15 film in streaming da vedere assolutamente

I cinema stanno finalmente riaprendo, permettendoci di recuperare lentamente la stagione di uscite 2020/21, con i nuovi film dell’MCU e il nuovo capitolo della saga di James Bond, solo per citarne alcuni.

Questo non significa che lo streaming perda forza, anzi! Sono previsti moltissimi nuovi film ogni mese, tra cui novità assolute e grandi classici. Questo enorme ammontare di offerta provoca ogni volta il disagio di dover scegliere cosa guardare. Ecco allora venire in aiuto la nostra guida i film in streaming da non perdere assolutamente!

I Mitchell contro le macchine

La nuova produzione animata di Sony in collaborazione con Netflix è un omaggio alla cultura pop di Internet, dei social e del mondo in cui le diverse generazioni si approcciano al mezzo. Il tutto ambientato durante una catastrofe mondiale in cui l’intelligenza artificiale ha preso il controllo sull’umanità. Solo l’assurda famiglia Mitchell è scampata alla “caccia all’uomo” (letteralmente), trovandosi a dover salvare il mondo con mezzi molto poco ortodossi.

Disponibile su: Netflix

Mank

Il film di David Fincher, basato su una sceneggiatura scritta da suo padre molti anni fa, ha conquistato l’Accademy, nonostante sia rimasto a bocca asciutta ai Golden Globe, “l’anticamera” degli Oscar. Il film, basato sulla vita di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore del capolavoro Quarto Potere, ha ottenuto ben 10 nomination, il numero massimo possibile per un unico film.

Disponibile su: Netflix

Nomadland

Già vincitore del Leone d’Oro a Venezia, Nomadland trionfa anche ai Golden Globe e agli Oscar, portando a casa le statuette più importanti, compresa quella come Miglior film.

Il film è incentrato su Fern (Frances McDormand) che, dopo il collasso economico di una città mineraria nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

Disponibile su: Disney+

Il processo ai Chicago 7

Una storia vera, magistralmente portata in scena da un cast fenomenale. Nell’America della Controcultura sette uomini appartenenti a organizzazioni pacifiche vengono processati a causa di disordini avvenuti a Chicago il giorno della convention del partito Democratico, in un caso giudiziario pieno di ombre.

Disponibile su: Netflix

The Gentlemen

Micheal Pearson (Matthew McConaughey), è un uomo d’affari americano trasferitosi a Londra, dove ha avviato un impero basato sul traffico di marijuana. Quando decide di andare in pensione e godersi i soldi guadagnati una famiglia di giovani e irruenti trafficanti asiatici non è così d’accordo. Il film di Guy Ricthie è un’esplosione di azione, cambi di inquadratura violenti e umorismo nero da non perdere.

Disponibile su: Amazon Prime Video

Ma Rainey’s Black Bottom

Ispirato all’omonima opera teatrale di August Wilson, il film costringe lo spettatore a guardarsi dentro attraverso le vicende di un gruppo di musicisti, riuniti in un piccolo e afoso studio di registrazione per accompagnare la cantante Ma Rainey, stella del blues degli anni Venti. All’interno del cast, insieme a Viola Davis nel ruolo della dispotica e agguerrita blues woman, colpisce la grinta e la forza di Chadwick Boseman, nel suo ultimo ruolo prima della scomparsa a soli 43 anni.

Disponibile su: Netflix

La vita davanti a sé

Sophia Loren è un’anziana prostituta in pensione, che accoglie in casa sua bambini che non possono essere tenuti dai genitori, o che sono stati abbandonati. L’ultimo arrivato è Momò, un bambino senegalese scontroso e diffidente, ferito da una vita già dolorosa. La donna si farà strada con schiettezza e coraggio attraverso i fantasmi del bambino, per mostrargli come al mondo esista ancora qualcuno di cui fidarsi.

La vittoria ai Golden Globes di Laura Pausini con il brano “Io sì” ha fatto storia: si tratta della prima canzone completamente in italiano a vincere l’ambita statuetta.

Disponibile su: Netflix

Soul

La vita di Joe, insegnante di musica alle medie, viene bruscamente interrotta “sul più bello”: poco prima di esibirsi al pianoforte con una star del jazz come Dorothea Williams sul palco del prestigioso Half Note. La sua lotta per scappare dall’aldilà e tornare a vivere la sua vita si scontra con quella di Ventidue, un’anima mai nata che non ha alcuna intenzione di occupare un posto nel mondo. Tra i film più adulti della Pixar, Soul è un trionfo di sperimentazione, con soluzioni mai viste prima sul grande schermo.

Disponibile su: Disney+

Sound of Metal

La storia tragica di Ruben, un batterista che lentamente sprofonda nel silenzio, perdendo l’udito e l’unica cosa che lo separa dall’oblio della tossicodipendenza, abbandonata proprio grazie alla musica. Un percorso intimista nel pesante silenzio della sordità, unito a interessanti sperimentazioni nell’uso del sonoro.

Disponibile su: Amazon Prime Video

Notizie dal mondo

Tom Hanks veste i panni di un uomo semplice, in costante viaggio per le cittadine sperdute del selvaggio West dove legge alla gente le ultime notizie dei giornali. Un servizio indispensabile per connettere le popolazioni analfabete al mondo. La sua vita pacifica cambia di colpo quando trova sulla sua strada la piccola Cicala (Helena Zengel al suo primo ruolo cinematografico), una bambina bianca cresciuta con gli indiani e separata dalla sua tribù. La lotta per restituirla alla sua famiglia biologicae per educarla sembra una sfida troppo grande per un uomo che sta tentando di scappare dal dolore del passato.

Disponibile su: Netflix

Raya e l’ultimo drago

Ultima fatica animata della casa di Topolino, Raya e l’ultimo drago segue lo schema classico della narrazione Disney, incapace di invecchiare riuscendo a stupire intere generazioni da oltre 90 anni. Quando i draghi vegliavano su Kumandra questo era un luogo di pace, ma dopo il loro sacrificio gli umani sono entrati in guerra, rendendo vana la scomparsa delle creature leggendarie. Raya, ultima superstite del suo regno è intenzionata a trovare l’ultimo dei draghi, per ricostruire Kumandra.

Disponibile su: Disney+

Quella notte a Miami…

Cosa si direbbero Malcom X, Cassius Clay, Sam Cook e Jim Brown se fossero tutti insieme nella stessa stanza? È quello che immagina Quella notte a Miami…, un film in cui la riflessione sui diritti civili e la segregazione nell’America degli anni Sessanta assume delle sfumature uniche, vissuta e interpretata da quattro delle più imponenti figure afroamericane di quell’epoca. Ognuno di loro ha vissuto l’odio razziale sulla propria pelle, costante nonostante la fama, ma ognuno di loro lo combatte con le sue armi, accendendo un dibattito che tiene incollati allo schermo.

Disponibile su: Netflix

18 regali

Ispirato a una toccante storia vera, il film racconta di Elisa, una donna che durante la gravidanza scopre di avere un cancro incurabile, che le impedirà di stare accanto a sua figlia. Così la donna prepara per la bambina in arrivo 18 regali, uno per ogni compleanno. Anna però non vede i doni della madre come un gesto d’amore, ma come una pesante ancora che non le permette di allontanarsi dal dolore di una perdita mai vissuta per una donna che non può mancarle, non avendola mai incontrata.

Disponibile su: Netflix

Favolacce

Il film dei fratelli D’Innocenzo è una favola nera, ambientata in un reame dove non ci sono principi, principesse o castelli, ma vicini sinistri e maligni nascosti dietro le tende di villette a schiera spente, immerse nell’estrema periferia romana. Favolacce è un film che lascia il segno grazie a una regia che non fa sconti, aiutata dalla fotografia livida e surreale.

Disponibile su: Amazon Prime Video

Il treno per Darjeeling

Wes Anderson è un regista che divide: o lo si ama o lo si odia. Un banco di prova per capire se siete fan sfegatati del principe delle simmetrie è proprio questo piccolo gioiello della sua filmografia (interamente disponibile su Disney+!). Tre fratelli (Owen Wilson, Adrien Brody e Jason Schwartzman) si riuniscono dopo la morte del padre su un treno che attraversa l’India, tentando di riconnettersi spiritualmente e soprattutto ritrovare la madre, diventata monaca in una chiesa sperduta sull’Himalaya.

Disponibile su: Disney+