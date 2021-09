Concerti, attività per bambini e pasticceria: gli eventi del weekend a Milano

Il fine settimana si avvicina e un altro weekend di eventi si prepara a prendere il via a Milano! Saranno gli ultimi giorni per godersi le mostre di Art Week e miart, mentre è in arrivo la settimana più glamour di tutte: la Fashion Week!

Non solo “week”, ma anche cinema, arte, eventi per bambini, appuntamenti gastronomici e uno sciopero dei mezzi saranno i protagonisti del weekend in arrivo, nel quale potrete contare come sempre sulla guida del nostro #spiegoneweekend!

Il meteo del weekend a Milano sarà molto ballerino, con piogge e temperature in calo. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

BASE Milano continua il suo programma settimanale di musica, buon cibo e comedy! Programma e orari dello Stabilimento Estivo di Milano.

, con concerti, stand up comedy e DJ set! Il programma di settembre Domenica 18 settembre torna East Market: l’evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Saranno presenti 300 espositori da tutta Italia, con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage all’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo.

Dall’8 al 26 settembre Milano e Torino si uniscono per MiTo SettembreMusica , la rassegna dedicata ai più grandi musicisti classici e contemporanei, con un calendario mai così grande: 126 concerti!

Sabato 18 settembre dalle 9.30 si terrà l’evento Il puzzle dei Diritti umani: Amal, giochiamo insieme! presso lo spazio di Casa Emergency, via Santa Croce 19. A Milano, il cammino della Piccola Amal prosegue a Casa EMERGENCY, spazio di diritti e cultura aperto alla città e casa di un’organizzazione che offre nel mondo cure gratuite e di qualità senza discriminazioni. In giardino, ci sono bambini che giocano al Puzzle dei diritti, Amal attratta dalla loro gioia e spensieratezza, giocando scoprirà, pezzo dopo pezzo, che il puzzle nasconde un messaggio fondamentale: i diritti sono un bene universale. Dopo il momento di gioco, si prosegue in giardino con la lettura animata di “Il mio nome non è Rifugiato”, Kate Milner, Les Mots Libres – Edizioni, 2018. Come Amal, la mamma e il bambino di questa storia fanno tanta strada. Arriveranno in un altro Paese, impareranno nuove parole e soprattutto staranno al sicuro… La lettura sarà a cura della Brigata Brighella, per accompagnare i bambini nel percorso tra le emozioni e i pensieri di chi è costretto a lasciare la propria casa e per riflettere sul lungo viaggio di Amal.

