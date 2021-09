Una Ghirlanda di Libri – Fiera dell’Editoria Indipendente di Cinisello Balsamo torna in attività dopo l’evento di enorme successo dello scorso settembre, in cui case editrici ed esperti del settore si sono confrontati col pubblico sul tema dell’alta leggibilità.

Una Ghirlanda di Libri 2021 si terrà il 25 e 26 settembre 2021 nella prestigiosa location di Villa Casati Stampa di Soncino a Cinisello Balsamo, in un evento che vuole coinvolgere non solo la città in cui si svolge, ma anche i comuni limitrofi del Nord Milano, in un network attivo che crei valore.

La fiera infatti è il risultato dell’unione degli sforzi dell’Associazione Culturale LeGhirlande, che ha organizzato e progettato l’evento, della Società San Paolo (proprietaria di Villa Casati Stampa), di ReGiS (Rete dei Giardini Storici), del Centro Culturale IlPertini e il CSBNO (Culture Socialità Biblioteche Network Operativo), insieme a una rete di oltre 60 biblioteche del Sistema Bibliotecario Nord Ovest. A questi si aggiungerà da quest’anno anche il patrocinio della Regione Lombardia.

I numeri dell’edizione 2020

La scorsa edizione della fiera ha contato oltre 2.000 presenze nei due giorni di manifestazione con 42 espositori, 62 sponsor e sostenitori, 45 presentazioni di libri, 10 premi assegnati, 11 guest star e ha contribuito all’assegnazione a Cinisello Balsamo del titolo “La città che Legge” per il biennio 2020/2021.

“Dall’esperienza maturata lo scorso anno è nata l’Associazione culturale LeGhirlande, organizzatrice di Una Ghirlanda di Libri“, commenta Lucia Esposito, Presidente dell’associazione, “che partendo dalla Fiera, ha coinvolto la città, i suoi luoghi, le attività produttive creando un grande progetto di inclusione culturale. Come? Attraverso l’utilizzo di iniziative online, eventi in presenza e in streaming e il bookcrossing nei negozi e in altri comuni dell’hinterland. Sono già stati lanciati due concorsi (il Premio Letterario Qulture Ti Pubblica@Una Ghirlanda di Libri e il Concorso Fotografico legato al progetto “La Città si Racconta”) che vedranno le cerimonie di premiazione durante la Fiera del Libro. Ma il programma sarà ricco di tante altre iniziative“.

Una Ghirlanda di Libri 2021: il programma

Il programma dell’edizione 2021 sarà vastissimo, con workshop, appuntamenti con editori e autori e tavole rotonde per discutere il grande mondo dell’editoria indipendente e il libro come veicolo per raccontare, insegnare e divulgare. Si va dalla cronaca nera raccontata da Laura Marinaro, giornalista ed esperta di cronaca fino agli incontri dedicati ai bambini, come quelli con Silvia Grazzi, autrice del libro Una volta ho visto un gatto (una storia quasi vera) e alle presentazioni di romanzi, saggi e opere prime.

Scopriamo alcuni degli eventi da non perdere durante la fiera dell’editoria indipendente!

La Tavola Rotonda che si tinge di rosso… sangue

Gaetano Savatteri e Roberta Bruzzone intervengono all’interno della tavola rotonda ideata e condotta da Laura Marinaro, giornalista e scrittrice di cronaca, dal titolo Il Giallo e il Noir, tra realtà e finzione. Letteratura e crimine. L’appuntamento che si terrà nel pomeriggio di sabato 25 settembre percorrerà un fil rouge che collega le grandi storie raccontate e i grandi personaggi dei gialli italiani più noti e rappresentati sul grande e piccolo schermo, alla realtà della cronaca che spesso supera la fantasia.

Tra i presenti a parlarci del loro lavoro e delle loro ultime fatiche ci saranno anche Gabriella Genisi, Rosa Teruzzi, Fabio Sanvitale, Fabrizio Carcano e Maurizio De Giovanni.

Una Ghirlanda di Libri: la città come protagonista

Quest’anno Una Ghirlanda di Libri – Fiera dell’Editoria Indipendente di Cinisello Balsamo e del Nord Milano non coinvolge una sola location, ma esce dalla sua sede naturale (Villa Casati Stampa di Soncino) e coinvolge altre zone della città. In particolare a Villa Ghirlanda, cuore della nostra città, si svolgeranno alcune premiazioni dei concorsi proposti quest’anno e al termine uno spettacolo dal titolo Parole e cose. Quasi un racconto di città – I racconti della Città Donna, ideato e creato da Opus Personae, associazione culturale di Sesto San Giovanni.

La Città si Racconta

Il progetto di Una Ghirlanda di Libri che coinvolge diversi soggetti e diversi operatori del mondo dell’arte, del teatro e della scrittura professionale, ha il fine ultimo di realizzare un volume che racconti attraverso il connubio tra immagini e testi – poesie, novelle, racconti brevissimi – la città e si suoi dintorni. Il volume, che sarà impreziosito da contributi importanti di scrittori, fotografi, artisti del nostro territorio, vedrà la luce nella seconda metà dell’anno ed ospiterà anche i lavori scaturiti dal bando riservato alle scuole. Il volume rappresenterà un vero e proprio viaggio creativo dedicato al territorio del Nord Milano.

Il progetto si articola in due fasi ben distinte: un concorso fotografico e un lavoro di scrittura creativa. Partendo da un workshop di tre ore che si terrà durante la Fiera del Libro di Cinisello Balsamo, si proporrà un vero e proprio corso che permetta a coloro che lo vorranno di cimentarsi nell’interpretazione creativa delle immagini premiate dal concorso fotografico. I venti testi vincitori saranno pubblicati all’interno del libro dedicato al territorio, in accompagnamento alle fotografie scattate a Cinisello e nel Nord Milano.

I premi di Una Ghirlanda di Libri

Una delle attività che ha sempre caratterizzato la manifestazione sono i concorsi che permettono a persone comuni di mettersi in discussione e far conoscere la propria attività e i propri pensieri. All’interno di Una Ghirlanda di Libri hanno trovato quindi casa il Premio letterario Qulture ti Pubblica@Una Ghirlanda di Libri (al cui interno si è inserito il premio Ghirlanda’s Choice) e il Premio di Merito “Stefano Minucciani”. Tutti questi appuntamenti fanno parte del ricco programma delle cerimonie di premiazione che coinvolgeranno cittadini e studenti, scrittori in erba e amanti della fotografia e della scrittura.

Dedicato ad Alda

Per il 90° anniversario della nascita di Alda Merini (21 Marzo 1931) quest’anno la manifestazione ha pensato di dedicare un appuntamento del suo programma alla poetessa milanese. Aldo Colonnello, presenterà il suo libro “Alda Merini. La poetessa dei Navigli”. Accanto alla presentazione del volume, si potrà visitare la mostra dedicata alla poetessa, a cura di Giovanni Battista Mondini, scultore.

Una Ghirlanda di Libri: info e prenotazioni

L’evento si svolgerà sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 negli splendidi spazi della villa settecentesca Casati Stampa di Soncino, nel cuore di Cinisello Balsamo. A causa di lavori all’impianto stradale non sarà possibile passare con l’auto in Piazza Soncino da via Casati, come invece indicano i navigatori. Seguendo la mappa è possibile arrivare alla piazza da un’altra strada, via Binella, evitando i lavori.

Le indicazioni per raggiungere l’ingresso della villa evitando i lavori

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma a causa delle normative Covid è obbligatoria la prenotazione. A questo link è possibile selezionare l’evento di interesse e prenotarsi. Nella stessa pagina è possibile anche prenotare l’entrata libera alla fiera per uno dei giorni preferiti o per entrambi.