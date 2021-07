Dopo tanti mesi di chiusura musei e mostre sono tornati attivi a pieno regime a Milano, recuperando il tempo perso e riprogrammando le date delle esposizioni, in modo da offrire a tutti la possibilità di godere della bellezza di opere d’arte e installazioni presenti nei tantissimi spazi espositivi di Milano.

Durante l’estate si concluderanno alcune tra le mostre più fortunate, tra cui Signore dell’arte: storie di donne tra ‘500 e ‘600, dedicato alle grandi artiste donne del Barocco (prorogata fino al 22 agosto 2021) e Robot. The Human Project al MUDEC, dedicata al rapporto tra umani e androidi. Allo stesso tempo arriveranno tantissime nuove mostre, anche in vista di Art Week, la settimana che Milano dedica all’arte!

L'articolo è in continuo aggiornamento a seconda delle mostre che verranno presentate prossimamente (oltre alle mostre già in programma e modificate).

Pirelli Hangar Bicocca

Mudec

TINA MODOTTI. Donne, Messico e libertà (1° maggio – 7 novembre 2021)

Dopo tanti rinvii ecco finalmente arrivare al Mudec la mostra dedicata alla fotografa Tina Modotti, temeraria avventuriera che negli anni Cinquanta raccontò il Messico e le sue contraddizioni. La sua breve vita (morì a soli 46 anni) fu vissuta al servizio di cause come la libertà e la denuncia delle condizioni di povertà estrema della popolazione dell’America Latina. Tina Modotti è diventata un simbolo del Sud America in lotta, insieme all’amica e amante Frida Kahlo e al poeta Pablo Neruda, che le dedicò dei celebri versi.

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Ridotto speciale € 8

Bambini dai 6 a 13 anni € 8

Bambini dai 4 ai 5 anni € 5

Minori di 4 anni gratuito

Robot. The human project (1° maggio -1° agosto 2021)

Finalmente anche la seconda mostra in programma al Mudec ha una data certa. Il giorno di riapertura degli spazi espositivi arriverà anche la mostra sulla robotica, la sua storia incredibilmente antica e il ruolo che queste tecnologie potranno giocare nel nostro prossimo futuro.

Il progetto espositivo, realizzato in collaborazione con i principali istituti di ricerca come l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’IIT di Genova, intende offrire una chiave di lettura per il futuro, con un approccio immersivo dal respiro tecnico-scientifico, antropologico e artistico che svela come l’interazione tra uomo e macchina sia sempre più reale.

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Ridotto speciale € 8

Bambini dai 6 a 13 anni € 8

Bambini dai 4 ai 5 anni € 5

Minori di 4 anni gratuito

Disney. L’arte di raccontare storie (2 settembre 2021 – 13 febbraio 2022)

La mostra si compone di preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney di questi immortali lungometraggi e di altri celebri film dei Walt Disney Animation Studios.

L’esposizione racconta i capolavori di Walt Disney, riconducendo le storie alle antiche matrici di tradizione epica: sono i miti, le leggende medievali e il folklore, le favole e le fiabe che costituiscono da secoli il patrimonio narrativo delle diverse culture del mondo. Da queste tradizioni derivano le storie più famose da cui sono stati tratti i film Disney e vengono presentate in chiave narrativa attraverso l’esposizione dei bozzetti preparatori di ricerca creativa, incentrati sull’esplorazione di personaggi, ambientazioni e trame narrative.

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Ridotto speciale € 8

Bambini dai 6 a 13 anni € 8

Bambini dai 4 ai 5 anni € 5

Minori di 4 anni gratuito

Palazzo Reale

Signore dell’Arte: storie di donne tra ‘500 e ‘600 (5 febbraio – 22 agosto 2021)

Oltre 130 opere di 34 artiste, tra cui Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Giovanna Garzoni e tante altre, per raccontare incredibili storie di donne talentuose e “moderne”. Con la mostra Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600, l’arte e le incredibili vite di 34 diverse artiste vengono oggi riscoperte, a testimonianza di un’intensa vitalità creativa tutta al femminile, in un singolare racconto di appassionanti storie di donne già “moderne”. Vi sono le artiste più note ma anche quelle meno conosciute al grande pubblico; ci sono nuove scoperte, come la nobile romana Claudia del Bufalo, che entra a far parte di questa storia dell’arte al femminile, e ci sono opere esposte per la prima volta come la Pala della Madonna dell’Itria di Sofonisba Anguissola, realizzata in Sicilia, a Paternò, nel 1578 e mai uscita prima d’ora dall’isola; così come lascia per la prima volta Palermo la pala di Rosalia Novelli Madonna Immacolata e san Francesco Borgia, unica opera certa dell’artista, del 1663, della Chiesa del Gesù di Casa Professa; o la tela Matrimonio mistico di Santa Caterina di Lucrezia Quistelli del 1576, della parrocchiale di Silvano Pietra presso Pavia.

A cura di Anna Maria Bava, Gioia Mori e Alain Tapié

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Musei Lombardia e Soci Orticola € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6 / gratuito minori di 6 anni

Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa (28 ottobre 2020 – 12 settembre 2021)

Leggi la nostra recensione della mostra in anteprima

Le donne si sono imposte nel mondo dell’arte solo di recente, eppure la loro presenza è sempre stata fondamentale per gli artisti di tutto il mondo. Questa imperdibile mostra racconta come in Russia il ruolo della donna si sia trasformato nel corso dei secoli, passando da una parte all’altra del cavalletto ottenendo riconoscimenti e risultati unici in Europa.

A cura di Evgenia Petrova e Joseph Kiblitsky

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Musei Lombardia e Soci Orticola € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6 / gratuito minori di 6 anni

Prima, donna. Margaret Bourke – White (25 settembre 2020 – 29 agosto 2021)

Margaret Bourke-White è stata una delle più grandi fotoreporter che la storia ricordi. Pioniera dell’informazione, ha esplorato ogni aspetto della fotografia: dalle prime immagini dedicate al mondo dell’industria fino ai grandi reportage per testate come Fortune e Life; dalle cronache visive del secondo conflitto mondiale ai celebri ritratti di Stalin e Gandhi, dal Sud Africa dell’apartheid all’America dei conflitti razziali fino al brivido delle visioni aeree del continente americano. Famoso l’episodio da lei raccontato in cui, prima di poter fotografare il Mahatma Ghandi, le venne richiesto da lui stesso di imparare a usare il complesso arcolaio indiano ritratto nella fotografia, cosa che lei riuscì a fare con sorprendente velocità.

A cura di Alessandra Mauro

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Musei Lombardia e Soci Orticola € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6 / gratuito minori di 6 anni

Claude Monet. Opere dal Musée Marmottan di Parigi (18 settembre 2021 -30 gennaio 2022)

Il Musée Marmottan Monet è l’istituzione che detiene la più ampia collezione di opere di Monet, da cui sono stati selezionati 50 dipinti per proporre un approfondimento sul tema della riflessione della luce e dei suoi mutamenti nell’opera del padre dell’Impressionismo. Tra le opere esposte numerosi capolavori, tra cui Sulla spiaggia di Trouville, Passeggiata ad Argenteuil, Il Parlamento. Riflessi sul Tamigi, Charing Cross e le Ninfee. Presso l’Acquario Civico verrà realizzato un focus naturalistico sulle ninfee.

A cura di Marianne Mathieu

Biglietti:

Intero € 14

Ridotto € 12

Musei Lombardia e Soci Orticola € 10

Ridotto speciale € 6

Biglietto Famiglia: 1 o 2 adulti € 10 / ragazzi dai 6 ai 14 anni € 6 / gratuito minori di 6 anni

Triennale Milano

Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli (17 ottobre 2020 – 12 settembre 2021)

Leggi la recensione in anteprima della mostra

Una mostra dedicata al lavoro e al pensiero di Enzo Mari, uno dei principali progettisti, artisti, critici e teorici, documentati attraverso progetti, modelli, disegni e materiali spesso inediti, provenienti dall’Archivio Mari recentemente donato al CASVA – Centro di Alti Studi sulle Arti Visive del Comune di Milano. La mostra, nata dal costante scambio e dialogo intercorsi negli anni tra Mari stesso e il curatore Hans Ulrich Obrist, racconta oltre 60 anni di attività progettuale, dall’arte al design, dall’architettura alla filosofia, dalla didattica alla grafica.

A cura di Hans Ulrich Obrist e Francesca Giacomelli

Biglietti:

Intero: 10 €

Ridotto: 8,50 €

Biglietto unico per tutte le mostre di Triennale : 15 €

Les Citoyens (6 maggio – 12 settembre 2021)

La mostra Les Citoyens, uno sguardo di Guillermo Kuitca sulla collezione della Fondation Cartier pour l’art contemporain presenta una selezione di 120 opere di 28 artisti della collezione dell’istituzione parigina, tra cui David Lynch, David Hammons, Francesca Woodman, Cai Guo-Qiang, Patti Smith, Agnès Varda, Artavazd Peleshyan.

L’artista argentino Guillermo Kuitca crea un percorso espositivo basato su installazioni, dipinti, sculture, ceramiche, video e disegni che raccontano la figura umana nel suo rapporto con il mondo, indagando i concetti di collettivo, gruppo e comunità.

