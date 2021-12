Concerti a Milano 2022: tutti i live in programma il prossimo anno

Dopo due anni piuttosto deludenti in fatto di concerti live il 2022 si apre con un pochino di speranza in più per tutti gli amanti della musica dal vivo. I concerti del 2022 a Milano saranno tantissimi, tra date rimandate tante (troppe) volte e nuovi eventi in calendario.

Torna il Jova Beach Party, insieme all’unica data italiana di Stromae, al ritorno sul palco di Salmo, Mahmood, Cesare Cremonini e tantissimi altri artisti italiani e internazionali!

Concerti Milano 2022: date e biglietti

I biglietti per i concerti del prossimo anno a Milano verranno venduti quasi esclusivamente online. In ogni caso, vi ricordiamo di acquistarli solo sui circuiti ufficiali di vendita, per evitare ogni tipo di inflazione, dopo gli episodi dello scandalo del secondary ticketing.

Se invece avete già in mano i biglietti degli spettacoli annullati nel 2020 e 2021 nessun problema: il biglietto e il relativo posto assegnato restano validi anche per le nuove date del concerto, basterà presentarsi con il vecchio biglietto al momento dell’ingresso.

Purtroppo i biglietti non sono rimborsabili, nemmeno in caso di cancellazione totale della data. Al posto del denaro saranno consegnati dei voucher, spendibili nello stesso circuito organizzativo per altri eventi confermati. Per tutti i concerti contrassegnati come annullati i voucher si possono richiedere fino a un mese dopo l’annuncio di cancellazione.

Secondo le normative vigenti al momento (dicembre 2021) per accedere ai concerti al chiuso e all’aperto è necessario il Super Green Pass, ottenibile esclusivamente con il completamento del ciclo vaccinale (due dosi).

Gennaio 2022

Immanuel Casto – 6 gennaio, Alcatraz

– 6 gennaio, Alcatraz Raf e Umberto Tozzi – 17 e 18 gennaio, Teatro degli Arcimboldi

– 17 e 18 gennaio, Teatro degli Arcimboldi Edoardo Bennato – 19 gennaio, Teatro degli Arcimboldi

– 19 gennaio, Teatro degli Arcimboldi Enrico Nigiotti – 21 gennaio, Teatro dal Verme

– 21 gennaio, Teatro dal Verme Poppy – 25 gennaio, Alcatraz

– 25 gennaio, Alcatraz Swallow The Sun – 26 gennaio, The Legend Club

– 26 gennaio, The Legend Club AKA7EVEN – 26 gennaio, Fabrique

– 26 gennaio, Fabrique The Darkness – 27 gennaio, Alcatraz

– 27 gennaio, Alcatraz Willie Peyote – 28 gennaio, Live Club

– 28 gennaio, Live Club Junior Cally – 29 gennaio, Alcatraz

– 29 gennaio, Alcatraz Gaia – 30 gennaio, Fabrique

Febbraio 2022

Coez – 2 febbraio, Magazzini Generali – SOLD OUT

– 2 febbraio, Magazzini Generali – Tremonti – 3 febbraio, Alcatraz

– 3 febbraio, Alcatraz The Driver Era – 3 febbraio, Magazzini Generali

– 3 febbraio, Magazzini Generali Goijira – 6 febbraio, Alcatraz

– 6 febbraio, Alcatraz Blackberry Smoke + Read Southall Band – 7 febbraio, Alcatraz

– 7 febbraio, Alcatraz Willie Peyote – 8 e 9 febbraio, Alcatraz – SOLD OUT

– 8 e 9 febbraio, Alcatraz – Ensi – 8 febbraio, Magazzini Generali

– 8 febbraio, Magazzini Generali Bring me the Horizon – 12 febbraio, Forum di Assago

– 12 febbraio, Forum di Assago The Lumineers – 15 e 16 febbraio, Fabrique

– 15 e 16 febbraio, Fabrique Haken – 16 febbraio, Alcatraz

– 16 febbraio, Alcatraz The Slow Readers Club – 16 febbraio, Biko

– 16 febbraio, Biko Bullet for my Valentine – 17 febbraio, Alcatraz

– 17 febbraio, Alcatraz Giancane – 18 febbraio, Santeria

– 18 febbraio, Santeria Halestorm – 20 febbraio, Fabrique

– 20 febbraio, Fabrique Angelo Branduardi – 21 febbraio, Teatro dal Verme

– 21 febbraio, Teatro dal Verme Pinguini Tattici Nucleari – 21 e 23 febbraio, Forum di Assago – SOLD OUT

21 e 23 febbraio, Forum di Assago – Guè – 24 febbraio, Fabrique – SOLD OUT

– 24 febbraio, Fabrique – Tori Amos – 24 febbraio, Teatro degli Arcimboldi

– 24 febbraio, Teatro degli Arcimboldi Ernia – 26 e 27 febbraio, Fabrique – SOLD OUT

– 26 e 27 febbraio, Fabrique – Mannarino – 26 febbraio, Forum di Assago

– 26 febbraio, Forum di Assago Gemitaiz e MadMan – 28 febbraio, Forum di Assago

Marzo 2022

gIANMARIA – 1° marzo, Magazzini Generali – SOLD OUT

– 1° marzo, Magazzini Generali – Davide Van de Sfroos – 1° marzo, Teatro dal Verme

– 1° marzo, Teatro dal Verme Ermal Meta – 2 e 3 marzo, Teatro Lirico Giorgio Gaber

– 2 e 3 marzo, Teatro Lirico Giorgio Gaber Rocco Hunt – 3 marzo, Fabrique

– 3 marzo, Fabrique Avril Lavigne – 6 marzo, Forum di Assago

– 6 marzo, Forum di Assago Loredana Bertè – 7 marzo, Teatro Repower

– 7 marzo, Teatro Repower Annalisa – 7 marzo, Fabrique

– 7 marzo, Fabrique Sottotono – 7 marzo, Alcatraz

– 7 marzo, Alcatraz Fulminacci – 9 marzo, Fabrique

– 9 marzo, Fabrique Lorenzo Krueger – 11 marzo, Tunnel

– 11 marzo, Tunnel LP – 13 marzo, Fabrique

– 13 marzo, Fabrique Sabaton – 15 marzo, Lorenzini District

– 15 marzo, Lorenzini District Skunk Anansie – 15 marzo, Fabrique

– 15 marzo, Fabrique Salmo – 15 marzo, Forum di Assago

15 marzo, Forum di Assago RAG’N’BONE MAN – 16 marzo, Fabrique

– 16 marzo, Fabrique Tiromancino – 18 marzo, Teatro Lirico Giorgio Gaber

– 18 marzo, Teatro Lirico Giorgio Gaber Royal Blood – 19 marzo, Alcatraz

– 19 marzo, Alcatraz Fabio Concato – 19 marzo, Teatro Lirico Giorgio Gaber

– 19 marzo, Teatro Lirico Giorgio Gaber Subsonica – 19 marzo, Live Club – SOLD OUT

– 19 marzo, Live Club – James Blunt – 21 marzo, Forum di Assago

– 21 marzo, Forum di Assago Maneskin – 22 e 23 marzo, Forum di Assago – SOLD OUT

– 22 e 23 marzo, Forum di Assago – Franz Ferdinand – 24 marzo, Forum di Assago

– 24 marzo, Forum di Assago Evanescence + Within Tempation – 28 marzo, Forum di Assago

– 28 marzo, Forum di Assago Aiello – 30 e 31 marzo, Fabrique – SOLD OUT

– 30 e 31 marzo, Fabrique – Hans Zimmer – 30 marzo, Forum di Assago

Aprile 2022

Negramaro – 1° e 2 aprile, Forum di Assago

– 1° e 2 aprile, Forum di Assago Nothing but Thieves – 3 aprile, Fabrique

– 3 aprile, Fabrique La rappresentante di lista – 5 aprile, Fabrique

– 5 aprile, Fabrique Maneskin – 5 aprile, Forum di Assago – SOLD OUT

– 5 aprile, Forum di Assago – Coez – 7 aprile, Alcatraz

– 7 aprile, Alcatraz Brunori Sas – 7 aprile, Forum di Assago

– 7 aprile, Forum di Assago Louis Tomlinson – 11 aprile, Forum di Assago

– 11 aprile, Forum di Assago Helloween – 11 aprile, Lorenzini District

– 11 aprile, Lorenzini District Sfera Ebbasta – 11 e 12 aprile, Forum di Assago

– 11 e 12 aprile, Forum di Assago Subsonica – 12 e 13 aprile, Alcatraz – SOLD OUT

– 12 e 13 aprile, Alcatraz – Anastasio – 14 aprile, Fabrique

– 14 aprile, Fabrique Cor Veleno e Tre allegri ragazzi morti – 19 aprile, Magazzini Generali

– 19 aprile, Magazzini Generali Tropico – 19 aprile, Santeria

– 19 aprile, Santeria Tokio Hotel – 20 aprile, Fabrique

– 20 aprile, Fabrique PFM – 21 e 22 aprile, Teatro Lirico Giorgio Gaber

– 21 e 22 aprile, Teatro Lirico Giorgio Gaber Tommaso Paradiso – 22 aprile, Forum di Assago

– 22 aprile, Forum di Assago Murubutu – 23 aprile, Alcatraz

– 23 aprile, Alcatraz Liberato – 25 e 26 aprile, Forum di Assago – SOLD OUT 25 APRILE

– 25 e 26 aprile, Forum di Assago – Samuele Bersani – 26 aprile, Teatro degli Arcimboldi

– 26 aprile, Teatro degli Arcimboldi Irama – 30 aprile, Forum di Assago

Maggio 2022

Working Men’s Club – 1° maggio, Magnolia

– 1° maggio, Magnolia Modà – 2 e 3 maggio, Magazzini Generali

– 2 e 3 maggio, Magazzini Generali Madame – 3 maggio, Fabrique

– 3 maggio, Fabrique Madame – 4 maggio, Alcatraz

– 4 maggio, Alcatraz ONEREPUBLIC – 4 maggio, Lorenzini District

– 4 maggio, Lorenzini District Magnum – 5 maggio, Magazzini Generali

– 5 maggio, Magazzini Generali Sangiovanni – 5 maggio, Magazzini Generali

– 5 maggio, Magazzini Generali Fred de Palma – 5 maggio, Alcatraz

– 5 maggio, Alcatraz The Chainsmokers – 5 maggio, Magazzini Generali

– 5 maggio, Magazzini Generali Francesco Gabbani – 6 maggio, Teatro dal Verme

– 6 maggio, Teatro dal Verme Fast Animals and Slow Kids – 6 maggio, Fabrique

– 6 maggio, Fabrique Achille Lauro – 6 maggio, Lorenzini District

– 6 maggio, Lorenzini District Dream Theatre – 7 maggio, Forum di Assago

– 7 maggio, Forum di Assago 5 Second of Summer – 8 maggio, Legend Club

– 8 maggio, Legend Club Caparezza – 8 maggio, Alcatraz

– 8 maggio, Alcatraz Shawn Mendes – 9 maggio, Fabrique

– 9 maggio, Fabrique Pet Shop Boys – 10 maggio, Teatro degli Arcimboldi

– 10 maggio, Teatro degli Arcimboldi Black midi – 11 maggio, Santeria Toscana 31

– 11 maggio, Santeria Toscana 31 Gazzelle – 11 maggio, Forum di Assago

– 11 maggio, Forum di Assago Rkomi – 11 e 12 maggio, Fabrique – SOLD OUT

– 11 e 12 maggio, Fabrique – Gianna Nannini – 13 e 14 maggio, Teatro degli Arcimboldi

