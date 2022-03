San Patrizio 2022 a Milano: gli eventi a tema e la prima Irish Week

San Patrizio è una festa estremamente sentita il Irlanda. Il 17 marzo è il giorno del santo patrono St. Patrick, o “per gli amici” St. Paddy. Questa celebrazione ha varcato i confini dell’Isola di Smeraldo da tanto tempo, diventando una festa amatissima anche negli USA e nel resto del mondo.

Dopo due anni di stop, San Patrizio potrà essere celebrato di nuovo anche a Milano! Per la prima volta in città arriva la Irish Week, dal 12 al 20 marzo 2022. Eventi, incontri e attività a tema irlandese coloreranno di verde la settimana di Milano, promuovendo la riapertura del turismo verso l’Irlanda.

Irish Week 2022: gli eventi da non perdere

12-20 marzo: Mostra open air I colori d’Irlanda. In via Dante, nel cuore di Milano si terrà, per tutta la durata della Irish Week, la mostra I colori d’Irlanda, per mostrare a Milano la meraviglia dei paesaggi naturali irlandesi.

Mostra open air I colori d’Irlanda. In via Dante, nel cuore di Milano si terrà, per tutta la durata della Irish Week, la mostra I colori d’Irlanda, per mostrare a Milano la meraviglia dei paesaggi naturali irlandesi. 14-18 marzo: Irish Film Festival. Al Cinema Anteo di City Life la programmazione sarà dedicata al grande cinema irlandese, con novità e prime assolute. Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. Programma: Lunedì 14: Once Martedì 15: Nora Mercoledì 16: Ireland (prima assoluta italiana. Ingresso gratuito) Giovedì 17: Brooklin Venerdì 18: Belfast

Irish Film Festival. Al Cinema Anteo di City Life la programmazione sarà dedicata al grande cinema irlandese, con novità e prime assolute. Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. Programma: 15-20 marzo: Experience Ireland. Contenuti digitali e street art si incontrano in piazza XXV Aprile per una full immersion nella bellezza dell’isola di Smeraldo con la 3D art di Cuboliquido e un emozionante viaggio digitale.

Experience Ireland. Contenuti digitali e street art si incontrano in piazza XXV Aprile per una full immersion nella bellezza dell’isola di Smeraldo con la 3D art di Cuboliquido e un emozionante viaggio digitale. 17 marzo: Green Button Festival. Festival di musica irlandese online con maxischermo in via Dante. Dalle 8 alle 22. Sarà possibile vedere l’evento in streaming a questo link.

Green Button Festival. Festival di musica irlandese online con maxischermo in via Dante. Dalle 8 alle 22. Sarà possibile vedere l’evento in streaming a questo link. 17-20 marzo: Spirit of Ireland Festival. Workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e piatti tipici negli spazi industriali dello storico Spirit de Milan. Giovedì e venerdì dalle 19.30, sabato e domenica dalle 12.30. Biglietti online e prenotazione obbligatoria.

Dont’touch my St. Patrick’s: l’evento targato Guinness nei pub milanesi

Non poteva esimersi dalle celebrazioni di San Patrizio 2022 la Guinness, storico marchio di birra irlandese amata in tutto il mondo. A Milano dal 14 al 20 marzo, negli Irish pub e nelle birrerie aderenti sarà possibile, con l’acquisto di una pinta, ricevere un sottobicchiere creato per l’evento. Scrivendoci sopra la scusa più assurda per tornare al pub riceverete un’altra pinta in omaggio!

Tutte le scuse verranno attaccate poi su un wall esclusivo in dotazione al pub che diventerà una meravigliosa raccolta di scuse adatte a ogni occasione.

Questi i pub aderenti a Milano: