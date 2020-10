Il primo weekend di ottobre si avvicina e porta con sé tantissimi eventi di ogni tipo, dalle mostre fino alle fiere dedicate ai nostri amici a quattro zampe. Non mancano come sempre il teatro e i mercatini dell’antiquariato, dove trovare tesori inaspettati e curiosità di ogni tipo.

Continuano le milanesissime settimane a tema, che recuperano le edizioni perse durante il lockdown. Questa settimana è il turno del Fuorisalone, che “arreda” Milano con le più recenti proposte di design, mentre si prepara a partire la Wine Week, dedicata agli amanti del buon vino. Il nostro #spiegoneweekend torna ogni Week per suggerirvi news, eventi e attività per il fine settimana milanese. Buona lettura!

Il meteo del weekend

Il weekend a Milano sarà decisamente autunnale, con un timido sole a fare capolino tra le nuvolee il vento freddo. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà se è il caso di portare in borsa l’ombrello e una felpa.

Continua la programmazione di Ride Milano , tra mostre, food truck e Dj Set

, tra mostre, food truck e Dj Set Gli appuntamenti del weekend alla Biblioteca degli Alberi sono dedicati al lavoro della Fondazione Riccardo Catella e Aboca, healthcare company italiana che cura la salute attraverso prodotti 100% naturali, condividono valori essenziali: il rispetto per l’ambiente e per la persona, l’innovazione, la sostenibilità. Il programma dell’evento:

– Ore 11: Come ci ha trasformati la pandemia? Cosa può insegnarci l’intelligenza della natura? Domande ricorrenti a cui proveranno a rispondere in apertura di giornata due grandi pensatori, il filosofo evoluzionista Telmo Pievani e lo scrittore e giornalista Antonio Pascale. Tra scienza, cultura e falsi miti da sfatare.

– Ore 16: Il bosco degli scrittori: gli alberi e il mondo vegetale incidono profondamente sulle nostre vite, sulle nostre storie affettive, sociali e politiche. Per questo ogni narratore da sempre riflette sulla natura e ne trae ispirazione. Su questo si confronteranno due grandi scrittori, autori di romanzi per la collana di narrativa di Aboca Edizioni: Carmine Abate, vincitore del 50° Campiello e autore de L’albero della fortuna, e Federica Manzon, da poco in libreria con il suo Il bosco del confine.

– Ore 18: Chiusura di giornata affidata al dinamismo della Banda Osiris, che con Telmo Pievani proporrà lo spettacolo AQUADUEO: un viaggio musicale ed ecologico per riflettere sullo stato di salute del nostro Pianeta.

Dal 7 settembre al 15 novembre Milano ospiterà la 15esima edizione Photofestival , l’evento che per due mesi e mezzo diffonderà la fotografia d’autore in tutta la Lombardia.

ad Alta Luce Teatro debutta I DIALOGHI DELLE CORTIGIANE di Luciano di Samosata, portati in scena dalla Compagnia SORELLE AFA. Quindici brevi discorsi di genere erotico-comico scritti da Luciano di Samosata nel II secolo dopo Cristo. Le narrazioni ruotano attorno alle vicende amorose di alcune prostitute della Grecia antica, agli incontri piccanti con i clienti, ai successi e alle difficoltà legate all’esercizio del loro mestiere. Info e prenotazioni scrivendo a sorelleafa@gmail.com Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna al Parco Esposizioni Novegro (MI) l’ottava edizione di “QuattroZampe in Fiera”, il più importante evento italiano dedicato a cani e gatti. Quest’anno, per la prima volta, con un format ideato completamente all’aperto, per consentire a tutti i visitatori di vivere una giornata di relax e divertimento in totale sicurezza, grazie agli ampi spazi verdi. Natural Trainer ­–brand di punta dell’evento– ospiterà numerose attività all’interno del suo stand, tra cui le esibizioni dei Cani Eroi. Ci sarà l’opportunità di assistere al “Trofeo Ricerca su Macerie Trainer/CSEN”: una gara-simulazione di salvataggio tra le macerie, che offrirà la possibilità di ammirare l’impegno degli amici a quattro zampe nelle operazioni di salvataggio degli umani al fianco della Protezione Civile. Gli spettatori potranno anche testare le abilità del proprio cane nella ricerca tra le macerie e vivere così un vero “Giorno da Eroi”. Nel corso del weekend, inoltre, avranno luogo presso la piscina le dimostrazioni di salvataggio nautico delle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio.

In occasione dell’evento Green City, Sabato 3 ottobre presso il Giardino San Faustino/Zona Ortica dalle 15 alle 17 assaggio di miele naturale direttamente dai favi. L’attività di apicoltura nel Giardino San Faustino ha introdotto per la prima volta a Milano una forma di arnia detta ‘TOPBAR’, che accompagna le api alla produzione di miele più naturale e ‘slow’, senza spingerle a produrre in eccesso per la vendita. Il progetto è completamente non-profit, e indirizzato alla didattica e alla divulgazione di buone pratiche eco-sostenibili.

