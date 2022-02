Centri benessere e spa a Milano: 6 posti dove regalarsi una coccola

Milano e i milanesi corrono, corrono sempre. Tra un evento da non perdere, un vernissage e un aperitivo, per una volta il nostro consiglio è quello di fermarsi un momento e godersi un meritato attimo di pausa. Concedersi una coccola ogni tanto è un favore che facciamo a noi, al nostro corpo e alla nostra mente. I centri benessere e le spa nascono per questo: sono dei luoghi pensati per staccare dalla routine quotidiana e prendersi cura di sé stessi.

A Milano ne esistono tantissimi (come di ogni cosa d’altronde), ma noi ne abbiamo selezionati cinque, ognuno con delle particolarità uniche, per adattarci a tutte le esigenze e a tutti gli stili di relax.

Wild Beauty

Nel cuore di Milano, a pochi passi da Brera e da Corso Como, Wild Beauty è un’istituzione tra i centri benessere di Milano, con i suoi oltre 20 anni di attività. Vera e il suo staff sono affiatate, adorabili e professionali, facendo sentire a casa propria anche il cliente più esigente, sin dalla prima visita. I tre piani della struttura permettono di occuparsi del corpo letteralmente dalla testa ai piedi: parrucchiere, manicure e pedicure, massaggi, trattamenti corpo e viso di ultima generazione ed estetica di base sono alcune delle attività disponibili nella sede di Corso Garibaldi, un posto dove ci si può rilassare totalmente e sentirsi in famiglia.

Dove: Corso Garibaldi 30

Grand Spa di Palazzo Parigi

Al centro benessere si affianca la spa, un luogo dove immergersi in piscine di acqua calda, fare saune e staccare totalmente dal resto del mondo. In questo periodo di infodemia abbandonare il telefono per qualche ora e immergersi in acqua o in un bagno di vapore è l’ideale. Tra i posti più magici di Milano ci sono sicuramente i 1.700 metri quadrati della Grand Spa di Palazzo Parigi. Un luogo ispirato alla tradizione moresca delle terme e dei massaggi rilassanti, con sette percorsi benessere e un’area di pura magia, il Royal Hammam Privée, dove concedersi un massaggio tra ampie vetrate, musicoterapia e aromaterapia.

Dove: Corso di Porta Nuova, 1

Bellavera Beautytherapy

Se il nome Cristina Fogazzi non vi fa suonare nessun campanello forse lo farà il suo nome d’arte: Estetista Cinica. Questo centro benessere stracolmo di dettagli rosa e cose belle parla di tutto ciò che ha reso il brand quello che è: un concentrato di divertimento e brutale onestà unito a prodotti che funzionano senza scucire un rene. Amato dalle giovani e dalle giovanissime, questo centro estetico propone trattamenti personalizzati al millimetro, con veri e propri percorsi di bellezza per viso e corpo, come le famosissime bende slim_me per il drenaggio linfatico. Un vero tempio per tutte le fagiane!

Dove: Piazza Buonarroti 32

QC Terme Milano

Se si parla di luoghi dove lasciarsi andare non si può non citare QC Terme, un posto diventato famosissimo nel panorama del benessere a Milano. Incastonato tra le mura spagnole di Porta Romana, il centro termale è una vera oasi di relax, tra piscine emozionali, saune e bani turchi che restano impressi nella mente di tutti i visitatori, come il tram di Porta Romana, la prima sauna realizzata all’interno di un autentico tram Carelli di Atm! Da esplorare anche il percorso Cascate della Triennale, la sauna Cinema e la spettacolare vasca Underwater Museum, premiata nel 2011 come piscina più bella d’Europa. Un consiglio: prenotate per tempo e andateci in un giorno feriale, in modo da evitare le orde di frequentatori “della domenica”. I prezzi per l’ingresso alle terme vanno dai 42 ai 58 € a seconda delle fasce orarie.

Dove: Piazzale Medaglie d’Oro, 2 angolo Via Filippetti

Lo studio bianco

Il benessere non passa solo dal corpo, ma anche e soprattutto dalla mente. Lo sa bene lo staff dello Studio Bianco, un luogo che dona letteralmente la pace dei sensi. Tutti i prodotti usati sono etici e green e ogni trattamento è basato sull’energia pranica della persona. I trattamenti coinvolgono viso, corpo e anima, con percorsi specifici di massaggio, rituali viso altamente personalizzati e sedute specifiche per mamme in attesa e remise en forme. Non mancano nemmeno i servizi di make-up, epilazione con il filo arabo e sugarine (tecnica di epilazione con pasta di zucchero).

Dove: Via Friuli, 26/B

Armani Spa

All’interno dell’eslusivo Armani Hotel di Milano c’è una spa che domina i tetti del capoluogo, curata con lo stile che contraddistingue il marchio Armani. Piscina di rilassamento con vista panoramica, sauna finlandese, bagno di vapore, cascata di ghiaccio, area relax con vista sulla città e un’area fitness attrezzata aspettano i visitatori della lussuosa spa nel quadrilatelo della moda. Per concedersi una coccola in più ci sono poi i trattamenti, divisi in tre tipologie differenti a seconda dell’obiettivo: MU, per rilassarsi, Fluidità per purificare mente e corpo e Libertà, per liberarsi dallo stress. L’ingresso alla sola struttura va dai 45 € per la sola mattinata agli 85 € per la giornata intera.