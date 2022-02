Blanco: le nuove date del tour 2022 con tre tappe a Milano

Dopo aver vinto la 72ma edizione del Festival di Sanremo con il brano Brividi insieme a Mahmood, e dopo aver registrato in pochissime ore il tutto esaurito delle date primaverili, Blanco annuncia oggi le date estive del BLU CELESTE TOUR che, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, lo porterà a esibirsi in dodici live nei principali festival italiani.

Oggi sono state aggiunte altre 12 nuove date al tour di Blanco, portandolo per ben tre volte a Milano. Le prime il 6 e 7 aprile 2022 al Fabrique sono già sold out, a cui si aggiunge la terza data appena annunciata: il 17 settembre 2022 all’Ippodromo di San Siro.

Blanco inoltre, in qualità di vincitore di Sanremo, parteciperà con Mahmood all’Eurovision Song Contest a Torino dal 10 al 14 maggio 2022. Quindi, le date nei club previste durante la seconda settimana di maggio sono state riprogrammate a fine mese: le date dell’Estragon di Bologna dell’8 e 9 maggio sono state spostate al 22 e 23 maggio, mentre quelle al Gran Teatro Morato di Brescia del 13 e 14 maggio slittano al 27 e 28 maggio. Gli show sono sold out e i biglietti in possesso rimarranno validi per le nuove date.

Blanco in tour 2022: le nuove date

Il Blu Celeste Tour di Blanco partirà il 3 aprile da Padova, per terminare a maggio con a Brescia. Dato il successo totale e il sold out di tutte le date, il tour verrà riproposto in estate, con 12 nuove tappe nei festival estivi di tutta Italia, per concludersi all’Ippodromo San Siro di Milano il 17 settembre. Ecco le nuove date:

Sabato 18 giugno 2022 – Locarno, Connection Festival

– Locarno, Connection Festival Venerdì 24 giugno 2022 – Genova, Goa Boa. The Next Day

– Genova, Goa Boa. The Next Day Sabato 9 luglio 2022 – Alba (CN), Collisioni Festival

– Alba (CN), Collisioni Festival Domenica 17 luglio 2022 – L’Aquila, Pinewood Festival

– L’Aquila, Pinewood Festival Giovedì 21 luglio 2022 – Lucca, Lucca Summer Festival

– Lucca, Lucca Summer Festival Sabato 23 luglio 2022 – Servigliano (FM), Nosound Festival

– Servigliano (FM), Nosound Festival Giovedì 28 luglio 2022 – Roma, Rock in Roma

– Roma, Rock in Roma Sabato 30 luglio 2022 – Catania, Villa Bellini

– Catania, Villa Bellini Mercoledì 3 agosto 2022 – Matera, Sonic Park Matera

– Matera, Sonic Park Matera Giovedì 4 agosto 2022 – Gallipoli, Parco Gondar

– Gallipoli, Parco Gondar Sabato 6 agosto 2022 – Cattolica (RN), Parco della Regina

– Cattolica (RN), Parco della Regina Sabato 17 settembre 2022 – Milano, Ippodromo San Siro

Blanco tour 2022: info e biglietti

I biglietti sono disponibili dalla mattina di oggi, martedì 8 febbraio, dalle 14 sul circuito Vivoconcerti.com.