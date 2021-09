East Market, sostenibilità e festival : gli eventi del weekend a Milano

Un altro weekend sta arrivando a gran velocità, insieme a un numero sempre maggiore di eventi a Milano e dintorni! Ce n’è davvero per tutti i gusti: dagli ultimi giorni del Fuorisalone alle mostre aperte in città in questi giorni fino ai concerti, al teatro e ovviamente al cinema!

Settembre prosegue accompagnato anche dalle settimane dedicate all’arte e alla moda, dai numerosi festival fuoriporta a due passi da Milano e naturalmente dal nostro #spiegoneweekend!

Il meteo del weekend a Milano sarà discreto, con giornate gradevoli anche se con temperature più alte . Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

Ultimi giorni per il Fuorisalone: tutti gli eventi diffusi per la città

BASE Milano continua il suo programma settimanale di musica, buon cibo e comedy! Programma e orari dello Stabilimento Estivo di Milano.

continua il suo programma settimanale di musica, buon cibo e comedy! In tutta Milano è partita la grande mostra open air WEPLANET. 100 Globi per un Futuro sostenibile . Le opere, in plastica riciclata, sono elaborate artisticamente secondo diversi temi da giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, e da artisti e designer famosi che hanno interpretato tematiche e valori della sostenibilità utilizzando come tela il grande supporto sferico. La mappa delle location dove trovare (e fotografare) i globi .

la rassegna di arti performative che porta il teatro nei luoghi dove non lo si aspetta: bar, locali, parchi, una libreria e perfino un negozio di moto! Quasi 100 appuntamenti disseminati tra NoLo e i quartieri vicini: Adriano, Casoretto, Benedetto Marcello e Cistà (Città Studi – Acquabella). Per celebrare la collaborazione tra i marchi LEGO e Adidas dal 9 al 12 settembre lo store di San Babila ospiterà tre appuntamenti dedicati: il 12 settembre alle ore 17 , avrà luogo il Meet&Greet con Ghemon , reduce dal grande successo del suo tour “E VISSERO FERITI E CONTENTI TOUR 2021”. L’evento è aperto a tutti: all’ingresso il personale apposito gestirà il flusso per evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza. Oltre alla musica, sarà possibile vivere un momento speciale dedicato all’arte del modellismo e dei mattoncini con Riccardo Zangelmi, il primo ed unico LEGO Certified Professional Italiano, che dal 9 all’11 settembre sarà nel LEGO Store dalle 11 alle 19 per costruire live il modellino bigsize dell’adidas Originals LEGO Superstar: una vera e propria opera d’arte di 45 kg che verrà realizzata utilizzando 30.000 mattoncini e che l’artista personalizzerà con dettagli celebrativi dell’Italia. Infine, dal 10 al 26 settembre, acquistando il set adidas Originals LEGO®Superstar, si avrà la possibilità di vincere l’opera firmata dall’artista torinese Francesca Nigra alias Nice And The Fox e un modellino in mattoncini dell’iconica sneakers personalizzato dalla street artist stessa.

– Venerdì 10 , ore 21: Kiss the Frog: e-dAncity. Spettacolo di danza contemporanea e musica elettronica.

– Sabato 11 , ore 17: Una gran passione per la meccanica. Lettura/spettacolo in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano. Ore 18: “The Electric house” film muto di e con Buster Keaton. Proiezione con accompagnamento musicale dal vivo. Musiche originali di Rossella Spinosa. Ore 19: Epi-genesi | Esposizione di Jonathan Guaitamacchi a cura di Francesca Brambilla, performance sonora di improvvisazione live di Giorgio Li Calzi.

– Domenica 12 , ore 17: Una gran passione per la meccanica. Lettura/spettacolo in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano. Ore 18: FILM Tenet, regia di Christopher Nolan. Ore 20.30: Four On Six e Matteo Mancuso in concerto. Four On Six band mix di sonorità del mondo “manouche” dallo swing tradizionale al nu jazz e incursioni nella musica classica rivisitata in chiave jazz.

in via Senigallia 18, inaugura B.U.M. – Bruzzano Urban Market: un mercato urbano, un rinnovato luogo di condivisione per abitare la “città dei 15 minuti”. Un’offerta di qualità, locale e stagionale, un’occasione per scoprire profumi, sapori e storie autentiche di cascine e aziende agricole lombarde di spicco, che producono e trasformano direttamente i prodotti che troverete all’interno del mercato: conserve, prodotti caseari, miele, vini, frutta e verdura biologica e persino fiori commestibili. Il mercato tornerà dalle 14 alle 18. McDonald’s, insieme a FISE Assoambiente e AMSA organizzano venerdì 10 settembre alle 10 presso il Parco Pubblico Antonio Annarumma (ingresso via Lucerna, angolo via Simone Saint Bon) la prima tappa milanese de “ Le Giornate insieme a te per l’Ambiente ”, il progetto nato per combattere il fenomeno del littering. L’iniziativa si estenderà sull’intero territorio nazionale con l’obiettivo di mantenere puliti parchi, strade e piazze in 100 comuni italiani.

presso il Parco Pubblico Antonio Annarumma (ingresso via Lucerna, angolo via Simone Saint Bon) la prima tappa milanese de “ ”, il progetto nato per combattere il fenomeno del littering. L’iniziativa si estenderà sull’intero territorio nazionale con l’obiettivo di mantenere puliti parchi, strade e piazze in 100 comuni italiani. Dal 10 al 12 settembre 2021 torna a Milano, al BAM -Biblioteca degli Alberi, il Verde e il Blu Festival, Buone idee per il futuro del pianeta, la grande manifestazione di carattere divulgativo e partecipativo sull’innovazione ambientale e digitale, coniugata a una nuova cultura green per il pianeta e per la vita quotidiana. Venerdì 10 alle ore 20.30 con “Verde e Blu Connessioni”, ovvero un grande spettacolo di readings, danza, musica, arte: un concerto per piano di Roberta Di Mario, la cantante Patrizia Laquidara in “L’equilibrio è un miracolo”, la coreografia di danza “Leonardo Da Vinci: Anatomie Spirituali” con la compagnia Egri Danza, un reading dell’attrice Cinzia Spanò, e, infine, un intervento di Vittorio Sgarbi di presentazione del suo ultimo libro “Ecce Caravaggio”. Sabato 11 alle 21, in collaborazione con Festival Cinemambiente, è in programma la proiezione esclusiva del film “The Great Green Wall”, la storia della costruzione della Muraglia Verde, il muro di alberi da Dakar a Gibuti. Nelle tre giornate interverranno, tra gli altri, Marco Alverà, il Professor Matteo Bassetti, la chef Cristina Bowerman, Carlo Calenda, il Ministro Roberto Cingolani, Massimo Comparini di Thales Alenia Space Italia, il Professor Dickson Despommier, Giusi Ferrè, Anna Finocchiaro, il Professor Luciano Floridi, Giovanna Melandri, il designer Fabio Novembre, l’architetto e paesaggista Andreas Kipar, Stefano Quintarelli, la stilista Marina Spadafora, l’esploratore dei mari Alberto Luca Recchi, il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, Chicco Testa, la scrittrice Alessandra Viola e moltissimi altri rappresentanti del mondo della cultura, dell’impresa, della scienza e della politica, tra cui diversi sindaci di città impegnate in una transizione green.

Il Teatro della Cooperativa, presenta dall’11 al 20 settembre una nuova edizione di Teatro nei cortili , per portare il teatro direttamente nei cortili dei popolari quartieri di Niguarda, Affori e Bruzzano. Quattro gli appuntamenti ad ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili, aperti a tutti, non più solo agli abitanti dei caseggiati. La rassegna si aprirà sabato 11 settembre con un appuntamento dedicato ai più piccoli, Arlecchino e Brighella alla corte di Alì Bubù, il nuovo spettacolo di burattini, scritto e diretto da Renato Sarti, anima del Teatro della Cooperativa, all’interno del cortile di via Zanoli 15, ad Affori. Seguirà lunedì 13 settembre il secondo appuntamento che vedrà protagonista Flavio Oreglio nel suo Appunti, spunti & disappunti nel cortile di via Adriatico 30 a Niguarda. Sabato 18 settembre sarà la volta di Ippolita Baldini, che porterà nel cortile di via De Calboli 14, a Niguarda, Io, Roberta Ippolita Lucia, scritto dalla stessa attrice comica con la collaborazione alla drammaturgia di Emanuele Aldrovandi. Chiude la rassegna lunedì 20 settembre Comedian, un recital in stile Stand-up Comedy, scritto e interpretato da Antonello Taurino, docente, attore e comico, che animerà il cortile di via Grassini 5 a Bruzzano.

