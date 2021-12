Le temperature a Milano sono già scese senza attendere l’arrivo dell’inverno vero e proprio. Certo, c’è chi se ne lamenta, ma l’atmosfera frizzante e magica nella metropoli meneghina è sempre qualcosa di unico.

Fra i tanti vantaggi della stagione c’è la possibilità (per chi ne è capace) di inforcare i pattini e solcare la pista ghiacciata per prodursi in qualche evoluzione o semplicemente in un giro della pista.

A Milano e dintorni occasioni del genere non mancano affatto, ma abbiamo provato a stilare una lista completa delle piste di pattinaggio sul ghiaccio attive in questo periodo.

Bagni Misteriosi

Via Carlo Botta, 18

La struttura che costituisce ormai quasi una seconda sede del Teatro Franco Parenti aumenta di dimensioni rispetto all’anno scorso, promette tanta buona musica e una serie di esibizioni artistiche, laboratori per bambini e altre attività.

Orari

Dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022

Fino al 19 dicembre: dalle 16 alle 19 (feriali), dalle 11 alle 21 (festivi)

Dal 20 dicembre: apertura giornaliera dalle 10.30 alle 19

Lezioni di pattinaggio

Le lezioni sono tenute da Sk8 crew e sono previste diverse opzioni:

Lezioni individuali: durante le ore di apertura al pubblico

1 h 35€

30 minuti 25€

Noleggio pattini 5€

È possibile estendere la lezione privata a più persone, fino ad un massimo di 4. Dalla seconda persona in poi, il costo della lezione è di 30€ per la lezione di 1h, 20€ per la lezione di 30 min.

– Lezione di gruppo

prima delle h 16,30, con pista di pattinaggio in uso esclusivo

mini (fino ai 5 anni) 20€

bambini (tra 6 e 10 anni) 30€

ragazzi (tra 11 e 15 anni) 30€

adulti (dai 16 anni) 30€

Noleggio pattini 5€

– Lezione di gruppo di livello avanzato dopo le h 21, con pista di pattinaggio in uso esclusivo adulti, dai 16 anni in su 30€, con noleggio pattini 5€

Christmas Village – Il Villaggio delle Meraviglie

Giardini di Porta Venezia

Dal 20 novembre al 9 gennaio 2022

Attorniata da casette in legno, mercatini e giostre del Christmas Village, la doppia pista di pattinaggio su ghiaccio parzialmente coperta e riscaldata dei Giardini Indro Montanelli è una delle più amate dai bambini, per ovvie ragioni. sia a grandi che piccoli. Quest’anno è ancora più grande, con 80 metri di lunghezza e 1000 m2 di ampiezza, qualificandosi come la più grande di tutto il Nord Italia.

Orari

tutti i giorni dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso alle 20)

Prezzi

Ingresso gratuito

Il Centro – Arese

Dal 20 novembre al 6 gennaio 2022

Il centro commerciale di Arese si veste per Natale e accoglie grandi e piccini nei suoi 350 mq di pista ghiacciata dove tutti, dai più esperti ai principianti possono provare l’ebrezza di una pattinata sul ghiaccio. A disposizione anche simpatici orsetti e pinguini per aiutare i più piccoli a prendere sicurezza.

Orari:

Giorni feriali: dalle 14 alle 20

Sabato, domenica e festivi: dalle 10 alle 21

02 Ice

Piazza Città di Lombardia

Dal 3 dicembre al 31 gennaio 2022

La più grande pista coperta di Milano rappresenta la scelta obbligata per tutti coloro che soffrono le basse temperature, anche nel mezzo dell’attività fisica.

Orari

Venerdì 3 dicembre: dalle 16 alle 21.30

Dal 4 all’8 dicembre: dalle 10 alle 21

Dal 9 al 20 dicembre 2021

Dal lunedì al giovedì: dalle 16 alle 20.30

Venerdì: dalle 15 alle 21.30

Sabato e domenica: dalle 10 alle 21

Dal 21 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022

Tutti i giorni: dalle 10. alle 21.30

24 dicembre: dalle 10 alle 18

25 dicembre: dalle 15 alle 21

31 dicembre: dalle 10 alle 18

Dal 10 al 16 gennaio 2022

Dal lunedì al giovedì: dalle 16 alle 20.30

Venerdì: dalle 15 alle 21.30

Sabato e domenica: dalle 10 alle 21

Dal 17 al 31 gennaio 2022 (se sarà prolungato il periodo d’apertura della pista)

Dal lunedì al giovedì: dalle 16 alle 20.30

Venerdì: dalle 15 alle 21

Sabato e domenica: dalle 10 alle 21

Prezzi

Noleggio Pattini: € 8 /ora – per 2 ore consecutive (se acquistate subito) € 12

Ingresso con pattini propri: € 5 /ora – per 2 ore consecutive (se acquistate subito) € 7

Noleggio Pattini BILAMA: € 4 /ora

Noleggio supporto: € 3 /ora

Chiave armadietto: € 2 (comprensivo di cauzione per restituzione chiave)

Abbonamento 10 ore: € 70

Palasesto

Piazza I maggio, Sesto San Giovanni

Aperta tutto l’anno, la grande struttura di Sesto San Giovanni offre anche intrattenimento musicale e corsi sportivi di pattinaggio sincronizzato, Precision Skating, pattinaggio artistico e curling.

Orari e costi

Noleggio pattini 2 euro