Natale, concerti gospel e teatro: gli eventi del weekend a Milano

Anche Natale è arrivato! A Milano gli eventi non si contano, tra mercatini, piste dove pattinare sul ghiaccio, concerti, spettacoli teatrali e chi più ne ha più ne metta! Non dimentichiamoci poi del tradizionale pranzo di Natale, per il quale i ristoranti della città si sono preparati con menù speciali tutti a scoprire.

Milano Weekend vi augura un felicissimo Natale in compagnia del nostro storico #spiegoneweekend!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend di Natale a Milano sarà meravigliosamente grigio e nuvoloso. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Da domenica 26 a giovedì 30 dicembre ed eccezionalmente anche sabato 1° gennaio al Blue Note Milano torna l’attesissimo Harlem Gospel Choir che, dopo l’assenza dello scorso anno, promette di recuperare il tempo perso. Il repertorio è tradizionale, ma non annoia mai, grazie anche all’autentico spirito gospel in grado di infondere gioia e serenità. Il coro, ribattezzato “Angles in Harlem” dagli U2, continua a riscuotere successo in ogni angolo del pianeta, portando ovunque nel mondo una maggiore comprensione della cultura afro-americana e della musica ispirata chiamata Gospel così come si suona nella Black Church.

– chiude il suo ricco palinsesto culturale 2021 con l’atteso dei che , dalle ore 19 alle ore 20.30, si esibiranno per la prima volta in Italia, in Piazza Gae Aulenti. Il concerto, gratuito e aperto a tutti, vedrà protagoniste due tra le voci più brillanti della scena Gospel moderna, Mr. Raymond Thompson (da Dallas) e Mr. Marlin Monroe Williford (da Detroit), affiancate da Monica Lewis, Brenda Turner, John Alexander e Journey Sings, per un sestetto di assoluta eleganza e raffinatezza musicale e vocale. Voci calde, profonde ed energiche accompagnano ritmi soul, con un repertorio classico rivisitato con toni pop e brani di gospel contemporaneo. La tradizione spiritual afro-americana si arricchisce di armonie jazz e blues. Grazie alla collaborazione con i Cameristi della Scala , sul canale YouTube Cameristi della Scala WebTv, sabato 25 dicembre alle 17 , sarà trasmesso il Concerto nel Duomo di Milano : un’esecuzione straordinaria dalla Cattedrale con protagonista la nota orchestra da camera fondata nel 1982, composta da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala. L’evento vede protagonisti i Cameristi della Scala diretti dal maestro Giulio Prandi, affiancati dal Coro Universitario del Collegio Ghislieri di Pavia , con i soprani Federico Fiorio e Marta Redaelli e il contralto Marta Fumagalli. Il programma dell’esecuzione prevede Regina Coeli per coro, archi e organo di Giuseppe Sarti (1729 – 1802), il Concerto in re minore RV 128 per archi e basso continuoe Gloria RV 589 per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi (1678 – 1741).

, sul canale YouTube Cameristi della Scala WebTv, , sarà trasmesso il : un’esecuzione straordinaria dalla Cattedrale con protagonista la nota orchestra da camera fondata nel 1982, composta da musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala. L’evento vede protagonisti i Cameristi della Scala diretti dal maestro Giulio Prandi, affiancati dal , con i soprani Federico Fiorio e Marta Redaelli e il contralto Marta Fumagalli. Il programma dell’esecuzione prevede Regina Coeli per coro, archi e organo di Giuseppe Sarti (1729 – 1802), il Concerto in re minore RV 128 per archi e basso continuoe Gloria RV 589 per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi (1678 – 1741). Giovedì 23 dicembre, alle 17, CityLife ospiterà in Piazza Tre Torri il coro dei Piccoli Cantori di Milano. Lo storico coro di voci bianche di Milano fondato nel 1964 da Nilly Comolli, ideatrice del primo festival della canzone per bambini, si esibirà con 40 voci di bambini dai 5 ai 12 anni. Il Coro dei Piccoli Cantori è una realtà no profit storica a Milano che riunisce oltre 90 bimbi di tutte le estrazioni e provenienze, sotto la guida artistica di Laura Marcora. Una palestra di vita, di rispetto per il prossimo e accettazione delle diversità, che vengono superate e comprese grazie alla passione per il canto.

Teatro e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Venerdì 24 dicembre alle 14.30 e domenica 26 alle 18 , al Planetario Ulrico Hoepli si terrà la conferenza-spettacolo: ‘Dove abiti Babbo Natale? Si racconta che la casa di Babbo Natale sia in un luogo imprecisato al Polo Nord. Nessuno sa dov’è nascosta. Con l’aiuto di elfi e renne tiene ancora oggi segreta la sua dimora. Il Planetario, con l’aiuto di Zeiss 4, cercherà di trovarla. Attività dai 6 anni in su. Biglietto intero 5 €, ridotto 3 €

andrà in scena , il mini musical di AllCrazy che porta sulla scena una Vigilia molto speciale: il viaggio di due ragazzi nei simboli del Natale, fra canzoni, luminarie e i rintocchi di mezzanotte. a partire da 15€ Ha aperto la quindicesima edizione del Villaggio delle Meraviglie. Ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia tornano la Casa di Babbo Natale, l’Albero giostra e le attrazioni natalizie, il Mercatino degli Elfi con i sapori tipici delle feste, che fino al 9 gennaio rallegreranno le festività di migliaia di bambini e famiglie. Saranno presenti i campioni di pattinaggio Alice Velati e Marco Garavaglia – già atleti della Nazionale Italiana di pattinaggio e vincitori di medaglie a livello nazionale ed internazionale e la squadra di pattinaggio sincronizzato Juvenile Team ad animare la pista di pattinaggio da oltre 1.000 mq, che da quest’anno sarà ancora più grande con un’area tutta dedicata ai più piccini.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Alla scoperta di Milano