la ventunesima edizione di Tramedautore – Festival Internazionale delle Drammaturgie. Il claim dell’edizione 2021 “Andiamo!” rispecchia il desiderio di trovarsi di nuovo insieme, come in assemblea, per imparare attraverso il teatro a riconoscere e a esorcizzare le paure del presente tornando anche a festeggiare e a ritrovare forza nel prosieguo del cammino. Al Piccolo Teatro Studio Melato va in scena così “Alla festa di Romeo e Giulietta”, uno spettacolo diretto da Benedetto Sicca, nato dal sodalizio artistico con Emanuele D’Errico, per una riscrittura a più mani di un grande classico di tutti i tempi. In scena il giorno seguente ( ), ancora al Teatro Studio Melato, anche “Dall’altra parte. 2 + 2=?”, scritto e diretto da Emanuele D’Errico, ispirato a uno studio della neuroscienziata Marian Diamond, docente presso la University of California, il quale afferma che più della metà dei neuroni viene perso durante lo sviluppo prenatale. Il processo, ininterrotto nel corso della vita, farebbe guardare, fantasiosamente, all’atto del concepimento come al culmine della genialità, e tre gemelli eterozigoti nel grembo materno cercano di contrastare questo processo inevitabile, in attesa della nascita… Biglietti: Intero € 10, Ridotto € 8, Ridotto under 26 e over 65 € 5 Venerdì 10 settembre ultimo giorno per Vietato l’Ingresso , il progetto inedito promosso dal Teatro degli Arcimboldi che vede diciassette grandi studi di progettazione e di design dare nuova vita ai diciassette camerini del TAM Teatro Arcimboldi Milano, il teatro aprirà le porte al pubblico e si potrà entrare nel luogo privato degli artisti, respirare quello spazio, immaginarsi la metamorfosi dell’attore e ammirare i nuovi camerini d’autore del TAM. I visitatori avranno l’occasione di immergersi nei nuovi mondi creati dagli studi, e di ammirare l’alta qualità delle proposte, gli stili e le soluzioni di design adottate. Il progetto si trasforma in un gioco esplorativo unico e sensoriale che invita il pubblico a diventare non solo spettatore, ma protagonista. Infatti, contestualmente verrà dato l’avvio delle votazioni online che proclameranno lo studio vincitore che riceverà l’incarico di ristrutturare il “Camerino Muti”, il principale camerino del teatro. 40mq che hanno ospitato e ospiteranno le più grandi star dello show business nazionale e internazionale: da Roberto Bolle a David Parsons, da Ludovico Einaudi a Paolo Conte, da Bob Dylan al Dalai Lama, da Sting a Sir Elton John, da Liza Minelli a Charles Aznavour. Fino al 27 settembre il pubblico potrà votare il proprio camerino preferito sul sito del teatro ed esprimere fino a due preferenze. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

nel cortile di case popolari di via Sant’Erlembaldo 2, dove il teatro ha sede e dove abitano ben 180 famiglie. andrà in scena “Teatro e musica con il cappello”, spettacolo che coinvolge i cittadini stessi: come in un jukebox estivo di altri tempi basterà scegliere il brano teatrale desiderato fra quelli offerti. Lo spettatore si trova infatti davanti ad un menù à la carte di brani teatrali e musicali che spaziano fra temi molto diversi e sceglie lui stesso “ordinando” cosa debba essere recitato o cantato! In questo modo lo spettatore costruisce la sequenza (sempre diversa) dello spettacolo, che viene così modellato in ogni location in base ai gusti dei cittadini che abitano quel luogo. Si apre sabato 11 e domenica 12 settembre alle ore 21 al Teatro Asteria, in zona Cermenate il festival “Anteprime e…non solo” ideato e organizzato da PianoinBilico. Primo spettacolo in scena sarà La Casa degli spiriti, dal grande romanzo di Isabel Allende, messo in scena con sentimento e delicatezza da Corrado Accordino con Silvia Giulia Mendola (produzione Teatro Binario 7 in collaborazione con PianoinBilico) e le musiche dal vivo di Mimosa Campironi. Prezzi: 15 euro – ridotto 10 euro. Info e prenotazioni: pianoinbilico@gmail.com 347.7085598

Compagnia Carnevale, in collaborazione con la cooperativa Paloma 2000 e con il contributo del Comune di Milano Municipio 8 presenta “Le Belle Favole” nell’ambito della rassegna “Settembre da favola”, sabato 11 settembre alle 17 presso il Centro Milano Donna del Municipio 8 in Via Consolini 4, Milano. consigliato dai 3 anni, vuole proporre e diffondere, attraverso l’utilizzo delle tecniche espressive che caratterizzano la Commedia dell’Arte (canti, danze, pantomime, utilizzo delle maschere), la rilettura delle favole più famose di La Fontaine. I piccoli spettatori-partecipanti saranno protagonisti nella realizzazione dello spettacolo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni compagniacarnevale@gmail.com – 348 0129127

