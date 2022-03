Festa del papà, East Market e Irish Week: gli eventi del weekend Milano

Sta arrivando a Milano un weekend talmente pieno di eventi da far girare la testa! Ad aprirlo è la Festa di San Patrizio, che quest’anno è accompagnata dalla prima Irish Week milanese. A seguire la Festa del papà, con eventi e workshop dedicati. E poi danza, gite fuoriporta e il ritorno di East Market!

Insomma, quello in arrivo sarà di sicuro un fine settimana in cui non ci si potrà annoiare. Se siete indecisi su cosa fare, niente paura! Il nostro #spiegoneweekend è qui apposta, con news e suggerimenti sugli eventi del weekend a Milano!

Meteo del weekend

Il meteo del weekend a Milano sarà senza novità, con temperature ancora basse e cielo nuvoloso. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

News della settimana

Eventi del weekend da non perdere

Domenica 20 marzo torna a Milano East Market , con i suoi 300 espositori e tante novità in vista della primavera!

Dal 12 al 20 marzo a Milano si festeggiano San Patrizio e l'Irlanda con la prima Irish Week , ricca di eventi e iniziative a tema.

a Milano si festeggiano San Patrizio e l’Irlanda con , ricca di eventi e iniziative a tema. Sabato 19 marzo 2022 , alle ore 16:30 , e si attiverà contemporaneamente in tre città diverse, Milano, Roma e Napoli , il flash mob ideato ed organizzato dall’Associazione Movimenta, nel giorno che celebra l’importanza del ruolo dei papà nelle famiglie. La manifestazione, nata in supporto della campagna “Genitori #AllaPari”, vuole puntare l’attenzione sulla necessità di permettere ai padri di rivendicare il diritto ad un congedo di paternità retribuito più esteso ed egualitario. Ad oggi, infatti, il congedo di paternità è di soli 10 giorni ed è previsto solo in alcuni tipi di contratto, partite Iva escluse. Un gap rispetto agli altri Paesi europei da colmare, anche per rispettare la Direttiva Europea 96/34/CE sui congedi parentali. Il flash mob si terrà in tre luoghi simbolici: il Museo dei Bambini di Roma, Explora in via Flaminia 86, il Museo Muba di Milano, in via Enrico Besana 12 e, infine, presso la Città della Scienza di Napoli, in via Coroglio 57/104. Il flash mob vedrà protagonisti circa 30 papà per ogni location che si riuniranno tutti insieme con figli al seguito. I papà si muoveranno a ritmo di musica eseguendo una coreografia, a cura della danzatrice Flavia Buccero (direttrice artistica della Compagnia Movimentoinactor Teatrodanza), con i loro bebè e bambini, che danzeranno sui passeggini.

Concerti e musica a Milano: gli spettacoli del weekend

Arte e mostre a Milano

Cinema: eventi e film da non perdere

Eventi e attività per bambini

Sabato 19 marzo , per festeggiare tutti i papà in modo originale, FAO Schwarz , il negozio di giocattoli nel cuore di Milano, ha pensato a un evento in formato maxi. Ad accogliere gli ospiti, lo staff del negozio e il team del Pianoforte Gigante , un gruppo di performer specializzato in spettacoli interattivi che prendono forma dalla danza sui tasti: un nuovo format di spettacolo proposto in tutto il mondo, con più di 900 milioni di visualizzazioni video. Tra dimostrazioni e performance, gli artisti mostreranno alcuni passi di ballo da mettere subito in pratica e, come nelle indimenticabili scene di “Big” con Tom Hanks, i papà avranno la possibilità di diventare i protagonisti della loro festa danzando sul Dance-on-Piano con i propri figli.

Gastronomia e ristoranti a Milano

Gite fuori porta

Sabato 19 e domenica 20 marzo inaugura a San Martino Siccomario (PV) il primo Villaggio delle Uova in Italia. Molte le sorprese in programma nel primo fine settimana del Villaggio: gli organizzatori hanno previsto laboratori creativi, animazione, giochi. Nello specifico, nell’arco della giornata ci sarà la possibilità di partecipare ad un laboratorio didattico per scoprire curiosità e abitudini degli alpaca ma anche a un laboratorio creativo per artisti in erba alle prese con la decorazione degli incarti delle uova di Pasqua (iniziativa, questa, che sarà presente tutti i fine settimana dal 19 marzo al 18 aprile). Tra gli ospiti del Villaggio, farà il su debutto sabato 19 marzo anche il Museo Ovopinto di Civitella del Lago (Terni) le cui creazioni, in trasferta per l’occasione, verranno esposte in una singolare mostra. Il Museo Ovopinto è museo unico al mondo, un piccolo gioiello nato per raccogliere ed esporre tutte le uova dipinte messe insieme dall’Associazione Culturale giovanile che da ben 23 anni bandisce la Mostra Concorso Nazionale “Ovo Pinto” (uovo dipinto, in dialetto). Tra le collaborazioni che caratterizzano questa prima edizione del Villaggio delle Uova anche quella con il Museo dell’Oltrepò, diretto da Simona Guioli, che sarà presente con una selezione delle collezioni di botanica, zoologia, paleontologia, archeologia, mineralogia.

Alla scoperta di Milano