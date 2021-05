Salmo Stadi: riprogrammate le date del tour a Bibione e Milano al 2022

Salmo ha annunciato il posticipo al 2022 delle date italiane del tour negli Stadi programmato inizialmente per l’estate 2020 prima e 2021 poi.

La data zero è il 3 luglio 2022, con il concerto di Bibione, mentre il 6 luglio ci sarà l’attesissimo live allo Stadio di San Siro a Milano.

Salmo tour 2022, le date

3 luglio 2021: Bibione, Stadio Comunale

6 luglio 2021: Milano, Stadio San Siro

Salmo tour 2022: i biglietti

I biglietti già acquistati per le date sospese nel 2020 potranno essere riutilizzati senza costi aggiuntivi per i rispettivi spettacoli riprogrammati per il 2022.

Su vivoconcerti.it è possibile acquistare i biglietti per l’intero tour mondiale, comprese le due date italiane.

Questi i costi per la data di San Siro:

1° Anello Rosso Numerato Intero: Non disponibile

1° Anello Blu Numerato Intero: 63,25 €

1° Anello Verde Numerato Intero: 63,25 €

2° Anello Rosso Numerato Intero: 57,50 €

2° Anello Blu Numerato Intero: 51,75 €

2° Anello Verde Numerato Intero: 51,75 €

3° Anello Rosso Numerato Intero: 46,00 €

3° Anello Blu Numerato Intero: 40,25 €

3° Anello Verde Numerato Intero: 40,25 €

Prato Intero: Non disponibile

Prato Gold Intero: Non disponibile

Questi i prezzi per la data di Bibione: