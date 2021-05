Ha inaugurato pochi giorni fa in via Statuto 16, nel cuore del quartiere Moscova, VIVO, il secondo ristorante dei fratelli Manno a Milano. Dal 1904 la parola d’ordine è sempre stata amore per la pesca, per la materia prima e il rispetto dei sapori del mare più autentici.

Cura per i dettagli nello stile del nuovo locale

Chi conosce VIVO, ormai vero e proprio brand formato dal primo ristorante di Capalbio e dai due locali milanesi, lo sa: l’ottimo pesce e l’attenzione verso la valorizzazione dei sapori sono il connubio che ha reso così solido il nome del ristorante nell’ampio panorama gastronomico della città.

Il nuovo nato di via Statuto 16 si presenta come un ristorante versatile, con un ampio dehor ispirato (ovviamente) al mare. Delle ampie vele bianche coprono tavoli e sedie, che lasciano il posto d’onore a uno splendido gozzo del 1965 ristrutturato a mano da Mileo, l’ultimo maestro d’ascia

dell’Argentario.

Gli interni spaziosi valorizzano le ampie volte a botte e gli archi della struttura, dipinti con eleganti “finestre” sul mondo marino e sulla pesca, attività secolare della famiglia. Grande punto a favore anche la cucina a vista e la vetrina dei crudi, che accoglie il cliente come primo benvenuto del locale.

Piatti semplici che esaltano il mare

Proprio i crudi sono il piatto forte di VIVO. Una selezione curatissima di gamberi, ostriche e tartare fa apprezzare la volontà dei proprietari di valorizzare la filiera corta del mercato del pesce, portando in tavola un prodotto gustoso e naturale, come appena pescato.

Foto di Beatrice Curti

Non sono da meno i primi, che esaltano il sapore del pesce attraverso preparazioni delicate e prodotti di qualità, mentre i secondi propongono una materia prima protagonista assoluta, priva di componenti che possano prendere il sopravvento. Non mancano portate più ricche, come la parmigiana di pesce, in cui il sapore del tonno lascia parlare gli ingredienti di terra tipici del Mediterraneo. Un menù insomma che è una dichiarazione d’amore ai sapori del mare.