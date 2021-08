Milano mon amour: dal 24 agosto il cinema francese arriva in piazza Sant’Angelo

In estate a Milano il cinema scende in strada e la fa da padrone, come già si nota dal grande successo di AriAnteo negli spazi all’aperto di Triennale, Chiostro dell’Incoronata e Palazzo Reale. Ad aggiungersi alla rete di schermi cittadini arriva anche la rassegna Cinéma mon amour! promossa dal Municipio 1 in collaborazione con Institut Français Milano e il collettivo di cinema itinerante Cinevan.

Dal 24 agosto fino al 28 settembre il cinema francese di ieri e di oggi arriverà a Milano in Piazza Sant’Angelo, nel cuore del quartiere Turati, con commedie in grado di raccontare la contemporaneità e di affrontare temi quali il razzismo, le discriminazioni, la disabilità e la nuova povertà con uno sguardo sempre lucido e utilizzando con maestria l’ironia e il paradosso.

I film saranno proiettati in italiano o in lingua originale.

Cinéma mon amour! Il programma

24 agosto – Quasi amici (doppiato in italiano)

31 agosto – Good Luck Algeria (lingua originale)

7 settembre – Il condominio dei cuori infranti (doppiato in italiano)

14 settembre – Comme des garçons (lingua originale)

21 settembre – Dilili a Parigi (doppiato in italiano)

28 settembre – Felicità (lingua originale)

L’ingresso alle proiezioni è gratuito, con l’obbligo di prenotare tramite mail a info@cinevan.it.

Gli ingressi cominceranno dalle 21 e tutte le proiezioni saranno alle 21.30. È obbligatorio il Green Pass.