– 13 e 14 maggio, Teatro degli Arcimboldi Madame – 12 maggio, Magazzini Generali

– 12 maggio, Magazzini Generali Yes – 16 maggio, Teatro dal Verme

– 16 maggio, Teatro dal Verme Mahmood – 17 e 30 maggio, Alcatraz

– 17 e 30 maggio, Alcatraz Eric Clapton – 18 maggio, Forum di Assago

– 18 maggio, Forum di Assago Manuel Agnelli – 19 maggio, Alcatraz

– 19 maggio, Alcatraz 2Cellos – 20 maggio, Forum di Assago

– 20 maggio, Forum di Assago Sangiovanni – 22 e 23 maggio, Alcatraz

– 22 e 23 maggio, Alcatraz Litfiba – 24 maggio, Alcatraz

– 24 maggio, Alcatraz Dua Lipa – 25 e 26 maggio, Forum di Assago

– 25 e 26 maggio, Forum di Assago Joe Satriani – 25 maggio, Teatro dal Verme

– 25 maggio, Teatro dal Verme Birdy – 29 maggio, Fabrique

– 29 maggio, Fabrique Mario Biondi – 31 maggio, Teatro degli Arcimboldi

Giugno 2022

Elton John – 4 giugno, Magazzini Generali

– 4 giugno, Magazzini Generali Korn – 7 giugno, Alcatraz

– 7 giugno, Alcatraz Cesare Cremonini – 13 giugno, San Siro

– 13 giugno, San Siro Green Day – 15 giugno, Ippodromo San Siro

– 15 giugno, Ippodromo San Siro Snail Mail – 16 giugno, Santeria Toscana 31

– 16 giugno, Santeria Toscana 31 Marco Mengoni – 19 giugno, Legend Club

– 19 giugno, Legend Club The Killers – 21 giugno, Ippodromo San Siro

– 21 giugno, Ippodromo San Siro Bad Religion – 22 giugno, Circolo Magnolia

– 22 giugno, Circolo Magnolia Guè – 24 giugno, Carroponte

– 24 giugno, Carroponte Brunori Sas – 24 giugno, Alcatraz

– 24 giugno, Alcatraz Whitesnake – 28 giugno, Fabrique

– 28 giugno, Fabrique Alicia Keys – 28 giugno, Alcatraz

– 28 giugno, Alcatraz Alice Cooper – 29 giugno, Ippodromo Snai San Siro

Luglio 2022

Settembre 2022

James Morrison – 3 settembre, Teatro Lirico Giorgio Gaber

– 3 settembre, Teatro Lirico Giorgio Gaber Louis Tomlinson – 3 settembre, Ippodromo Snai San Siro

– 3 settembre, Ippodromo Snai San Siro Tame Impala – 7 settembre, Ippodromo Snai S. Siro

– 7 settembre, Ippodromo Snai S. Siro Marracash – 13, 14, 16, 20 e 21 settembre, Forum di Assago

– 13, 14, 16, 20 e 21 settembre, Forum di Assago Anastacia – 21 settembre, Teatro degli Arcimboldi

Ottobre 2022

Il Volo – 3 ottobre, Forum di Assago

– 3 ottobre, Forum di Assago Kaleo – 5 ottobre, Fabrique

– 5 ottobre, Fabrique Arch Enemy – 12 ottobre, Alcatraz

– 12 ottobre, Alcatraz Gianluca Grignani – 15 ottobre, Forum di Assago

– 15 ottobre, Forum di Assago Deep Purple – 17 ottobre, Forum di Assago

– 17 ottobre, Forum di Assago Francesco Renga – 17 ottobre, Teatro degli Arcimboldi

– 17 ottobre, Teatro degli Arcimboldi Uriah Heep – 18 ottobre, Teatro dal Verme

– 18 ottobre, Teatro dal Verme Porcupine Tree – 24 ottobre, Forum di Assago

– 24 ottobre, Forum di Assago Placebo – 27 ottobre, Forum di Assago

– 27 ottobre, Forum di Assago The Weeknd – 31 ottobre, Forum di Assago

Novembre 2022

The Weeknd – 1° novembre, Forum di Assago

– 1° novembre, Forum di Assago The Cure – 4 novembre, Forum di Assago

– 4 novembre, Forum di Assago Anthrax – 4 novembre, Alcatraz

– 4 novembre, Alcatraz Daniele Silvestri – 14 novembre, Teatro degli Arcimboldi

– 14 novembre, Teatro degli Arcimboldi Jova Beach Party – 14 novembre, Alcatraz

– 14 novembre, Alcatraz Sonata Arctica – 17 novembre, Live Club

– 17 novembre, Live Club Capo Plaza, 29 novembre, Alcatraz

Dicembre 2022

Angelo Branduardi – 3 dicembre, Teatro Lirico Giorgio Gaber

– 3 dicembre, Teatro Lirico Giorgio Gaber Nightwish – 6 dicembre, Lorenzini District

– 6 dicembre, Lorenzini District Simply Red – 16 dicembre, Forum di Assago

– 16 dicembre, Forum di Assago Biagio Antonacci – 19 e 20 dicembre, Forum di Assago

