Vediamo il calendario delle feste e dei ponti del 2021. Il prossimo anno non sarà particolarmente ricco di ponti, dato che il 25 aprile cadrà di domenica e il 1° maggio di sabato . Per il primo weekend lungo dovremo aspettare il 2 giugno, un mercoledì. Ma ecco il calendario completo delle festività 2021!

Feste e ponti del 2021: il calendario

6 gennaio: Epifania giovedì

giovedì 4-5 aprile: Pasqua e Pasquetta domenica e lunedì (come sempre)

domenica e lunedì (come sempre) 25 aprile: Festa della Liberazione domenica

domenica 1° maggio: Festa del lavoro sabato

sabato 2 giugno: Festa della Repubblica mercoledì

mercoledì 24 giugno: San Giovanni Battista (solo Torino, Genova e Firenze) giovedì

(solo Torino, Genova e Firenze) giovedì 29 giugno: Santi Pietro e Paolo (solo per Roma) martedì

(solo per Roma) martedì 15 agosto: Ferragosto domenica

domenica 19 settembre: San Gennaro (solo per Napoli) domenica

(solo per Napoli) domenica 1° novembre: Tutti i Santi : lunedì

: lunedì 7 dicembre: Sant’Ambrogio (solo per Milano) martedì

(solo per Milano) martedì 8 dicembre: Immacolata mercoledì

mercoledì 25 dicembre: Natale sabato

sabato 26 dicembre: Santo Stefano domenica

domenica 31 dicembre: San Silvestro venerdì

venerdì 6 gennaio 2022: Epifania venerdì

I patroni non si fanno pregare neanche a Milano, dove Sant’Ambrogio santifica un martedì che chiude un weekend lungo, perfetto per fare l’albero di Natale, come tradizione meneghina richiede.

Quest’anno Tutti i Santi cadrà di lunedì; forse l’occasione per recuperare un Halloween che nel 2020 non è stato festeggiato. Molto meno promettente il Ferragosto di domenica: purtroppo la tradizionale gita al mare diventerà un semplice fine settimana in spiaggia.