime di Classico, è il tratto distintivo, da gustare nel giardino interno di via Marcona.

Gli amanti dei drink troveranno una cocktail list in cui ogni miscela è legata al titolo, al testo, oppure all’autore di una canzone. In cucina l’executive chef Achille Esposito, ischitano, che grazie alla sua esperienza legata alla cucina regionale, da Classico propone sapori netti, senza filtri e genuini, che rimandano alla tradizione gastronomica mediterranea con un piglio fresco che non stravolge, bensì esalta i gusti dei singoli ingredienti, assecondando le esigenze di un pubblico alla ricerca di una cucina leggera e allo stesso tempo gustosa.

Info e prenotazioni:

Via Marcona 6, 20129 Milano

Tel 02 49449135

Mail info@classico-bio.com

Maruzzella, tradizione campana da 43 anni a Milano

Chi frequenta la zona di Porta Venezia non può non conoscere Maruzzella, istituzione della cucina campana e della grande pizza a Milano. Gianni e Nunzia accolgono i loro ospiti nel grande dehors di piazza Oberdan, affacciato sui caselli daziari di Porta Venezia e sugli alberi dei Giardini Pubblici Indro Montanelli. Per gustare grandi piatti di pesce e pizze cotte a legna alla porta Nord di Milano anche il ristorante di Viale Zara 118 torna ad accogliere i visitatori dal 26 aprile nei curatissimi spazi esterni del locale.

Info e prenotazioni:

Piazza Oberdan 3, 20129 Milano

Tel 02 2952 5729

Mail ristorantemaruzzellaoberdan3@gmail.com

Viale Zara 118, 20125 Milano

Tel 02-6880282

Mail maruzzellazaramilano@gmail.com

Kanji, l’all you can eat all’insegna della ricerca e del gusto

Creatività, equilibrio e poesia, nel piatto come in tutto ciò che lo circonda: questa è, in tre parole, la filosofia che ha guidato il ristorante di cucina orientale Kanji Milano sin dalla sua nascita, nel 2010. In ogni preparazione, protagonista indiscussa è la materia prima, nel pieno rispetto e nella valorizzazione della tradizione giapponese, che esalta la freschezza e la genuinità degli ingredienti, il sapore e il colore di ogni cibo.

Dal 26 aprile il ristorante di via Caretto 4 riapre il suo cortile interno, caratteristico e circondato dal verde, con 30 posti a sedere ben distanziati. Nella sua formula all you can eat gli ingredienti sono freschi e genuini, i piatti sono preparati con sapiente cura in un’ampia varietà tra questi i futomaki, gli uramaki e molto altro.

Info e prenotazioni:

Via A. Caretto 4, 20124 Milano

Tel 02 66703543

La nostra recensione del ristorante

Vasiliki Kouzina, profumi di Grecia a Milano

Da giovedì 29 aprile Vasiliki Pierrakea, proprietaria di Vasiliki Kouzina, tornerà ad accogliere calorosamente i suoi ospiti a pranzo e cena nel piacevole dehors con una “kouzina” che racconta la storia, i sapori e le tradizioni della sua amata Grecia.

Ricette tipiche realizzate con prodotti greci di prima qualità a cui si aggiungono fantasticherie mediterranee e balcaniche, accompagnate da un’accurata selezione di etichette. Sabato 1 e domenica 2 maggio la cucina proporrà piatti inediti fuori carta per festeggiare la Pasqua Ortodossa.

Info e prenotazioni:

via Clusone 6, 20135 Milano

Tel 02 94381405 (WhatsApp 338 361 5018)

Mail vasiliki@vasilikikouzina.com

Cucciuto, ritorna la pizza d’autore

Da lunedì 26 aprile i tre locali (via Bergognone, corso Lodi e via Melzo) del brand di ristorazione milanese tornano alla carica con un nuovissimo menù.

Per la riapertura la proposta gastronomica si arricchisce di pizze stagionali come la Rosso di Mazara con crema di rucola, fiori di zucca, stracciatella e gamberi crudi, piatti dal gusto internazionale come i calamari fritti accompagnati da maionese al mango e nuove versioni di piatti iconici, fra cui i gustosissimi “cocciutelli”, ciambelline di pasta fritta che si tingono di verde pistacchio.

Info e prenotazioni:

Via Bergognone 24, 20144 Milano

Tel 02 36528327

Corso Lodi, angolo Via Gian Carlo Passeroni 2, 20135 Milano

Tel 02 36521500

Via Melzo, angolo Via Spallanzani, 20129 Milano

Tel 02 36751178

Pacifik Poke, bowls e cucina hawaiana si gustano in sede

Due ampi dehors con oltre 30 coperti aprono per gustare le iconiche poke bowls di Pacifik Poke: un’immancabile tappa per tutti coloro che ricercano la vera cucina hawaiana e che amano delle ricette sane, con ingredienti di qualità.

Dal 26 aprile sarà finalmente possibile provare il nuovo ristorante, che si è fatta conoscere dai milanesi durante il lockdown grazie al delivery.

Dopo aver conquistato Torino con otto aperture in poco più di due anni e di cui quattro durante il 2020, finalmente Pacifik Poke riapre per il pranzo e la sera con il suo primo format dedicato a un’esperienza a 360 gradi nel Pacifico.

Info e prenotazioni:

Via Antonio Pollaiuolo 9, 20159 Milano

Tel 02 45490563

Mail pacifikpoke@gmail.com