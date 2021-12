Capodanno a Milano 2022: gli eventi da non perdere il 31 dicembre

Capodanno si avvicina e come ogni anno resta fino all’ultimo giorno il dubbio su cosa fare la sera del 31 dicembre. Quest’anno, come nel 2020, non ci saranno feste in piazza, annullate dalla gran parte dei comuni italiani in questi giorni con l’aumentare dei contagi. A Milano il sindaco Beppe Sala aveva chiarito già da novembre che Piazza del Duomo non avrebbe ospitato il veglione nemmeno per il 2021.

Resistono però le serate organizzate dai locali, i cenoni e i concerti al chiuso, dove i controlli possono essere più capillari e le mascherine obbligatorie. Ecco quindi la nostra guida al Capodanno 2022 a Milano su cosa fare, dove mangiare e dove festeggiare il nuovo anno!

Eventi Capodanno 2021 a Milano

Capodanno swing allo Spirit de Milan

Allo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59, Milano), si attende l’arrivo del nuovo anno con New Year’s Swing Night 2022, la festa più swing dell’anno con balli, musica dal vivo e ottima cucina.

La notte di San Silvestro il locale dal sapore vintage sorto nelle Cristallerie Livellara a Milano aprirà le porte alle 20. Si inizierà alle 20.30 con un aperitivo di benvenuto, per poi cenare dalle 21 con il menù di Capodanno proposto dalla Fabbrica della Sgagnosa e, dalle 23, musica dal vivo per ballare lindy hop, shag e balboa con la Monday Orchestra e, poi, con i Jumping Jive fino al mattino! Per chi vuole ballare, invece, nel foyer sarà possibile scatenarsi con i ritmi di “Bandiera Gialla” e della musica degli anni ’70 e ’80.

A mezzanotte si brinderà con un calice di spumante, lenticchie e cotechino (come vuole la tradizione), e per rimanere in perfetto stile con la serata, potrete sfoggiare i vostri outfit degni del Grande Gatsby!

Ingresso: 60 € con consumazione entro l’1, 40 € con consumazione dopo l’1. Ingresso con cena (prenotazione obbligatoria) 130 €

Info e prenotazioni: info@spiritdemilan.it o 366 7215569 dalle 15 alle 19.

90 Wonderland, Magazzini Generali

A distanza di due anni, torna il Capodanno ai Magazzini Generali di Milano, che celebrano l’inizio del 2022 con una serata speciale all’insegna del party “90 WONDERLAND”. Premiato come terzo Miglior Evento italiano al Dance Music Awards, è una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, effetti speciali, dj, ballerini, personaggi fantastici degli anni ’90. Un party unico per una notte indimenticabile, dove si potrà ballare la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare a squarciagola e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso.

Le porte si apriranno a partire dalle ore 21 del 31 dicembre in via Pietrasanta 16, e ad accogliere gli ospiti un ricco buffet. Dalle ore 23 si potrà ballare tutta la notte al ritmo di musica commerciale, hip hop e reggaeton.

Prezzo: Ingresso evento dalle 23: 40€ (1 Drink e 1 flute solo in prevendita). Ingresso con cena a buffet dalle 21: 60€. Info e prenotazioni: 02 5393948

Capodanno Porteño 2021

Il “Capodanno Porteño 2021” si potrà festeggiare sotto le guglie del Duomo, nel salotto intimo e confidenziale de El Porteño Gourmet di via Speronari 4, oppure a El Porteño Prohibido di via Macedonio Melloni 9, nata come la prima “Casa de Tango” in Europa ma che in poco tempo ha saputo contaminare la propria identità culturale con soluzioni innovative per un percorso multisensoriale continuo, ogni volta inaspettato e coinvolgente.

Ad accompagnare il cenone di Capodanno, dalle 21 alle 24, un unico e incalzante show – con oltre dieci artisti internazionali fra ballerini, acrobati, cantanti e musicisti – che mette insieme l’anima di più espressioni artistiche: dall’anticonformista ed emozionante tango contemporaneo fra tradizione e modernità nella rilettura a cura di Miguel Angel Zotto, all’affascinante leggerezza della danza aerea con cerchi e tessuti, all’energia travolgente delle esibizioni di performer e ballerini scelti per l’occasione da Pinka Production, il tutto unito in un viaggio musicale epico e poetico dal Polo Nord all’Argentina passando per gli Stati Uniti, la Francia fino ad arrivare in Italia. A partire dai fatidici dodici rintocchi che annunceranno il nuovo anno sino all’alba, il Porteño Prohibido si trasformerà da ristorante a locale glamour e cool con dj set.

L’elegante e raffinato El Porteño Gourmet, è invece l’ambiente ideale per chi ama trascorrere l’ultima serata dell’anno lontano dai fuochi d’artificio e dal baccano e stare invece insieme alle persone più care in un ambiente intimo e romantico, chiacchierando e ridendo esattamente come se si trovasse a casa propria.

Prezzo serata per entrambi i ristoranti: € 150 a persona (bevande escluse)

Info e prenotazioni: 02 25062491 (El Porteño Prohibido), 02 49428140 (El Porteño Gourmet)

Al Teatro Carcano con Black Blues Brothers

Al Teatro Carcano di Milano per Fine Anno arrivano i Black Blues Brothers, cinque straordinari acrobati con l’Africa nel sangue e i Blues Brothers nel cuore, il cui show acrobatico ha entusiasmato oltre 300.000 spettatori, superando le 700 date in 300 città in tutto il mondo. Il passaggio al nuovo anno sarà scandito dalle loro vulcaniche evoluzioni con l’indimenticabile colonna sonora del leggendario film di John Landis.

In un elegante locale stile Cotton Club, seguendo le bizze di una capricciosa radio d’epoca che trasmette musica rhythm’n’blues, il barman e gli inservienti si trasformano in equilibristi, sbandieratori, saltatori e acrobati col fuoco. Ogni oggetto di scena diventa uno strumento per acrobazie mozzafiato per confezionare uno spettacolo dinamico, adatto a un pubblico di ogni età e di ogni nazione.

Prima di tuffarsi nella vitalità contagiosa dei Black Blues Brothers, il pubblico potrà assistere, alle ore 21.30, a un’edizione speciale di VERONICA, intrigante rievocazione della più che bicentenaria storia del Teatro Carcano. Tra aneddoti e curiosità sarà possibile viaggiare nel tempo grazie ad una irriverente e spiritosa padrona di casa, Veronica (impersonata dall’attrice Marika Pensa), un nome che riporta naturalmente alla celebre canzone in cui Enzo Jannacci la evocava citando “al Carcano, in pè”…

Alle ore 22.30 avrà inizio lo show dei Black Blues Brothers al termine del quale i protagonisti dei due spettacoli e gli spettatori saluteranno il 2022 con il tradizionale brindisi di mezzanotte con spumante e panettone.

Biglietti: intero € 100 (include 2 spettacoli e il brindisi di mezzanotte), ridotto € 85 (over 65, under 26)

Info e prenotazioni: 02 55181362

Capodanno in ostello

YellowSquare più che un ostello, è la “piazza” aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Da poco aperto nel centralissimo quartiere milanese, è già punto di riferimento dell’offerta culturale e di intrattenimento, luogo fisico di incontro e catalizzatore di giovani energie. Dal bar – il The Baretto – che non dorme mai alla grande sala eventi Salone 14 per incontri e musica dal vivo, YellowSquare offre anche spazio co-working Smart Square, il club sotterraneo La Chapel, una cucina per pasti condivisi e per cooking class, l’hair-saloon firmato Contesta Rock Hair e una Play Area dove cimentarsi con fitness, arti e danza.

Risate tra le stelle, buon umore e curiosità tra gli ospiti sono l’energia del nuovo hub creativo di YellowSquare: quale modo migliore per iniziare il nuovo anno? La serata del 31 dicembre per il New Year’s Eve è pronta a colorare i sogni con le immagini del futuro: la notte “Neon Dreams” è ricca di performance artistiche e dj set d’eccezione.

Info e prenotazioni: 0282396603

Capodanno e cabaret

Zelig apre le sue porte la sera del 31 dicembre per salutare il nuovo anno insieme ai comici più amati del cabaret milanese e dell’ultima edizione dello show andato in onda in TV. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 22:30 (con il brindisi di rito allo scoccare della mezzanotte) e vedrà alternarsi sul palco: Vincenzo Albano, presenza fissa dell’ultima edizione di Zelig, il “social media manager” che affianca il conduttore e i comici con il suo humour travolgente, e conta tra i suoi cavalli di battaglia il personaggio di “Enzo Ratti” (l’impresario di spettacolo); e poi Ippolita Baldini l’attrice di teatro, cinema e cabaret, anche lei nel cast del programma TV con la “showgirl disturbatrice”, che nella sua performance teatrale offre una gamma di personaggi e situazioni molto più ampia e sempre divertente.

E ancora Chibo, che scrive e compone canzoni dal piglio ironico ispirandosi alle voci e ai luoghi della sua città, come facevano i cantastorie di una volta, e le scritte che adornano i muri di Milano vengono combinate a ritmo di musica e diventano testi su cui costruisce melodie, in un mix esilarante e decisamente efficace. A completare la serata anche Giovanni d’Angella, uno dei nomi storici sul palco di Zelig, formatosi all’Accademia del Comico, al Teatro Arsenale, è un artista che da oltre 10 anni porta in teatro la sua grande passione per il Cabaret e con i suoi monologhi noti anche in rete (suo figlio lo chiama papocchio) ci regala risate e riflessioni così come anche il suo divertente personaggio del “pigro”.

Non poteva mancare infine Fausto Solidoro anche lui protagonista di molte puntate di Zelig Tv nelle vesti di Marìo de Janeiro, artista sconclusionato che si presenta per un provino che difficilmente supera, ma che scatenando grande ilarità e divertimento, e con altri personaggi del suo repertorio ottiene il medesimo risultato. A condurre la serata Davide Paniate che porterà sul palco la sua naturale simpatia e il bagaglio artistico accumulato in un’esperienza ormai decennale.

Biglietti: platea posto unico 110 €, tribuna posto unico 92 €. Acquisto biglietti esclusivamente on-line e nei punti vendita TicketOne.