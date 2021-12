Musei di Milano aperti a Natale e Capodanno 2021

Durante le feste mostre e musei sono tra le attrazioni più amate da chi passerà il Natale a Milano. E a buona ragione! Insieme al calduccio che si respira nelle sale, a Milano in questo periodo ci sono moltissime mostre che meritano una visita prima che chiudano per lasciare spazio a quelle del 2022. Per non parlare dei numerosi musei cittadini: non solo Brera e il Cenacolo, ma anche il Museo del Risorgimento, il MUBA – Museo dei Bambini e le tante case museo di Milano!

Scopriamo tutti gli orari festivi dei musei e delle mostre a Milano durante Natale e Capodanno 2021! Per conoscere invece gli orari dei musei di Milano durante la settimana vi rimandiamo alla nostra guida.

Castello Sforzesco

24 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 25 dicembre: chiuso

chiuso 26 dicembre : aperto dalle 10 alle 17.30

: aperto dalle 10 alle 17.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 1° gennaio: chiuso

Museo archeologico

24 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 25 dicembre: chiuso

chiuso 26 dicembre : aperto dalle 10 alle 17.30

: aperto dalle 10 alle 17.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 1° gennaio: chiuso

GAM Galleria d’Arte moderna

24 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 25 dicembre: chiuso

chiuso 26 dicembre : aperto dalle 10 alle 17.30

: aperto dalle 10 alle 17.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 1° gennaio: chiuso

PAC – Padiglione d’Arte contemporanea

24 dicembre: chiuso

chiuso 25 dicembre: chiuso

chiuso 26 dicembre : aperto dalle 10 alle 19.30

: aperto dalle 10 alle 19.30 31 dicembre: chiuso

chiuso 1° gennaio: chiuso

Palazzo Morando – Costume moda immagine

24 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 25 dicembre: chiuso

chiuso 26 dicembre : aperto dalle 10 alle 17.30

: aperto dalle 10 alle 17.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 1° gennaio: chiuso

Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento

24 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 25 dicembre: chiuso

chiuso 26 dicembre : aperto dalle 10 alle 17.30

: aperto dalle 10 alle 17.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 1° gennaio: chiuso

Casa museo Boschi Di Stefano

24 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 25 dicembre: chiuso

chiuso 26 dicembre : aperto dalle 10 alle 17.30

: aperto dalle 10 alle 17.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 1° gennaio: chiuso

Studio museo Francesco Messina

24 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 25 dicembre: chiuso

chiuso 26 dicembre : aperto dalle 10 alle 17.30

: aperto dalle 10 alle 17.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 1° gennaio: chiuso

Museo di Storia naturale

24 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 25 dicembre: chiuso

chiuso 26 dicembre : aperto dalle 10 alle 17.30

: aperto dalle 10 alle 17.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 1° gennaio: chiuso

Acquario civico

24 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 25 dicembre: chiuso

chiuso 26 dicembre : aperto dalle 10 alle 17.30

: aperto dalle 10 alle 17.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 1° gennaio: chiuso

Museo del Novecento

24 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 25 dicembre: chiuso

chiuso 26 dicembre : aperto dalle 10 alle 19.30

: aperto dalle 10 alle 19.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 1° gennaio: chiuso

MUDEC -Museo delle Culture

24 dicembre: aperto dalle 9.30 alle 14

aperto dalle 9.30 alle 14 25 dicembre: aperto dalle 14.30 alle 19.30

aperto dalle 14.30 alle 19.30 26 dicembre : aperto dalle 9.30 alle 19.30

: aperto dalle 9.30 alle 19.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 17.30

aperto dalle 10 alle 17.30 1° gennaio: aperto dalle 14.30 alle 19.30

Palazzo Reale

24 dicembre: aperto dalle 10 alle 14.30

aperto dalle 10 alle 14.30 25 dicembre: aperto dalle 14.30 alle 18.30

aperto dalle 14.30 alle 18.30 26 dicembre : aperto dalle 9.30 alle 19.30

: aperto dalle 9.30 alle 19.30 31 dicembre: aperto dalle 10 alle 14.30

aperto dalle 10 alle 14.30 1° gennaio: aperto dalle 14.30 alle 19.30

Museo della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci”