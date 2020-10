Siamo nel bel mezzo di ottobre, e nonostante le regole più restrittive Milano continua a proporre eventi di ogni tipo, dal ritorno di East Market fino alle tante, tantissime mostre che inaugureranno proprio in questo weekend. A proposito di cultura non si possono non citare le Giornate FAI d’Autunno, che questo weekend mostreranno al pubblico 11 luoghi di Milano.

Per non perdersi nel marasma di appuntamenti dentro e fuori la “circonvalla” il nostro #spiegoneweekend torna come ogni settimana a suggerirvi news, eventi e attività per godersi il weekend milanese. Buona lettura!

Il meteo del weekend

Il weekend a Milano regalerà finalmente un po’ di sole, anche se con temperature sempre più basse. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà se è il caso di portare in borsa l’ombrello.

News della settimana

I migliori eventi dell’autunno a Milano

Domenica 18 ottobre torna East Market, il mercatino del vintage con oltre 300 espositori

Tornano le Giornate FAI d'Autunno, con 11 luoghi di Milano aperti dai volontari dell'associazione per le visite guidate.

Fino al 15 novembre Milano ospiterà la 15esima edizione Photofestival, l'evento che per due mesi e mezzo diffonderà la fotografia d'autore in tutta la Lombardia.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre saranno le Giornate FAI d'Autunno, con l'apertura di 11 luoghi di Milano dove poter effettuare visite guidate con i volontari dell'associazione.

saranno le Giornate FAI d’Autunno, con l’apertura di 11 luoghi di Milano dove poter effettuare visite guidate con i volontari dell’associazione. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre per il Milano Clown Festival , festival internazionale sul nuovo clown e teatro di strada, giunto alla sua quindicesima edizione. Promosso da Scuola di Arti Circensi e Teatrali di Milano, ideato e diretto da Maurizio Accattato, coinvolgerà quest’anno oltre numerosi artisti e compagnie di “nuovo circo” italiane e internazionali in tre giorni tra spettacoli, musica, performance, installazioni artistiche, narrazioni interattive e molto altro, tutte a ingresso libero. I luoghi di spettacolo di quest’edizione saranno tutti all’interno del quartiere Isola e all’aperto: le due location in cui saranno allestiti gli ‘chapiteau cielo aperto’ saranno il cavalcavia Bussa con il Circo Bussa, e l’area pedonale di via Toce con il Circo Toce. Gli spettacoli saranno ospitati anche nel sagrato del Teatro Fontana, al Teatro Sassetti, in piazza Minniti, all’esterno dei pub, nei cortili (di via Borsieri 12 e via Belinzaghi 11), nel Giardino condiviso Isola Pepe Verde e in altri luoghi del quartiere.

Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre per il Milano Clown Festival, festival internazionale sul nuovo clown e teatro di strada, giunto alla sua quindicesima edizione. Promosso da Scuola di Arti Circensi e Teatrali di Milano, ideato e diretto da Maurizio Accattato, coinvolgerà quest'anno oltre numerosi artisti e compagnie di "nuovo circo" italiane e internazionali in tre giorni tra spettacoli, musica, performance, installazioni artistiche, narrazioni interattive e molto altro, tutte a ingresso libero. I luoghi di spettacolo di quest'edizione saranno tutti all'interno del quartiere Isola e all'aperto: le due location in cui saranno allestiti gli 'chapiteau cielo aperto' saranno il cavalcavia Bussa con il Circo Bussa, e l'area pedonale di via Toce con il Circo Toce. Gli spettacoli saranno ospitati anche nel sagrato del Teatro Fontana, al Teatro Sassetti, in piazza Minniti, all'esterno dei pub, nei cortili (di via Borsieri 12 e via Belinzaghi 11), nel Giardino condiviso Isola Pepe Verde e in altri luoghi del quartiere.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 19, in Piazza Castello, davanti al Castello Sforzesco, ospiterà la prima edizione milanese di Flor, mostra-mercato florovivaistica che da oltre quindici anni colora il centro di Torino. All'evento gratuito saranno presenti oltre 50 florovivaisti provenienti da tutta Italia, con un'amplissima partecipazione di vivaisti milanesi e lombardi, che proporranno le proprie eccellenze, ideali per abbellire spazi urbani, giardini, terrazzi e balconi.

, dalle 9 alle 19, in , davanti al Castello Sforzesco, ospiterà la prima edizione milanese di , mostra-mercato florovivaistica che da oltre quindici anni colora il centro di Torino. All’evento gratuito saranno presenti oltre 50 florovivaisti provenienti da tutta Italia, con un’amplissima partecipazione di vivaisti milanesi e lombardi, che proporranno le proprie eccellenze, ideali per abbellire spazi urbani, giardini, terrazzi e balconi. Sabato 17 ottobre alle ore 16.30, presso Villa Fiorita in via Miglioli angolo via Gobetti, Cernusco Sul Navigli o (a pochi metri dalla fermata della metropolitana verde Villa Fiorita e a poche pedalate dalla pista ciclabile lungo il naviglio della Martesana), si terrà la presentazione del libro “Testimone di ingiustizia”, a cui interverranno l’autore e giornalista Eugenio Arcidiacono e il sen. Franco Mirabelli (Commissione Parlamentare Antimafia). Per prenotare scrivere un messaggio su Whatsapp al numero 3804626426 indicando il numero di partecipanti.

Sabato 17 ottobre alle ore 16.30, presso Villa Fiorita in via Miglioli angolo via Gobetti, Cernusco Sul Naviglio (a pochi metri dalla fermata della metropolitana verde Villa Fiorita e a poche pedalate dalla pista ciclabile lungo il naviglio della Martesana), si terrà la presentazione del libro "Testimone di ingiustizia", a cui interverranno l'autore e giornalista Eugenio Arcidiacono e il sen. Franco Mirabelli (Commissione Parlamentare Antimafia). Per prenotare scrivere un messaggio su Whatsapp al numero 3804626426 indicando il numero di partecipanti.

Sabato 17 ottobre torna per la sua seconda edizione il Sabato di Lambrate. Il programma:

– RED BAZAR e PIAZZETTA ILLUSTRATA: mostra mercato con oltre 60 artigiani e illustratori selezionati (dalle 10 alle 19)

– Open Mouth Blues Orchestra live – la “piccola orchestra” di 13 elementi, capitanata da Lorenzo Vergani, porterà la sua musica Blues, Soul, Funk e Jazz per uno speciale concerto in piazza Rimembranze di Lambrate (dalle 11 alle 13)

– nel pomeriggio, i “mostruosi” laboratori creativi per bambini ispirati allo street artist Invader a cura di Spazio Casita (dalle 15 in poi, su più turni. Prenotazione consigliata scrivendo a spaziocasita@gmail.com).

