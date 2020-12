10 film di Natale da non perdere, tra grandi classici e novità

Il Natale si avvicina a grandi passi, anche se quest’anno sarà piuttosto diverso dal solito. Una costante che nessuna epidemia potrà toglierci sono i film di Natale, passati in televisione centinaia di volte durante il periodo delle feste.

Nonostante il senso di nausea all’ennesima replica di “Una poltrona per due”, nessuno di noi può resistere al fascino del grande classico di Natale, dal più family friendly ai film più scorretti. Abbiamo scelto 10 film che non possono mancare durante la digestione post pranzo natalizio: dai grandi classici alle novità disponibili in streaming sulle piattaforme Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

10 giorni con Babbo Natale

Di Alessandro Genovesi (2020)

Un film italiano che diverte grandi e piccoli senza scadere nella banalità dei buoni sentimenti. Sullo sfondo dei paesaggi magnifici della Svezia si avvicendano le storie di un Fabio de Luigi in ottima forma che vuole trascorrere a tutti i costi il Natale con i figli, nonostante un importante colloquio di lavoro a Stoccolma. Una sorpresa il Babbo Natale di Diego Abatantuono, divertente e mai eccessivo.

Disponibile su: Amazon Prime Video

Qualcuno salvi il Natale

Di Chris Columbus (2018)

Due fratelli si nascondono nella slitta di Babbo Natale per scoprire i suoi segreti, combinando parecchi guai. Il pezzo forte di questo film è proprio lui, Babbo Natale. Nei panni del simpatico grassone c’è nientemeno che Kurt Russel, reso celebre per ruoli molto meno adatti ai bambini, come il terribile cacciatore di taglie John Ruth in The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Il suo Santa Claus è magnetico e “blues”, in una parola: iconico.

Disponibile su: Netflix

Elf

Di Jon Favreau (2003)

Diretto dal futuro Re Mida del Marvel Cinematic Universe e produttore della serie The Mandalorian, capace di salvare una saga che stava affondando, Elf è un classico natalizio divertente e brillante. Buddy è un bambino umano, adottato da Babbo Natale e cresciuto (un po’ troppo) in mezzo agli elfi. Una volta diventato adulto decide di lasciare il Polo e tornare a New York per ritrovare la sua famiglia biologica. Il viaggio si rivelerà un esilarante scontro di usi e costumi. Will Ferrell ha dato anima a un personaggio diventato storico, aggirandosi realmente a New York in calzamaglia da elfo (non c’era abbastanza budget per set e comparse), causando dei tamponamenti proprio a causa del suo bizzarro abbigliamento.

Nightmare Before Christmas

Di Henry Selick (1993)

Un film che va bene sia per Halloween che per Natale: questo è riuscito a fare Tim Burton, creatore e produttore di un film rimasto nella storia dell’animazione. Il re delle Zucche, Jack Skeletron, si annoia di un mondo in cui è sempre Hallowen. Decide perciò di scoprire un’altra realtà: quella del Natale, tutta amore, regali e gioia, l’esatto opposto del suo mondo. L’affascinante scheletro decide di così di far sua la festività, rapendo Babbo Natale e sostituendolo nel suo lavoro con esiti disastrosi.

Disponibile su: Disney+

Ogni maledetto Natale

Di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo (2014)

Una commedia esilarante firmata dalle tre menti dietro il capolavoro di Boris. Giulia (Alessandra Mastronardi) e Massimo (Alessandro Cattelan) sono una coppia affiatata, ma con background estremamente diversi: lui è figlio di una coppia religiosa e borghese, mentre lei proviene da una comunità di montanari selvatici e rozzi. Le due realtà si scontreranno durante le festività, creando non poco disagio. Doppi ruoli esilaranti fanno risaltare la bravura di nomi enormi della commedia italiana: Francesco Pannofino, Corrado e Caterina Guzzanti, Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Stefano Fresi e Laura Morante per dirne alcuni. Una commedia imperdibile.

Mamma ho perso l’aereo

Di Chris Columbus (1990)

Un grande classico del Natale, quasi più del panettone e degli spot Coca Cola. Non c’è bisogno di ricordare la storia del piccolo Kevin che difende strenuamente la sua casa da due sfortunatissimi ladri. La scena più famosa del film in cui la madre si accorge di aver dimenticato a casa il figlio minore è diventata un cult, tanto da essere riproposta da Catherine O’Hara poche settimane fa, per augurare buon Natale a tutti.

Disponibile su: Disney+

Parenti serpenti

Di Mario Monicelli (1992)

La satira feroce di Monicelli non poteva non toccare anche quella consuetudine tutta italiana di trovare rifugio nella famiglia, soprattutto durante le feste. Anziani rintronati, fratelli e sorelle crudeli e bambini insopportabili. Il Natale italiano è dissacrato nel modo più realistico possibile dal re della commedia italiana.

Disponibile su: YouTube

A Christmas Carol

Di Robert Zemeckis (2009)

Questo film d’animazione è un vero capolavoro della motion capture, la tecnica che “cattura” i movimenti degli attori e li traduce in animazione. A prestare il corpo al perfido signor Scrooge del capolavoro senza tempo di Charles Dickens è un perfetto Jim Carrey. Conosciamo tutti la storia, trasposta in centinaia di varianti: un cinico uomo d’affari chiude il suo cuore alla gioia del Natale, bistrattando anche il suo povero assistente. Durante la notte sarà visitato da tre fantasmi che gli mostreranno i suoi Natali passati, presenti e futuri, indicandogli la via per la redenzione. Una favola senza tempo, ripulita da tutti gli orpelli e riportata al crudo realismo ottocentesco della versione originale.

Disponibile su: Amazon Prime Video

Jingle Jangle: Un’avventura natalizia

Di David E. Talbert

Un musical ricco di magia ed emozioni targato Disney, che con queste cose ci sa decisamente fare. Sulle note di John Legend si svolge la storia della piccola Journey (che in inglese significa proprio “viaggio”), che dopo l’esproprio del laboratorio del nonno giocattolaio (interpretato dall’attore premio Oscar Forest Whitaker) dovrà salvare l’azienda di famiglia con l’aiuto del robottino Buddy.

Disponibile su: Disney+

Una poltrona per due

Di John Landis (1983)

Il 2020 ha cambiato radicalmente le nostre abitudini e ci ha costretto a rinunciare a molte cose, ma non alla replica di Una poltrona per due su Italia 1! Anche quest’anno, puntuale come sempre, la commedia natalizia con Eddie Murphy e Dan Aykroyd andrà in onda il 24 dicembre alle 21.35. Lo scambio di ruoli tra il ricco bianco Louis Winthorpe III e il barbone nero Billie Ray Valentine è una sicurezza natalizia a cui non si può assolutamente rinunciare.

Disponibile (anche) su: Amazon Prime Video