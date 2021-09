A Milano tornano gli scioperi. La sigla sindacale Usb – Lavoro Privato ha annunciato per venerdì 17 settembre 2021 lo stop per 24 ore di tutti i mezzi pubblici: treni, regionali bus, tram e metropolitane saranno quindi a rischio cancellazione e ritardi durante tutta la giornata. Atm ha comunicato che a Milano i disagi saranno possibili dalle ore 8,45 alle 15 e dalle 18 a termine del servizio, garantendo la fascia pomeridiana.

Motivazioni dello sciopero

La motivazione dello sciopero, proclamato per tutte le aziende del trasporto pubblico italiano è la seguente, riportata dalla stessa Atm: “La nazionalizzazione dei settori e aziende strategici; la riduzione dell’orario di lavoro per contrastare gli effetti negativi della rivoluzione tecnologica; il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; la sicurezza dei lavoratori del servizio; introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge contro la pratica dei contratti atipici e la lotta al precariato; la lotta a qualunque forma di discriminazione di genere, al razzismo e al sessismo; lo sviluppo di un sistema di ammortizzatori sociali, adeguati al contesto post pandemico; il blocco dei licenziamenti e nessuna liberalizzazione degli appalti; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; reali penalità economiche a carico delle aziende sui ritardi dei rinnovi contrattuali ed adeguati recuperi salari; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria“.

Cancellazioni e ritardi linee AGI

Sono coinvolte nello sciopero di venerdì 17 settembre anche le linee AGI 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus in partenza nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 14:59 e dopo le 18. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15:00 alle 17:59