A cura di Guillermo Kuitca

Biglietti:

Intero: 10 €

Ridotto: 8,50 €

Biglietto unico per tutte le mostre di Triennale : 15 €

Musei del Castello Sforzesco

Il corpo e l’anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana del Rinascimento (21 luglio – 24 ottobre 2021)

La mostra, in collaborazione con il Museo del Louvre, è dedicata alla scultura italiana del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo. L’esposizione si propone di evidenziare, attraverso la scultura, in dialogo con le altre arti (pittura, disegni, oggetti d’arte), i principali temi che percorrono l’arte italiana nella seconda metà del Quattrocento, fino ad arrivare al momento di apogeo del Rinascimento, con uno dei maggiori creatori della storia dell’arte: Michelangelo.

A cura di Marc Bormand, Beatrice Paolozzi Strozzi, Francesca Tasso

Biglietti:

Intero € 5

Ridotto € 3

PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea

Luisa Lambri. Autoritratto (16 febbraio – 19 settembre 2021)

Il PAC presenta la prima ampia mostra personale di Luisa Lambri in Italia, un progetto espositivo pensato e sviluppato appositamente per il padiglione milanese.

Concentrandosi principalmente sulla fotografia, il lavoro di Lambri è caratterizzato da un impegno con un esteso spettro di soggetti che ruotano attorno alla condizione umana e al suo rapporto con lo spazio, come la politica della rappresentazione, l’architettura, la storia della fotografia astratta, il modernismo, il femminismo, l’identità e la memoria.

L’installazione delle sue fotografie e lo spazio espositivo costituiscono una parte integrante del suo lavoro. Ogni nuovo luogo che accoglie una sua installazione presenta qualità uniche con le quali l’artista interagisce, rendendo ogni progetto un’opera site-specific. Le opere di Lambri non sono mai installate indipendentemente dalla struttura che le ospita.

A cura di Diego Sileo e Douglas Fogle

Biglietti:

Intero: 8 €

Ridotto: 6,50 €

Ridotto speciale: 4 €

Fondazione Prada

WHO THE BÆR (4 maggio – 27 settembre 2021)

“Who the Bær”, attraverso il personaggio immaginario di un* ors* alla ricerca della propria identità, indaga la duplice ricerca dell’invenzione e dell’autenticità nella cultura che consumiamo quotidianamente.

Nel suo progetto, Simon Fujiwara racconta al pubblico un percorso di formazione costellato da numerosi eventi felici o traumatici. Le avventure di Who the Bær sono presentate alla Fondazione Prada all’interno di un grande labirinto realizzato quasi interamente in cartone, materiali riciclabili ed elementi creati a mano. Percorrendo l’installazione che in pianta riproduce un* ors*, il pubblico assiste alla nascita del personaggio dei cartoni animati Who the Bær da un segno grafico elementare. Attraverso un racconto fatto di disegni, collage, sculture e animazioni, i visitatori sono testimoni della sua perenne ricerca di un sé autentico. Ispirato dalla narrativa tradizionale così come dai moderni film d’animazione, Fujiwara usa i meccanismi dell’invenzione per esplorare alcuni dei piaceri e dei traumi che affrontiamo in quanto parte di una società posseduta dalle immagini e dallo spettacolo.

A cura di Simon Fujiwara

Biglietti:

Intero: 15 €

Ridotto: 12 €

Riduzione Comune di Milano (studenti e over 65): 7,50 €

Prenotazione obbligatoria

Pirelli Hangar Bicocca

Breath Ghosts Blind (15 luglio 2021 -22 febbraio 2022)

Leggi la recensione in anteprima della mostra

Gli enormi spazi dell’Hangar Bicocca di Milano ospiteranno dal 15 luglio 2021 al 20 febbraio 2022 la mostra Breath Ghosts Blind di Maurizio Cattelan e curata da Vicente Todolì. Si tratta della prima mostra personale dopo 11 anni di assenza da Milano dell’artista padovano. Tre sole opere catturano con forza la grande Navata e il Cubo: Breath, Ghosts e Blind, che danno il titolo alla mostra.

Ingresso gratuito

Armani Silos

Peter Lindbergh. Heimat. A Sense of Belonging (30 settembre 2020 – 29 agosto 2021)

Curata personalmente da Giorgio Armani in collaborazione con la Fondazione Peter Lindbergh, la mostra evidenzia le straordinarie affinità tra due figure visionarie, il cui originale senso di identità ha definito standard molto personali e molto alti, tanto nell’arte quanto nella vita. La comprensione della femminilità dimostrata da Lindbergh, il suo interesse per la personalità e la sua propensione per la verità, lo hanno sempre distinto dai suoi colleghi. C’è un’onestà intrinseca nel lavoro di Lindbergh che è strettamente legata alla sua stessa Heimat. La parola Heimat, in tedesco, significa qualcosa di più di casa: è un luogo del cuore, il luogo a cui si appartiene.

Biglietti: