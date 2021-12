Cenone di Capodanno a Milano: ristoranti e menu speciali

Capodanno si avvicina e il cenone del 31 dicembre è sempre un’occasione speciale per ritrovarsi con amici e familiari. Per non essere costretti a ingurgitare per l’ennesima volta la torta salata fatta con tanto amore dalla fidanzata di vostro cugino vi proponiamo i migliori menù di Capodanno a Milano, per un cenone da ricordare!

Oltre al cenone di Capodanno si sta avvicinando anche il temuto pranzo di Natale! Se non avete alcuna intenzione di passare la giornata ai fornelli ecco qualche suggerimento su dove mangiare a Milano la sera della Vigilia o il giorno di Natale!

MU Fish

Sapori nipponici, tradizione italiana, creatività e incontri inaspettati: questi gli ingredienti del menu di Capodanno di MU Fish, ristorante giapponese nel cuore della Brianza, appena fuori dal centro di Nova Milanese. Un appuntamento irrinunciabile per farsi guidare dalla Chef Jun Giovannini e dalla sua brigata attraverso un viaggio che impegna e delizia i sensi e che, partendo da ingredienti semplici, sempre valorizzati e ben identificabili nei piatti, conduce ad accostamenti ricercati e inaspettati.

ll menu di Capodanno si apre all’insegna della tradizione orientale, con un piatto in cui un Bao tostato con Salmone Mi-Cui è accompagnato da caviale stagionato e tonno, insieme per formare il caratteristico “Sigaro”.

La cena prosegue con il mixage gustativo con la Tartare Akaebi, seguita da un riuscito abbinamento tra Ricciola & Tartufo, un Tris di Dimsum artigianali, uno di Nigiri e una Tempura di Aragosta. Infine, prima di arrivare al dolce, una delle grandi specialità di Giovannini fa il suo ingresso trionfale: si tratta dell’Ushi Caffè Pugliese, creato dalla Chef giapponese durante la sua esperienza lavorativa al Ristorante Puro, a Polignano a Mare. Si tratta di una noce di scottona piemontese con rosmarino in tempura su purè di patate, con crema al caffè agrumata. Una ricetta che si ispira al caffè speciale, a base di agrume, amaretto e vaniglia, simbolo di Polignano a mare e ideato da Mario Campanella.

Prezzo: 120€ a persona (coperto e acqua inclusi)

Info e prenotazioni: 334 8041109 e-mail: info@mufish.it

Vespucci Milano

Vespuccim, ex Kitchen Society è il nuovo regno del gusto fusion e del Mediterranean Sushi di chef Alex Seveso rinnovato recentemente nell’ambiente e non solo, trasformandosi in un’elegante location d’atmosfera, all’interno dell’incantevole loft di via Chizzolini 2 (ang. Piero della Francesca) in zona Sempione a Milano.

Menù:

Sul tavolo come aperitivo crema di hummus di ceci, crema di avocado con chips nuvole di drago, salsa tonnata dello chef, pane, focaccia, grissini. Carpaccio scottato di orata in salsa fusion e Tonno tonnato (carpaccio di tonno rosso con mozzarella di bufala, salsa tonnata dello chef, crema di olive e salsa al basilico) da condividere per ben cominciare. Si prosegue con:

Tartare di gamberi rossi con crema di pomodoro e basilico

Ostriche Gillardeau (3 per persona servite con pane nero e burro salato francese)

Nigiri rocher (gamberoni alla fiamma, su riso con crema e granella di pistacchio)

Uramaki roll orata e Foie gras

Totanetti scottati, ripieno di riso giapponese su purea di fagioli cannellini

Dragon Uramaki roll con gamberoni, acciughe della Cantabria e maionese allo zafferano

Polpo salad (polpo grigliato su insalata di cavolo cappuccio, avocado, acciughe e paprika dolce)

Tiramisù fusion

Prezzo: 100€ a persona (bevande escluse)

Info e prenotazioni: 340 6763939

Four Season Milano

Fonte: sito web del ristorante

Situato nel cuore del quadrilatero della moda, all’interno dell’affascinante ex convento del XV secolo, Four Seasons Hotel Milano è un luogo dove passare un Capodanno all’insegna dell’eleganza e dello charme. Quest’anno l’invito è ad entrare nella Foresta Incantata, interpretata in chiave moderna da Vincenzo Dascanio per valorizzare lo stile contemporaneo dell’Hotel, recentemente rinnovato da Patricia Urquiola.

