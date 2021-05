Dante in Duomo: lettura della Divina Commedia tra musica, danza e teatro

In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, Milano sarà protagonista attraverso il suo simbolo più importante: il Duomo. Dante in Duomo, questo è il titolo del programma: fino al al 9 luglio 2021, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30, in Cattedrale, nei pressi dell’Altare maggiore, si terrà la lettura integrale della Divina Commedia.

Sotto la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, con lapartecipazione di musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e degli allievi del Piccolo Teatro di Milano, ogni giorno andrà in scena la lettura di due canti dall’immortale opera dantesca.

L’apertura di ogni cantica sarà affidata a un relatore d’eccezione che terrà una lectio magistralis introduttiva alla lettura: : Massimo Cacciari (3 maggio – introduzione all’Inferno), Mons. Marco Ballarini, Canonico del Duomo e Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana (26 maggio – introduzione al Purgatorio) e Elio Franzini, Rettore dell’Università degli Studi di Milano (17 giugno – introduzione al Paradiso).



Si potrà assistere all’evento prenotando online sul sito ufficiale del Duomo di Milano. L’iniziativa sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube del Duomo di Milano e dalla pagina Facebook.

Danza e musica nei prossimi eventi di Dante in Duomo

Lunedì 17 maggio, la danza contemporanea racconterà, attraverso le coreografie di Michela Lucenti e l’interpretazione di Elisa Spina e Paolo Rosini, i canti XXI e XXII dell’Inferno dove sono puniti i barattieri mentre venerdì 21 maggio Elena Balestracci interpreterà i canti XXIX e XXX dove sono puniti i seminatori di discordie e i falsari.

Il programma completo

Inferno

Lunedì 17 maggio Canti XXI e XXII – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory accompagnata dalle coreografie di danza contemporanea di Michela Lucenti, interpretate da Paolo Rosini e Elisa Spina

Martedì 18 maggio Canti XXIII e XIV – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Mercoledì 19 maggio Canti XXV e XXVI – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Giovedì 20 maggio Canti XXVII e XXVIII – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Venerdì 21 maggio Canti XXIX e XXX – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory accompagnata dalle coreografie di danza contemporanea di Michela Lucenti interpretate da Elena Balestracci

Lunedì 24 maggio Canti XXXI e XXXII – Lettura teatrale di Marco Mavaracchio, allievo della Scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro, affiancato da Massimiliano Finazzer Flory con accompagnamento musicale al corno di Danilo Stagni, musicista dell’Orchestra del Teatro alla Scala

Martedì 25 maggio Canti XXXIII e XXXIV – Lettura teatrale di Giovanni Drago, allievo della Scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro, affiancato da Massimiliano Finazzer Flory con accompagnamento musicale al clarinetto di Stefano Cardo, musicista dell’Orchestra del Teatro alla Scala

Purgatorio

Mercoledì 26 maggio Canti I e II – Introduzione della Cantica Mons. Marco Ballarini, Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory con accompagnamento musicale al corno inglese di Renato Duca, musicista dell’Orchestra del Teatro alla Scala

Giovedì 27 maggio Canti III e IV – Lettura teatrale di Antonio Perretta, allievo della Scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro, affiancato da Massimiliano Finazzer Flory

Venerdì 28 maggio Canti V e VI – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Lunedì 31 maggio Canti VII e VIII – Lettura teatrale di Jonathan Lazzini, allievo della Scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro, affiancato da Massimiliano Finazzer Flory

Martedì 1 giugno Canti IX e X – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Mercoledì 2 giugno Canti XI e XII – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory con accompagnamento musicale al trombone di Daniele Morandini, musicista dell’Orchestra del Teatro alla Scala

Giovedì 3 giugno Canti XIII e XIV – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Venerdì 4 giugno Canti XV e XVI – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Lunedì 7 giugno Canti XVII e XVIII – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Martedì 8 giugno Canti XIX e XX – Lettura teatrale di Anna Manella, allieva della Scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro, affiancata da Massimiliano Finazzer Flory

Mercoledì 9 giugno Canti XI e XXII – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Giovedì 10 giugno Canti XXIII e XXIV – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Venerdì 11 giugno Canti XXV e XXVI – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Lunedì 14 giugno Canti XXVII e XXVIII – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory con accompagnamento musicale alla viola di Elena Faccani, musicista dell’Orchestra del Teatro alla Scala

Martedì 15 giugno Canti XXIX e XXX – Lettura teatrale di Beatrice Verzotti, allieva della Scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro, affiancata da Massimiliano Finazzer Flory

Mercoledì 16 giugno Canti XXXI e XXXII – Lettura teatrale di Massimiliano Finazzer Flory

Paradiso