Mercatini di Natale a Milano e dintorni: la guida 2021

Dicembre a Milano è sempre più sinonimo di mercatini di Natale: dalla tradizionale Fiera degli Oh Bej Oh Bej, che sancisce l’inizio della stagione natalizia a Sant’Ambrogio all’Artigiano in Fiera, manifestazione che nel corso degli anni è cresciuta fino ad attirare migliaia di visitatori.

Non solo Milano: i mercatini di Natale stanno aprendo in questi giorni anche fuori città, creando l’occasione perfetta per una bella gita fuoriporta. Uno su tutti? La Città dei Balocchi a Como, che quest’anno ritorna con i suoi strepitosi giochi di luce e le bancarelle in legno di artigianato e gastronomia.

Quest’anno la meraviglia del Natale e dei mercatini natalizi a Milano e dintorni torna dopo lo stop forzato del 2020, ma con una clausola: da sabato 27 novembre infatti a Milano sarà obbligatorio indossare la mascherina all’aperto nell’area del centro storico, proprio a causa del gran numero di persone attirate dai mercatini.

Mercatini di Natale a Milano

Mercatini di Natale in Piazza Duomo (26 novembre 2021 – 26 gennaio 2022): all’ombra della Madonnina ci saranno le caratteristiche casette di legno con le eccellenze gastronomiche natalizie delle regioni italiane e il meglio dell’artigianato natalizio. Oltre 60 chalet resteranno aperti intorno al Duomo dalle 9 del mattino alle 21.

Natale nel Chiostro 2021 (11 – 12 dicembre 2021): Al Museo Diocesano torna la fiera dedicata al Natale con le eccellenze enogastronomiche, artigianato, laboratori, degustazioni e una mostra per celebrare i 20 anni del museo.

Mercatini di Natale ai Bagni Misteriosi (4 dicembre – 16 gennaio): una location d'effetto per tantissimi appuntamenti imperdibili, tra cui una gigantesca pista di pattinaggio, oltre 80 bancarelle di artigianato e una rassegna di eventi dedicata ai più piccoli.

Villaggio delle meraviglie (20 novembre 2021 – 9 gennaio 2022): ai Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia tornano la Casa di Babbo Natale, l'Albero giostra e le attrazioni natalizie, il Mercatino degli Elfi con i sapori tipici delle feste. Sarà presente anche la pista di pattinaggio da oltre 1.000 mq , che da quest'anno sarà ancora più grande con un'area tutta dedicata ai più piccini.

Fiera degli Oh Bej Oh Bej : (5 – 8 dicembre 2021): il mercatino di Natale più antico di Milano che si snoda lungo il perimetro del Castello Sforzesco, da Piazza Castello a Piazza Gadio e piazza del Cannone con mercatini dedicati all'artigianato e all'enogastronomia

Mercatino di Casa EMERGENCY (26 novembre – 24 dicembre 2021): in via Santa Croce 19 torna il mercatino di Natale firmato EMERGENCY. Anche quest'anno uno spazio sarà riservato ai prodotti di artigianato proveniente dall'Afghanistan, in un periodo in cui, dopo 20 anni di guerra, ha bisogno del maggiore sostegno possibile. I fondi raccolti dalla vendita dei prodotti verranno destinati al sostegno di tutti i progetti di EMERGENCY. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 20. Il 24 dicembre chiuderà invece alle 14

Mercatino del Banco di Garabombo (6 novembre – 7 gennaio 2022): In Piazza Pagano troviamo il più grande tendone natalizio d'Europa, organizzato dal commercio equosolidale con prodotti artigianali, cosmesi, enogastronomia, tessili, mobili, ceramiche.

AF – L'Artigiano in Fiera (4 – 12 dicembre 2021), il mercatino coperto più grande d'Italia nei padiglioni di Rho Fiera . Tantissimo artigianato dal mondo, enogastronomia e spettacoli tradizionali.

La Boutique dei Nasi Rossi (7-23 dicembre 2021), mercatino natalizio dell'associazione Veronica Sacchi Onlus in via Guanella

Green Christmas (16 e 17 dicembre 2021): alla Fondazione Napoleonica Eugenia (via Thaon di Revel 21) torna il mercatino più eco di Milano. Dai vestiti al design, un posto dove trovare regali a impatto zero per un Natale sostenibile

Mercatino di Natale Fondazione Umberto Veronesi (12 – 23 dicembre 2021): in via Solferino 19 a Milano sarà possibile acquistare prodotti tradizionali di artigianato provenienti da tutta Italia per sostenere concretamente la ricerca scientifica d'eccellenza contro le patologie tumorali.

Mercatini di Natale vicino a Milano

Mercatino di Natale a Villa Arconati FAR (11 – 12 dicembre 2021): la Piccola Versailles alle porte di Milano a Castellazzo di Bollate organizza durante il weekend dell’11 e 12 dicembre una festa di Natale con mercatino di artigianato tipico lombardo, prodotti enogastronomici, la Casa di Babbo Natale con i racconti di Natale degli Elfi e rievocazioni del Natale storico in Villa.

Mercatini di Natale al Castello di Carimate (7 – 8 dicembre 2021): la magica location del Castello di Carimate (CO) torna a ospitare i Mercatini di Natale per due giornate di festa: tra i tantissimi stand di artigiani e hobbisti, la casa di Babbo Natale e la cucina tradizionale valtellinese.

Città dei Balocchi a Como (27 novembre -6 gennaio 2022): torna uno degli appuntamenti più amati del nord Italia: la Città dei Balocchi di Como. Durante i giorni dei mercatini la città si illumina di giochi di luce, con giostre e attività per bambini, la Casa di Babbo Natale e tantissimi chalet in legno dove trovare spunti per i regali di Natale.

Mercatini a Santa Maria Maggiore (6 – 8 dicembre 2021): nel borgo della Valle Vigezzo torna lo storico mercatino natalizio con oltre 180 espositori, otto punti ristorazione con prodotti tipici locali e otto palchi disseminati per il centro storico, dove a rotazione si esibiranno musicisti e artisti.

Mercatini di Norimberga a Verona (12 novembre – 26 dicembre 2021): una tradizione della città di Romeo e Giulietta sono i mercatini di Natale detti "di Norimberga". Nella spettacolare location di Piazza dei Signori le casette di legno dei mercatini offrono prodotti di artigianato e specialità gastronomiche tedesche e nord europee.

