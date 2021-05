Come fare la carta d’identità a Milano? In quali uffici andare, cosa fare per i minorenni, come richiedere la versione elettronica e come rinnovare quella scaduta?

Prorogata la scadenza nel 2021

Tutte le carte d’identità scadute nei primi mesi del 2021 sono state prorogate nella loro validità fino al 30 settembre grazie al Decreto-legge 30 aprile 2021 n. 56.

Per chi si sta affrettando a rinnovare la carta può tirare quindi un sospiro di sollievo, almeno fino alla fine dell’estate!

Carta d’identità Milano: anagrafe

L’ufficio deputato a rilasciare e rinnovare la carta d’identità è l’Anagrafe del comune. A seconda della zona di Milano nella quale abitate (Milano è suddivisa in 9 zone), potete fare riferimento all’Anagrafe locale oppure nella sede centrale di via Larga 12 (orari: tutti i giorni 8.30/13 – 14.30/15.30, giovedì fino alle 19, sabato 8.30-11.30 – Per fissare un appuntamento: 02.02.02, 24 h su 24 tutti i giorni della settimana).

Per trovare l’Ufficio Anagrafe più vicino a casa vostra, potete consultare la pagina sedi e servizi anagrafici del Comune di Milano.

Carta d’identità Milano: documenti richiesti

Prima di presentarvi all’Anagrafe per richiedere o rinnovare la carta d’identità (costo: 5,42 euro), assicuratevi di avere con voi i seguenti documenti:

Carta d’identità vecchia

3 fototessere a colori su fondo bianco scattate in tempi recenti con il capo scoperto

Carta d’identità Milano: smarrimento e furto

Può capitare che abbiate bisogno di rifare la carta d’identità perché l’avete persa oppure perché vi è stata rubata. In entrambi i casi, la prima cosa da fare è andare dalle pubbliche autorità a presentare denuncia di furto o di smarrimento. Quindi, con una copia della denuncia in tasca, potete recarvi all’Anagrafe con i documenti di cui sopra, ai quali dovrete aggiungere, oltre alla denuncia, anche un documento che attesti la vostra identità.

Carta d’identità Milano: stranieri

Nel caso in cui siate cittadini stranieri provenienti da Paesi extra Unione Europea, ricordatevi di portare con voi:

3 fototessere su fondo bianco scattate in tempi recenti con il foto scoperto

Documento d’identità precedente

Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità

Carta d’identità Milano: rinnovo

La carta d’identità, una volta rilasciata, dura 10 anni: fate attenzione alla scadenza, soprattutto se avete un viaggio nell’Unione Europea in programma. La cosa migliore è giocare d’anticipo: la carta d’identità, infatti, può essere rinnovata a partire da 180 giorni prima della scadenza, il che significa che avete ben 6 mesi di tempo per andare all’Anagrafe prima della scadenza.

Sappiate che non avrete bisogno di rinnovare la carta d’identità nel caso in cui abbiate cambiato

indirizzo

residenza

Carta d’identità Milano: minorenni

Minori di 3 anni:

in questo caso la carta d’identità vale tre anni e la richiesta del documento deve avvenire alla presenza del minore e di entrambi i genitori (portare con sè 3 fototessere del minore).

Minori di 18 anni:

in questo caso la carta d’identità vale cinque anni e la richiesta del documento deve avvenire alla presenza del minore e di entrambi i genitori (portare con sè 3 fototessere del minore).

Per maggiori informazioni potete consultare l’apposita pagina del Comune di Milano.

