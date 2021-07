Film al cinema: le novità dell’estate 2021

Dopo tanti, troppi mesi senza cinema ecco che a Milano e in tutta Italia è di nuovo possibile godersi il buio della sala (o le tantissime prime visioni proposte all’aperto) e le grandi novità che lentamente stanno arrivando sul grande schermo dopo gli slittamenti e gli stop alle riprese del 2020 e dei primi mesi del 2021. Cosa andare a vedere al cinema in questa estate 2021? Scopriamolo con il nostro #spiegonecinema estivo!

Uscite al cinema luglio 2021

Io sono Nessuno

Bob Odenkirk (il Soul Goodman di Breaking Bad e dello spin-off Better Call Saul) mette in scena una commedia tagliente sulla mascolinità tossica. La vita di Hutch ha una svolta quando un gruppo di ladri fa irruzione in casa sua: nonostante riesca a disarmarli, sceglie di non usare la violenza su di loro. Questo atteggiamento finirà per renderlo uno zimbello nell’America dell’uomo forte e armato fino ai denti. Hutch deciderà quindi di andare alla ricerca dei ladri per dare loro una lezione e recuperare la refurtiva. Il film parodizza l’intero genere action dell’uomo solo contro il mondo, capitanato dalla fortunatissima saga di John Wick.

Data di uscita: 1° luglio

La terra dei figli

In un mondo post apocalittico i giovani lottano per essere di nuovo esseri umani. Dopo la distruzione della loro casa e la morte del padre, un ragazzo si metterà in viaggio per cercare chi tra la gente ha conservato il prezioso dono di saper leggere, ormai dimenticato da quel poco di umanità che resta sulla Terra.

Data di uscita: 1° luglio

State a casa

Una commedia nera tutta italiana. Durante il lockdown quattro ragazzi dividono un minuscolo appartamento, ognuno con i suoi drammi: c’è chi ha perso il lavoro, chi è immigrato irregolare e si nasconde e chi è costretto a convivere con un partner che non sopporta più. La vita del gruppo si stravolge quando il laido padrone di casa fa intendere alle ragazze di poter saldare l’affitto anche “in natura”. Volendogli dare una lezione filmando l’abuso, il gruppo scatena una serie di eventi al di sopra delle loro capacità di gestione.

Data di uscita: 1° luglio

Black Widow

Torna il Marvel Cinematic Universe con l’affascinante e letale Natasha, interpretata da Scarlett Johansson. Di lei scopriremo il passato in terra sovietica, dove lei e la sorella Yelena sono state addestrate per diventare assassine al servizio di Mosca. Uscita dagli Avengers a seguito della Civil War tra i supereroi, Vedova Nera torna nella sua madrepatria, dove potrà riabbracciare la famiglia, compreso il padre Aleksei o Red Guardian, la controparte russa di Captain America.

Data di uscita: 7 luglio

Occhi blu

Michela Cescon esordisce alla regia di un genere nuovo per lei, il noir. Un rapinatore seriale si aggira per Roma a bordo di una grossa moto, scatenando il panico tra le strade della Capitale. L’agente Murena per risolvere il caso si affida a un collega francese sulle tracce della moglie, che lo ha lasciato dopo la morte della figlia. Le indagini porteranno i due a Valeria, un’impiegata apparentemente normalissima.

Data di uscita: 8 luglio

Atlas

Matilda de Angelis alla regia di un dramma profondo, in cui Allegra, una giovane spensierata che insieme a sui più cari amici si appassiona all’arrampicata sui monti della Svizzera, dove lei e gli altri vivono. Per provare qualcosa di più interessante il gruppo decide di scalare le pareti dell’Atlante, la catena montuosa che domina il Marocco. Lì i quattro vengono coinvolti in un attentato terroristico che costerà la vita a tre di loro. Il dramma più grande però lo vive chi resta.

Data di uscita: 8 luglio

I Croods 2: una nuova era

Torna la famiglia preistorica dei Croods, che con il loro primo capitolo avevano catturato l’attenzione del pubblico e guadagnato una nomination agli Oscar. In questo secondo capitolo la strampalata famiglia dovrà cimentarsi in una prova più dura del mondo esterno in cui si sono finalmente avventurati: un’altra famiglia, decisamente più raffinata e snob della loro.

