Stromae a Milano in concerto: unica data italiana il 20 luglio 2022. Info e biglietti

Stromae, l’amatissimo e poliedrico artista belga è tornato sulla scena internazionale dopo cinque anni di silenzio. E lo fa con un concerto a Milano, in occasione del Milano Summer Festival il 20 luglio 2022 all’Ippodromo di San Siro.

Autore, cantante, performer, regista, designer e pittore, Stromae è diventato celebre nel 2009 con il brano alors on danse, tratto dall’album Cheese. La sua caratteristica è l’esprimersi usando spesso il Verlan, un gergo usato nei quartieri popolari delle grandi città francesi, in cui le parole vengono anagrammate per formarne di nuove.

Da allora una catena di successi e classifiche per il giovane artista belga, classe 1985. La consacrazione arriva nel 2013 con l’album racine carrée, con 5,6 milioni di copie vendute nel mondo. Nel 2015 poi l’annuncio del ritiro, dovuto alla necessità di allontanarsi dai riflettori per un po’.

Il 15 ottobre 2021 infine il grande ritorno con Santé e l’annuncio di un nuovo tour con un’unica data italiana a Milano all’Ippodromo di San Siro.

Stromae in concerto a Milano: biglietti

I biglietti per l’unica data di Stromae a Milano sono disponibili in prevendita esclusiva su TicketOne, Ticket Master e VivaTicket a partire dalle 10 di giovedì 28 ottobre 2021. Il prezzo non è ancora stato reso noto.