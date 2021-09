Se amate il vintage, la moda eccentrica e le insegne al neon East Market è la vostra Mecca. Uno dei mercatini dell’usato più celebri di Milano torna con la sua settiman edizione.

300 espositori torneranno a darsi appuntamento domenica 26 settembre 2021 in via Mecenate 88/A per il terzo weekend di seguito! Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica a est di Milano, si trovano anche vari articoli di collezionismo, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. La giornata avrà per tema la musica, con eventi e iniziative correlate.

Come da tradizione East Market si distingue per un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l’occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee sempre diverse. L’idea di vintage che propone è anche cultura e consapevolezza del riciclo. Non solo valorizzare il senso estetico e funzionale degli oggetti, ma anche informare e sensibilizzare il pubblico sugli aspetti ecologici sottesi a questa cultura.

Accompagnano il mercatino le aree food & beverage. East Market Diner, dove si trova la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area. In quest’ultima sono a disposizione del pubblico numerosi truck con un’offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche molte proposte per vegani, celiaci e kids.

East Market adotta la politica #plasticfree ovvero una policy ecologista che bandisce completamente tutta la plastica nel food e beverage. Per cibi e bevande, infatti , sono disponibili solo materiali eco friendly e riciclabili.

East Market lancia “playlEAST”: tutti possono diventare DJ per un giorno

Dopo la prima edizione dedicata al food e la seconda all’arte illustrata, per questo ultimo appuntamento sarà protagonista la musica. Solo per questa domenica il pubblico potrà diventare il DJ ufficiale di East Market ed esibirsi alla consolle davanti al pubblico dell’evento.

Come fare? Basterà compilare una playlist della durata di circa un’ora attraverso la piattaforma Spotify, nominarla “playlEAST” con il proprio nome e attendere di essere contattati. Lo staff di East Market selezionerà la migliore invitando l’autore o l’autrice ad esibirsi assieme ai DJ resident della manifestazione. La playlist vincitrice riceverà anche in premio un buono del valore di Euro 100 da spendere nell’area dischi del market. Dal pop al rock, dall’elettronica al rap, le grandi hit del passato e del presente passando per i brani meno conosciuti, nulla è escluso.

East Market 2021: orari e biglietti

Orario: domenica 12, 19 e 26 settembre dalle 10 alle 21

Ingresso: è obbligatorio acquistare il biglietto online al costo di 5 € sul sito dedicato.

I bambini entrano gratis fino ai 12 anni, libero accesso ai cani, accesso agevolato per i disabili.

Gli ingressi saranno scaglionati in base alla capienza degli spazi, previa misurazione della temperatura. Mascherina e sanificazione delle mani obbligatorie.

Per accedere è obbligatorio il Green Pass.