Data di uscita: 14 luglio

Earwig e la strega

Il nuovo film dello Studio Ghibli firmato Goro Miyazaki racconta della piccola e temeraria Earwig, bimba orfana che viene adottata da una strega. La ragazzina riuscirà a girare questo spiacevole inconveniente a suo vantaggio, entrando nelle grazie della donna per farsi insegnare i segreti delle arti magiche.

Data di uscita: 21 luglio

Uscite al cinema agosto 2021

The Suicide Squad – Missione suicida

Il secondo tentativo è quello buono, si spera. Il reboot di Suicide Squad diretto da James Gunn fa ben sperare i fan dell’universo DC, con il gruppo di supercattivi capitanati sempre dalla bella e psicopatica Harley Quinn. Questa volta nel cast anche Idris Elba nei panni di Bloodsport, John Cena in quelli di Pacemaker e The Rock nel ruolo di Black Adam. Cosa volere di più?

Data di uscita: 5 agosto

Fast & Furios 9

Se non vi siete ancora stancati di canottiere, macchine veloci e salti da elicotteri e grattacieli ecco il film che aspettavate. Vin Diesel, alias Dominic Toretto torna nel nono capitolo della fortunatissima saga.

Data di uscita: 18 agosto

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto

Tornano sul grande schermo Paola Cortellesi e Antonio Albanese nei panni di Monica e Giovanni, gli antipodi della fauna romana. Dopo tre anni dalla fine della loro storia Giovanni è in politica e Monica… in carcere. La donna tornerà a cercare l’ex per trovare un modo per uscire di prigione, finendo per doversi trasferire in una comunità religiosa con a capo un giovane prete, con il volto di Luca Argentero.

Data di uscita: 26 agosto

Falling – Storia di un padre

Viggo Mortensen davanti e dietro la macchina da presa per raccontare un dramma familiare e lo scontro tra due generazioni molto distanti. John ed Eric vivono in California con la figlia Monica. Il padre di John è un uomo all’antica, un contadino molto chiuso e fortemente ancorato a un mondo e a delle tradizioni ormai scomparse. Quando l’uomo va a stare dal figlio, in cerca di un luogo dove trascorrere i suoi ultimi anni, i due mondi non potranno che scontrarsi con violenza.

Data di uscita: 26 agosto

Uscite al cinema settembre 2021

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Il primo film Marvel su un supereroe asiatico ritorna al primo Iron Man, dove veniva citata l’organizzazione dei Dieci Anelli e il suo capo, il Mandarino, tra i più importanti villain dell’eroe a fumetti. Dopo la sua (non) apparizione in Iron Man 3, il personaggio torna completamente reinventato sul grande schermo, per lasciare spazio a suo figlio Shang-Chi, che vuole allontanarsi dai propositi malvagi del padre.

Data di uscita: 1° settembre

Tre piani

Il film di Nanni Moretti presentato al Festival di Cannes 2021 arriva nei cinema. Tre famiglie diversissime abitano una sopra l’altra nei tre piani di un condominio romano. Al piano terra la coppia impegnatissima formata da Lucio e Sara, che sbolognano continuamente la figlia piccola ai vicini di pianerottolo. Al primo piano Monica, sposata con Giorgio e con una figlia nata da un padre in fuga, mentre al terzo e ultimo piano vive la famiglia di Andrea, un bambino cresciuto dai due giudici Dora e Vittorio, inflessibili nel lavoro come nella vita privata. Una notte un’auto distrugge il muro del condominio, mescolando vite e destini delle tre famiglie.

Data di uscita: 23 settembre

Space Jam -New Legend

Torna il seguito del cult a tecnica mista con Bugs Bunny e Micheal Jordan. Oggi al posto del cestista dei Bulls c’è l’altrettanto famoso LeBron James, alle prese con i Looney Toons, con un nuovo design adattato ai tempi e alle tecnologie del 2021. Il gruppo, insieme a tanti altri protagonisti dell’NBA dovrà di nuovo salvare il mondo a colpi di schiacciate e tiri liberi.

Data di uscita: 23 settembre

No time to die

Finalmente al cinema (e non in streaming come annunciato inizialmente) il 25° film della saga più celebrata del cinema. Daniel Craig vestirà per l’ultima volta i panni dell’agente 007 in questo nuovo capitolo. James Bond si è ritirato in Jamaica, dove si gode la meritata pensione. La vacanza però durerà poco, e il nostro agente dovrà tornare al servizio di Sua Maestà richiamato dall’amico Felix Leiter.

Data di uscita: 30 settembre