Dove bere la cioccolata calda a Milano: 10 luoghi da non perdere

Una delle più grandi gioie dell’inverno è sicuramente lei: la cioccolata calda. Anticamente i popoli mesoamericani veneravano il cacao e la bevanda che si preparava con i suoi semi, talmente preziosi da essere usati come moneta. Oggi la cioccolata calda è sinonimo di feste natalizie e comfort food invernale irrinunciabile, che si tratti di cioccolato fondente, al latte, bianco o aromatizzato con i gusti più disparati.

Dove bere la migliore cioccolata calda a Milano? Abbiamo scovato per voi 10 posti da non perdere, ognuno con una sua caratteristica speciale che lo rende unico nel panorama cittadino.

Gay Odin

Questa deliziosa cioccolateria nel cuore di Milano vi farà sognare già dal primo passo al suo interno. L’atmosfera d’altri tempi (la casa è stata fondata a Napoli nel 1894), i gustosissimi cioccolatini e la cioccolata calda densa e saporita vi faranno dimenticare dell’inverno fuori dalla porta. La cioccolata calda è solamente fondente e si può aromatizzare in diversi modi a seconda dei gusti.

Indirizzo: Via S. Giovanni sul Muro 19, Milano

TeaCup Milano

Il nome fa pensare a una sala da tè più che ad una pasticceria, e in effetti è così. Aperto nell’ottobre 2020, TeaCup è diventato subito uno dei punti di riferimento degli studenti della vicina Università Cattolica. Qui, in un’atmosfera a metà tra il videoclip di Take on me degli Ah-Ah e Alice nel paese delle meraviglie, sono disponibili oltre 100 varietà di tè, dolci fatti in casa e soprattutto una cioccolata “portatile” su stecco.

Una volta scelto il proprio gusto preferito basterà far sciogliere lentamente il lecca-lecca di cioccolata in una tazza di latte caldo et-voilà! Una cioccolata calda pronta da bere insieme a una deliziosa fetta di torta o di castagnaccio.

Indirizzo: via Caminadella 18, Milano

Guido Gobino

Premiata con il Bronze Award come Miglior cioccolata calda di Milano nel 2011, Gobino arriva dalla città che ha fatto della lavorazione del cioccolato e delle nocciole una bandiera: Torino. Qui la cioccolata segue dei canoni precisi, frutto di una tradizione secolare e di materie prime selezionate. Ovviamente non si trova solo una grandiosa cioccolata calda, ma anche una gran selezione di cioccolatini, praline e altre delizie cioccolatose.

Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi 35 e Corso Magenta 36, Milano

Botega Cafè Cacao

© Botega Cafè Cacao – Pagina Facebook

Cioccolate per tutti i gusti in una delle pasticcerie più acclamate di Milano in fatto di cioccolato. Oltre a una selezione da capogiro di dolci e prodotti da forno, nelle due sedi milanesi di Botega Cafè Cacao troviamo anche tantissime bevande nate dalla fantasia dei suoi artigiani. Dal Pulentino, con crema pasticcera calda aromatizzata alla vaniglia, pezzi di croccante e crema alla nocciola fino all’Aromatizzato (espresso con crema al pistacchio o di cioccolato e latte montato caldo). Insomma, largo alla scelta!

Indirizzo: Corso Genova 27 e Via Cesare Battisti 8, Milano

Enrico Rizzi Milano

© Enrico Rizzi Milano – Pagina Facebook

Il laboratorio di Enrico Rizzi in via Cesare Correnti è una delle tappe obbligate per tutti gli amanti del cioccolato. Dalla bottega a vista escono ogni giorno deliziose creazioni artigianali che profumano di meraviglia. Famosissimo per le sue Sinfonie e la produzione di coloratissimi macarons, la produzione non disdegna ovviamente la cioccolata calda, con 8 tipologie di spezie tra cui scegliere: dal pepe di Cayenna al sale dell’Himalaya fino al pepe di Szechuan.

Indirizzo: Via Cesare Correnti 5, Milano

Zaini Milano

© Zaini Milano – Pagina Facebook

Tra le marche di cioccolato più antiche d’Italia e tra le botteghe che offrono la “bevanda degli dei” sin dal 1913. Zaini ha la sua sede storica in via de Cristoforis 5 e da poco ha aperto una seconda sede in viale Piave 17, dove fare un tuffo nel passato e assaporare una delle cioccolate calde più buone di Milano. All’interno della bottega sono disponibili anche tavolette, cioccolatini e prodotti dolci e salati con lo storico marchio milanese.

Indirizzo: Via De Cristoforis 5 e Viale Piave 17, Milano

Sant Ambroeus

© Sant’Ambroeus – Pagina Facebook

Dal 1936 la Milano bene ha scelto questo raffinato locale di Corso Matteotti per sorseggiare la sua cioccolata calda. Per un tuffo nel tempo in un edificio storico della città a godersi una pausa rilassante con una selezione di pasticcini appena sfornati e una cioccolata calda classica con un ciuffo di panna.

Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti 7, Milano

Marchesi 1824

© Marchesi 1824 – Pagina Facebook

Un posto fantastico per dedicarsi un vero momento da “sciuri”. Marchesi, che sia in Galleria, in via Montenapoleone o nella storica sede di Corso Magenta non ha bisogno di presentazioni. Parliamo di una delle pasticcerie più rinomate di Milano, che negli anni ha mantenuto intatta la raffinata ricerca di sapori e ingredienti unici e insieme legati alla tradizione. La sua cioccolata calda è una vera coccola che va bevuta con calma, godendosi l’atmosfera.

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, Via S. Maria alla Porta 11/a, Via Montenapoleone 9, Milano

Biancolatte

Questo locale di via Turati è famoso soprattutto per il gelato, ma in inverno diventa un ottimo fornitore di cioccolata calda, aromatizzata al caramello, alla menta o al peperoncino. Un posto perfetto dove staccare la spina e rilassarsi al calduccio del locale dai colori pastello e dall’atmosfera vintage.

Indirizzo: via Turati 30, Milano