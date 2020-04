Mercati rionali, in Lombardia al via le riaperture. A Milano si comincia dall’hinterland

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha concesso la riapertura dei mercati rionali, per la vendita esclusiva di generi alimentari.

La decisione di aprire spetta però alle amministrazioni comunali in base alle esigenze del territorio.

A Milano i sindaci dei comuni dell’hinterland hanno deciso di riaprire, ma con cautela.

Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Saronno e Cusano Milanino hanno aperto uno o più mercati di generi alimentari, in via sperimentale, come avvisano i sindaci.

Le condizioni per riaprire sono molte, tra cui:

Controllo della capienza massima del mercato

Personale addetto al controllo delle persone in entrata e in uscita

Ingresso consentito a una sola persona alla volta

Misurazione della febbre e divieto di ingresso a chi ha una temperatura superiore a 37.5°

Obbligo di indossare guanti e mascherina

Obbligo di far rispettare le distanze di sicurezza

Delimitare il perimetro del mercato per garantire solo due varchi di entrata e uscita

Obbligo di fornire guanti usa e getta e disinfettante per le mani

Distanza di almeno tre metri tra un banco e l’altro

Per i 94 mercati della città di Milano le aperture sono invece escluse almeno fino al 3 maggio.

Se vuoi sapere quali supermercati sono aperti venerdì 1° maggio leggi il nostro articolo.

Non solo alimentari nei prefestivi

Secondo l’ordinanza, nelle giornate del 30 aprile e del 2 maggio, è consentita la vendita di materiale di prima necessità oltre gli alimenti.

Sono comprese le rivendite di apparecchiature informatiche, elettrodomestici e apparecchi audio e video, articoli per l’illuminazione, ferramenta, vernici, vetro e materiale idraulico.