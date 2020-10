Festa dei Nonni 2020: cosa fare a Milano tra eventi e attività

Il 2 ottobre ricorre la Festa dei Nonni, una giornata speciale dedicata ai membri più anziani della famiglia, fulcro sempre più importante della vita domestica e della cura dei piccoli. Proposta proprio dalla Regione Lombardia nel 2004 e approvata dal Parlamento nel 2005, la data è stata scelta il giorno dedicato dal calendario cristiano agli Angeli Custodi.

Quest’anno purtroppo gli eventi dedicati al rapporto tra bambini e nonni sono stati ridotti. Questo però non significa che non ci si possa divertire ugualmente! Venerdì 2 ottobre il meteo non sarà dei migliori, ma ci sono tantissime cose che si possono fare anche al chiuso.

Festa dei Nonni 2020: eventi e attività

Il Pirellone , per omaggiare la ricorrenza ideata proprio da loro ormai 16 anni fa, domenica 4 ottobre ha organizzato un concerto all’ Auditorium Gaber a partire dalle 16. A esibirsi sarà il gruppo folkloristico lombardo “I Contadini della Brianza” insieme alla poetessa Mariuccia Brivio. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Regione Lombardia.

Quest'anno la Festa dei Nonni cade lo stesso giorno del Pollo Arrosto day, una giornata dedicata al tipo di carne più consumata dagli italiani. Grandi chef, cuochi e semplici appassionati si sfideranno a colpi di ricette, con spirito di innovazione e trucchi tramandati da generazioni. Un'occasione per le nonne e i nonni per sfidarsi via social alla ricetta migliore, coinvolgendo i nipotini nella preparazione di un piatto povero ma con una storia secolare.

Vista la giornataccia che si preannuncia venerdì, perché non andare in un bel museo? Milano ne offre tantissimi, dai più conosciuti a quelli insoliti ricchi di misteri e segreti. Diversi musei aderiscono alla consueta promozione che regala un ingresso omaggio ai nonni insieme ai nipotini.

Tra questi anche il Teatro degli Arcimboldi , con le mostre Claude Monet – The Immersive Experience e UNKNOWN Street Art Exhibition. Per tutto il primo weekend di ottobre (venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre) sarà dedicato un prezzo speciale a tutti i nonni accompagnati da un nipote.

Il primo weekend di ottobre coincide con l'evento Ville Aperte in Brianza, che avrà come protagonisti 75 ville di delizia, chiese, complessi architettonici, musei, ville, mulini storici, cascine nel territorio cosiddetto delle "Brianze", che coinvolge 5 province, Monza e Brianza, Milano, Como, Lecco e Varese. Spettacoli, eventi, visite guidate, itinerari sono ancora prenotabili scaricando l'app "Ville Aperte in Brianza" e sul sito ufficiale. Il costo del biglietto è di 5 € a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. L'accompagnamento alla visita è curato da guide abilitate, da associazioni culturali, pro loro e volontari. Sempre attiva una infoline dedicata alla manifestazione: il personale dedicato risponderà al numero 039/9752251

