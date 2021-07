Achille Lauro, rinviato al 2022 il tour di ottobre. Le nuove date

Un altro rinvio si aggiunge alla lunga lista di artisti che hanno scelto di lasciar perdere e posticipare i propri concerti live al 2022. Achille Lauro ha annunciato che il suo tour Achille Lauro Live, previsto inizialmente per ottobre 2020, poi 2021, slitterà a maggio 2022. Come previsto già dai primi annunci il tour si aprirà a Milano, sul palco del Lorenzini District.

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date in programma, altrimenti potranno essere riscattati tramite voucher utilizzabile per altri live promossi dal circuito di acquisto.

Achille Lauro Live 2021: le nuove date