Per il periodo delle feste lo Chef Fabrizio Borraccino ha creato dei nuovi speciali menu per il magnifico Ristorante Zelo. Il 31 dicembre il menù sarà all’insegna dell’eleganza, per la cena di San Silvestro nel cuore di Milano, in una tra le location più amate.

Menù:

Calice di benvenuto e tapas

Tonno scottato con salsa crudaiola

Uovo di quaglia crostino e tapenade di olive taggiasche

Bigne al nero con formaggio morbido e uova di salmone

Tartelletta con stracciatella e gambero rosso

Ceviche di ricciola e scampi marinati allo zenzero e lime

Salmone “upstream” in olio cottura, topinambur, melograno e spinacino alla senape

Risotto alle ostriche, champagne, capperi e tartare di tonno

Ravioli del plin, rapa bianca e tartufo nero pregiato

Vitello fondente, purea di patate e cicoria aop

Tartufo al cioccolato, variegato allo zenzero e ribes nero, cremoso biskelia e cacao

Caffè e frivolezze

Cotechino e lenticchie (verso l’1)

Prezzo: 360€ a persona

Info e prenotazioni: 02 77088

142 restaurant

Fonte: pagina Facebook del ristorante

Per Capodanno le porte del ristorante di Sandra Ciciriello in Corso Colombo 6 si apriranno per ospitare un originale happy hour. Chi vorrà attendere la mezzanotte al ristorante invece potrà optare per il menu degustazione che culminerà con cotechino, lenticchie e champagne. Il primo menù sarà servito dalle 19, mentre il secondo a partire dalle 21.30.

Menù 1:

Sfera di barbabietola e aceto balsamico

Brioche sfogliata, crema di parmigiano e porcini

Pane tostato, paté di vitello e cipolla marinata

Ostrica latticello e aneto

Pie tee con ventresca di tonno e maionese al kimchi

Panino al vapore con salmone marinato e caprino

Carpaccio di pesce, salsa lampone mirtilli, frutti rossi e mirtillo liofilizzato

Crudo di scampi e salsa al cocco su crema di zucca speziata

Tortelli alla cima di rapa, brodo di mozzarella di bufala burro alle acciughe

Risotto ricotta e limone, gamberi viola, pepe mac khen

Filetto di pescato, zuppa di porcini e cardoncelli

Predessert

2 minutes 2 midnight

Ricotta cioccolato e kumquat

Prezzo: 110 € a persona

Il secondo menù propone gli stessi piatti con l’aggiunta di cotechino e lenticchie servite allo scoccare della mezzanotte.

Prezzo: 140 € a persona

Info e prenotazioni: 02 47758490 o 3498561278, oppure via mail info@142.restaurant

Crocca

Fonte: pagina Facebook del ristorante

La sera del 31 dicembre Crocca va oltre la pizza e propone un menù strutturato per Capodanno nel suo locale di via Fiamma 4, nel cuore del quartiere Porta Vittoria.

Menù:

Zuppetta di polipetti

Tartare di salmone marinato

Carpaccio di ricciola e tonno

Insalatina di mare tiepida

Calamarata con ragù di rana pescatrice

Scialatielli con frutti di mare allo zafferano

Filetto di ombrina in guazzetto con julienne di verdure

Cotechino e lenticchie (alla mezzanotte)

Panettone con crema al mascarpone

Acqua

Calice di prosecco di benvenuto

Spinelli Tratturo Pecorino IGT (ogni 4 persone)

Caffè

Prezzo: 110 €

Info e prenotazioni: 02 38295323

Terrammare

Fonte: pagina Facebook del ristorante

Il ristorante di Stefania Lattuca e la cucina dello Chef Peppe Barone hanno da poco festeggiato due anni di attività nel curatissimo locale di via Giuseppe Sacchi numero 8, nel cuore di Brera.

La cucina siciliana è arricchita dalla ricerca incessante di sapori e profumi che raccontano storie e tradizioni di una terra meravigliosa, di cui Stefania ha saputo portare lo spirito e i sapori nel suo locale. Per Capodanno Terrammare propone un menu che passa dallo street food ad accostamenti ricercati tra terra e mare.

Menù:

Street food

Ostrica Lemon e caviale Osetra

Capasanta scottata, foie gras e mostarda di mandarino

Petto d’anatra nocciola e fichi

Tortello di faraona in ristretto di mare

Carnaroli riserva, battuto di gambero rosso, zafferano e barbabietola

Triglia, lenticchie e porcini

Pluma di maialino al marsala, patata fondente e tartufo

Pera, mandorla e cioccolato

Dolceria siciliana

Prezzo: 150 € a persona (incluso brindisi con flûte di champagne)

Info e prenotazioni: 02 41402774 o info@terrammare.rest