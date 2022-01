Volete sapere quando cadono Pasqua e Pasquetta quest’anno? O magari organizzare un bel weekend fuoriporta approfittando di un ponte strategico? Allora quello che vi serve è il calendario delle feste e dei ponti del 2022!

Se il 2021 è stato un anno piuttosto avaro di occasioni per ponti e vacanze il 2022 parte con il botto già dall’Epifania, che cade di giovedì, per continuare con un calendario dove possono essere sfruttati 45 giorni di vacanza!

Feste e ponti del 2022: il calendario

Epifania: giovedì 6 gennaio 2022

giovedì 6 gennaio 2022 Carnevale: martedì 1° marzo 2022

martedì 1° marzo 2022 Pasqua: domenica 17 aprile 2022

domenica 17 aprile 2022 Pasquetta: lunedì 18 aprile 2022

lunedì 18 aprile 2022 25 aprile: lunedì

lunedì 1° maggio: domenica

domenica 2 giugno: giovedì

giovedì Ferragosto: lunedì 15 agosto 2022

lunedì 15 agosto 2022 Halloween: lunedì 31 ottobre 2022

lunedì 31 ottobre 2022 Ognissanti: martedì 1° novembre 2022

martedì 1° novembre 2022 Sant’Ambrogio: mercoledì 7 dicembre 2022

mercoledì 7 dicembre 2022 Festa dell’Immacolata : giovedì 8 dicembre 2022

: giovedì 8 dicembre 2022 Natale : domenica 25 dicembre 2022

: domenica 25 dicembre 2022 Santo Stefano : lunedì 26 dicembre 2022

: lunedì 26 dicembre 2022 Capodanno : sabato 31 dicembre 2022

: sabato 31 dicembre 2022 1° gennaio 2023: domenica

I patroni non si fanno pregare neanche a Milano, dove Sant’Ambrogio santifica un mercoledì che chiude un weekend lungo, perfetto per fare l’albero di Natale, come tradizione meneghina richiede.

Quest’anno Tutti i Santi cadrà di martedì; perfetto per allungare il weekend e festeggiare Halloween con una vacanza. Molto meno promettente il 1° maggio di domenica, tra le poche feste a cadere durante il fine settimana.

Carnevale 2022 quest’anno cadrà il 1° marzo, ma non dappertutto: in Lombardia infatti si festeggia il Carnevale Ambrosiano, che per tradizione cade 4 giorni dopo, quindi il 5 marzo, un sabato.