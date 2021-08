Dal 2 settembre alle 18.30 Milano accoglierà il nuovo Mercato Centrale, dopo una lunga attesa data anche dai curiosi manifesti apparsi in giro per la città da un paio di mesi: un misto tra disegni infantili e vandalismo che ricorda l’arte di Basquiat per annunciare un vero e proprio paradiso della gastronomia italiana in Piazza Duca d’Aosta.

Il progetto del Mercato Centrale ha già preso piede a Firenze, Torino e Roma e come nelle sedi precedenti i proprietari garantiscono che non si tratterà di un centro commerciale di lusso, ma un vero e proprio luogo di incontro e condivisione, nello spirito dei mercati.

29 botteghe dedicate alle eccellenze del territorio lombardo e italiano arricchiranno i due piani della Stazione Centrale dedicati al Mercato: 4.500 mq di esplorazione gastronomica.

Mercato Centrale di Milano: le botteghe gastronomiche

Internamente gli spazi saranno dedicati alle materie prime, con una divisione che tocca carne, pesce, pasticceria, frutta e verdura con attenzione al biologico e al km zero, pane e pasta, gastronomia tipica ed etnica ecc.

I grandi nomi? Citiamone alcuni: la pescheria Pedol, fiore all’occhiello della tradizione ittica milanese dal 1929, i cocktail di Flavio Angiolillo, grande nome nei locali più in di Milano. E ancora: il vero barbecue all’americana del mitico Joe Bastianich e i dolci di Vincenzo Santoro, conosciuto dai milanesi grazie ai gioielli della Pasticceria Martesana.

Non possono mancare ovviamente gli angoli dedicati al vino e alla birra, con gli spazi Moretti, che dedicherà una birra speciale al Mercato, e Tannico, che dal web arriva a Milano con il primo spazio fisico di rivendita delle migliori etichette italiane.

Non solo cibo ovviamente: come in ogni mercato che si rispetti uno spazio sarà dedicato ai fiori, curati dalla famosa canta-fiorista Rosalba Piccinini, che arricchirà gli spazi con piante e fiori insieme a un team di flower designer munite di carriole fiorite.

Negli spazi di Mercato Centrale troveranno sede anche la scuola di cucina curata da Alessio Leporatti di Florencetown: un luogo dedicato all’approfondimento delle tecniche culinarie, a workshop e divertenti esperimenti ai fornelli tramite eventi dedicati.

A dare il giusto ritmo al tutto ci penserà Radio Mercato Centrale, un laboratorio radiofonico guidato da Alessio Bertallot. Non solo musica, ma anche suoni e cartoline da ogni angolo di Milano, per portare il Mercato in città e la città nel Mercato. Nelle sale della radio si alterneranno ospiti e invitati della scena artistica nazionale e locale.

Tutte le botteghe di Mercato Centrale di Milano

Piano terra:

I fiori e le piante – Rosalba Piccinini

Il mulino – Mattia Giardini e Alberto Iossetti

Il succo e il verde – Cesare Cacciapuoti e Nicolò De Gregorio

Il pane e i dolci – Davide Longoni

I ravioli cinesi – Agie Zhou

La sfogliatella napoletana – Sabato Sessa

Il tartufo – Luciano Savini

La birreria – Luigi Moretti

La pasticceria – Vincenzo Santoro

Il cioccolato e il gelato – Riccardo Ronchi e Edoardo Patrone

Il riso – Sergio Barzetti

La pizza – Giovanni Mineo e Simone Lombardi

La carne e i salumi – Fausto Savigni

L’hamburger di Chianina – Enrico Lagorio

Il girarrosto – Alessandro Baronti

L’enoteca – Tannico

La pasta fresca – Famiglia Michelis

La cucina di pesce – Ruggero Orlando

La pescheria – Andrea Collodi

Il cocktail bar – Luciano Angiolillo

Il fish bar – Jerémie Depruneaux

Il laboratorio del pesce – Mercato Centrale

Primo piano: