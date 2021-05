Da sabato 15 maggio 2021 riaprono in tutta Italia spiagge e piscine all’aperto! Anche se il clima non è proprio l’ideale per tuffarsi (perlomeno a Milano), ecco una guida a orari, info e modalità di accesso alle piscine all’aperto di Milano.

Regole per l’accesso alle piscine

Per entrare in piscina le regole saranno più o meno le stesse valide ovunque: obbligo della mascherina negli spazi comuni come bagni o spogliatoi, entrate e uscite differenziate, distanziamento di almeno un metro e misurazione della temperatura all’arrivo. Gli ombrelloni dovranno avere uno spazio garantito di almeno 10 mq.

Prima di entrare in acqua è fortemente consigliato fare una doccia con il sapone e sarà obbligatoria la cuffia. All’interno delle vasche dovrà essere garantita una distanza interpersonale di almeno 7 mq tra i bagnanti.

Orari e aperture delle piscine estive 2021 a Milano

Non tutte le piscine all’aperto di Milano apriranno insieme: le prime ad annunciare l’apertura sono le Piscine Punta dell’Est Idroscalo, che già dal 15 maggio accoglierà gli ospiti dalle 8 alle 20. Alcune hanno scelto di aprire solamente agli iscritti, come lo Sporting di Milano 2 e l’Harbour Club.

Le piscine di Milanosport apriranno gradualmente: dal 22 maggio si comincia con quelle di Cardellino e Sant’Abbondio, mentre per tutte le altre bisognerà aspettare il 2 giugno, data di apertura normale degli stabilimenti comunali milanesi.

Tutte le vasche scoperte e i centri balneari sono dotati del braccio meccanico per assistere i disabili nella discesa in acqua.

Piscine all’aperto a Milano: info e orari

Ecco a voi il prospetto dei centri balneari, con orario di apertura e indirizzo:

Argelati (Via Segantini, 6 – Tel. 0258100012) – dal 2 giugno al 9 agosto – dalle 10 alle 19 – chiuso il martedì

(Via Segantini, 6 – Tel. 0258100012) – dal 2 giugno al 9 agosto – dalle 10 alle 19 – chiuso il martedì Lido (Via Diomede, 2 – Tel. 02392791) la piscina all’aperto è chiusa per lavori di riqualificazione

(Via Diomede, 2 – Tel. 02392791) la piscina all’aperto è chiusa per lavori di riqualificazione Romano (Via Ampère, 20 – Tel. 0270600224) – dal 22 maggio – dalle 10 alle 21.

(Via Ampère, 20 – Tel. 0270600224) – dal 22 maggio – dalle 10 alle 21. Scarioni (Via Valfurva, 9 – Tel. 026424236): per problemi strutturali resterà chiuso, necessitando di importanti lavori di riqualificazione e ammodernamento.

(Via Valfurva, 9 – Tel. 026424236): per problemi strutturali resterà chiuso, necessitando di importanti lavori di riqualificazione e ammodernamento. Cardellino (Via del Cardellino 3 – Tel 02 417948) – dal 22 maggio giugno al 1° giugno – dalle 10 alle 19 – chiuso martedì

(Via del Cardellino 3 – Tel 02 417948) – dal 22 maggio giugno al 1° giugno – dalle 10 alle 19 – chiuso martedì Sant’Abbondio (Via Sant’Abbondio 12 – Tel 02 8466861) – dal 22 maggio al 9 agosto – dalle 10 alle 19 – chiuso il mercoledì

(Via Sant’Abbondio 12 – Tel 02 8466861) – dal 22 maggio al 9 agosto – dalle 10 alle 19 – chiuso il mercoledì Bagni Misteriosi (via Carlo Botta 18 – Tel. 02 8973 1800) – dal 22 maggio al 31 settembre – dalle 10 alle 18.30

(via Carlo Botta 18 – Tel. 02 8973 1800) – dal 22 maggio al 31 settembre – dalle 10 alle 18.30 Piscine Punta dell’Est Idroscalo (Circonvallazione Est – Idroscalo – Tel. 327 4387870) – dal 22 maggio – dalle 10 alle 20

(Circonvallazione Est – Idroscalo – Tel. 327 4387870) – dal 22 maggio – dalle 10 alle 20 Piscine La Villetta Idroscalo (Circonvallazione Est – Idroscalo – Tel. 327 4387870) – dal 22 maggio – dalle 10 alle 20

Piscine estive Milano 2021: biglietti e tariffe

In dettaglio il costo dei biglietti e di altri servizi per le piscine comunali di Milanosport:

Intero : 7 euro in settimana, 8 euro nel weekend

: 7 euro in settimana, 8 euro nel weekend Ridotto (bambini tra i 5 e i 12 anni e persone con reddito ISEE pari o inferiore a 18mila euro): 5 euro in settimana, 6 euro nel weekend

(bambini tra i 5 e i 12 anni e persone con reddito ISEE pari o inferiore a 18mila euro): 5 euro in settimana, 6 euro nel weekend Tariffa famiglia : due adulti a prezzo intero + bambini tra 5 e 12 anni a 2 euro l’uno (gratis per bambini con meno di 5 anni)

: due adulti a prezzo intero + bambini tra 5 e 12 anni a 2 euro l’uno (gratis per bambini con meno di 5 anni) Costume monouso : 1 euro

: 1 euro Noleggio lettino : 3 euro + 2 euro per la cauzione

: 3 euro + 2 euro per la cauzione solo Romano: 3,50 euro con ingresso dopo le 17.30

Per tutti coloro che avevano acquistato corsi o abbonamenti prima del lockdown Milanosport ha messo a disposizione la possibilità di riscattare un voucher, dello stesso valore delle mensilità perse a causa del lockdown.

Piscine estive Milano 2021: Bagni Misteriosi

I Bagni Misteriosi riapriranno il 22 maggio, con un nuovo regolamento e nuovi orari di ingresso estivi, validi fino a settembre.

Questi gli orari, divisi per turni giornalieri:

Mattina A: dalle 9.30 alle 13.3o. Costo del biglietto 10 €, ridotto 7 €

dalle 9.30 alle 13.3o. Costo del biglietto 10 €, ridotto 7 € Mattina B: dalle 10 alle 14. Costo del biglietto 10 €, ridotto 7 €

dalle 10 alle 14. Costo del biglietto 10 €, ridotto 7 € Pomeriggio A : dalle 14 alle 18. Costo del biglietto 10 €, ridotto 7 €

: dalle 14 alle 18. Costo del biglietto 10 €, ridotto 7 € Pomeriggio B: dalle 14.30 alle 18.30. Costo del biglietto 10 €, ridotto 7 €

Si può acquistare anche un biglietto giornaliero, valido dalle 9.30 alle 18 al prezzo di 15 €, ridotto 12 €

Le prevendite per la prenotazione dei turni sono disponibili online.

Regolamento per accedere alla struttura:

Rilevazione di temperatura tramite termoscanner. Potranno accedere le persone con temperatura inferiore/uguale a 37,5°C.

Gli ingressi sono contingentati con prenotazione online fortemente consigliata.

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva in tutte le aree comuni e il mantenimento della distanza sociale di un metro

I servizi armadietto, spogliatoio e doccia interna sono momentaneamente sospesi.

È incentivato l’utilizzo dei distributori di detergente disinfettante per le mani posizionati nelle aree comuni.

Si invita a portare con sé un sacchetto per riporre le scarpe una volta indossate le ciabatte.



Piscine estive 2021: Idroscalo

Due le piscine del “mare” di Milano: da una parte quella de La Villetta, dall’altra il gruppo di Punta dell’Est, che presentano gli stessi orari e prezzi.

La Villetta è da anni la piscina piu cool dell’Idroscalo grazie al fatto che è immersa totalmente nel verde e presenta una tranquillità unica, grazie anche ad uno spazio solarium molto esteso. Ha una vasca adulti, una bimbi, un’area giochi separata e chiusa per i bambini (custodita il sabato e domenica).

La storica Piscina di Punta dell’Est si presenta con doppia vasca più una per i piccolini, area Solarium, Chiosco Bar, Terrazza Lunch.

Prezzi:

Giornaliero : Feriali 10 euro; Weekend e pre-festivi e festivi 13 euro

: Feriali 10 euro; Weekend e pre-festivi e festivi 13 euro Pomeridiano: (solo weekend e prefestivi-festivi): 10 €

(solo weekend e prefestivi-festivi): 10 € Ridotto : Weekend e pre-festivi e festivi per 4/10 anni e 65/75 anni: 8 euro, feriale: 10 €

: Weekend e pre-festivi e festivi per 4/10 anni e 65/75 anni: 8 euro, feriale: 10 € Gratis : bambini fino a 3 anni

: bambini fino a 3 anni Post-lavoro dalle 17.30: Feriali 4 euro

A cura di Alessio Cappuccio e Stefano Fornaro