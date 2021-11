Città dei Balocchi a Como: tornano lo spettacolo di luci e i mercatini di Natale

Dopo lo stop forzato del 2020 torna a Como uno degli eventi più amati da grandi e piccini: la Città dei Balocchi. Da sabato 27 novembre la cittadina sul lago di Como entrerà nel più scenografico degli spiriti natalizi, con le tipiche bancarelle di dolci e artigianato, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e l’attrazione più attesa e fotografata: il Magic Light Festival. Ma andiamo con ordine.

Como Città dei Balocchi: cosa vedere

Ad aggiudicarsi il bando a pochi giorni dalla data tradizionale prevista per l’inizio dell’evento è stata Consorzio Como Turistica, i cui organizzatori hanno dichiarato: “Siamo pronti a partire! Nonostante il poco tempo a disposizione per l’organizzazione, faremo i salti mortali e stiamo lucidando le bacchette magiche!!“.

Cosa ci sarà a Como Città dei Balocchi? Un bel po’ di cose che renderanno entusiasti grandi e piccoli: affacciata sul lago verrà installata una pista di pattinaggio adatta a tutti, mentre da Piazza Cavour lungo tutte le viuzze caratteristiche di Como saranno presenti le tradizionali bancarelle di Natale, tutte ospitate in deliziose casette di legno e dedicate ai prodotti di artigianato. Un’ottima occasione per scovare qualche regalo di Natale!

Non mancano ovviamente gli stand enogastronomici, dove gustare vin brûlé e addentare un pretzel. Per i più romantici sarà presente anche la ruota panoramica con una spettacolare vista sul lago illuminato e un carosello per i bambini.

I più piccoli saranno anche felici di sapere che Babbo Natale farà una puntatina a Como per ascoltare i loro desideri: nei Giardini del Tempio Voltiano infatti sarà presente la Casa di Babbo Natale, dove sarà presente anche un Ufficio Postale a cui affidare la propria lista dei regali!

Ovviamente però il vero grande protagonista di Como Città dei Balocchi è il Magic Light Festival, uno spettacolo di luci e installazioni luminose che coinvolge tutti gli edifici principali del centro di Como. Ogni anno il tema degli spettacoli è diverso e a breve sarà annunciato il programma del Light Festival e di tutti gli appuntamenti dei 37 giorni dell’evento!

Como Città dei Balocchi: come arrivare da Milano

Per chiunque sia di Como o l’abbia già visitata sa che uno dei grandi problemi in città sono i parcheggi. Consigliamo quindi di scegliere un mezzo differente per arrivare alla Città dei Balocchi, come il treno o il bus.

Se invece non avete alternative, nei pressi dell’Università e del Tribunale sono presenti dei silo dove lasciare la macchina a pagamento. A 15 minuti a piedi dalle Mura si trova anche il Parcheggio Ippocastano, dove è possibile parcheggiare auto e camper.

Una soluzione alternativa e molto caratteristica potrebbe essere arrivare in battello! Lasciando la macchina a Cernobbio (circa un’ora da Milano) è possibile prendere uno dei battelli in partenza dal pontile di Tavernola e arrivare direttamente in Piazza Cavour. Il prezzo del viaggio è 1,30 € per andata e ritorno.

Arrivando da Milano un’ottima soluzione è anche il treno. Dalle stazioni di Garibaldi e Cadorna è possibile arrivare alle stazioni rispettivamente di Como San Giovanni e Como Nord Lago, entrambe molto comode rispetto al centro della cittadina.