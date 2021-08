“In estate Milano è un mortorio, meglio fuggire non appena se ne ha l’occasione”: se una frase del genere poteva avere senso qualche anno fa, da qualche tempo a questa parte non c’è più alcun fondamento di verità in certe parole.

Tra i tanti esempi della vivacità meneghina durante la stagione più calda, tra un tuffo in piscina e un salto all’Estate Sforzesca, c’è di sicuro lo Stabilimento Estivo del BASE, che si configura come un vero e proprio festival dalle tante facce.

Anche quest’anno tra le atmosfere industriali dell’ex Ansaldo torna fino a settembre il programma estivo che prevede concerti, musica jazz, slam poetry, pedalate lungo il Naviglio, degustazioni, cinema e workshop creativi.

A fare da sfondo, il doppio scenario dello Stabilimento Estivo Base: il cortile esterno, completo di sdraio e tavolini, un ex-piazzale di carico scarico riconquistato e riconvertito in dehors. All’interno bar bistrò – Un posto a BASE e la grande lounge offriranno uno spazio libero dove poter lavorare e studiare oppure semplicemente incontrarsi davanti a un caffè o ad un piatto preparato con ingredienti a km 0 dei produttori delle campagne vicino a Milano.

Stabilimento Estivo BASE 2021: il programma settimanale

Lunedì: Aperitivo alla veneziana

L’iconico bicchiere con oliva, il vero spritz veneziano e una selezione di cicchetti, questi gli ingredienti dei lunedì sera con l’aperitivo alla veneziana dalle 19 alle 22.

Menù Speciale

Spritz+ cicchetti (crostino con sarde in saor, crocchetta di ceci con soppressa e verdure in pinzimonio): 10 €

Cocktail + cicchetti: 14 €

Birra / vino + cicchetti: 12 €

Altri spritz + cicchetti: 12 €

Extra vassoietto con i 3 assaggi di cicchetti: 6 €

Consigliata prenotazione a questo link e al numero 392 9977049

Martedì: BASE Comedy

Contro l’estinzione della poesia, a favore della naturale evoluzione darwiniana dei versi.

Il palco di BASE è in mano ai poeti: Clara Campi (31 agosto), Alessandro Ciacci (19 settembre) e le serate Open Mic con Edoardo Confuorto (3 agosto).

Mercoledì: Jazzoteca

Sul palco dello Stabilimento Estivo BASE, protagonista la musica dal vivo e le sonorità jazz.

Ogni mercoledì dalle 19.30 torna Jazzoteca, format prodotto insieme a E20e30. Prossimi appuntamenti: Marco Carboni Trio (4 agosto), Clan Zingaro (11 agosto), Holebones duo (18 agosto), Film Noir Massaron Trio (25 agosto), Club Noir (1° settembre)

Info e prenotazioni al link e al numero 392 9977049

Giovedì e sabato: Music Roomers

La community di BASE compone la playlist. Mood sonori e djset a cura di eventi30, MIH, karmadrome. Prossime date: Karmadrome ( 28 agosto), La Rochelle (7, 14 e 21 agosto), Lady Violet (5, 12 e 26 agosto)

Info e prenotazioni al link e al numero 392 9977049

Venerdì: Vynil Vibes

Che sia soul, funk, rocksteady, psichedelia, elettronica, rock, i djset hanno sempre un filo conduttore molto groovy ma allo stesso tempo rilassato, ideale ad adattarsi in situazioni di ascolto come di “non ballo”.

In consolle, dal palco con albero di BASE, le collezioni di vinili di: Luca Barcellona WAX UP! (3 settembre), Psychophono (20 agosto) e Matteo ‘Rufus’ Guastoni, aka Rufetti (6 e 27 agosto).

Info e prenotazioni al link e al numero 392 9977049

Orari di Stabilimento Estivo BASE

Via Bergognone 34, Milano

Orari di agosto

Dalle 18 alle 2