Carnevale Ambrosiano, MuseoCity e mercatini: gli eventi del weekend a Milano

Il primo weekend di marzo sarà colmo di eventi e attività di ogni tipo: finalmente arriva il Carnevale Ambrosiano a cui fa eco MuseoCity! Non solo: ci saranno come sempre spettacoli di teatro, attività per i più piccoli e appuntamenti gastronomici da non perdere!

Un weekend in cui sicuramente non ci si potrà annoiare, con un’agenda fittissima di appuntamenti. Se siete indecisi su cosa fare il nostro #spiegoneweekend è qui apposta, con news e suggerimenti sugli eventi del weekend a Milano!

Il meteo del weekend a Milano sarà pieno di sole, anche se con temperature piuttosto bassine. Per approfondire le previsioni del tempo giorno per giorno, la nostra guida vi indicherà temperature medie e suggerimenti sul clima.

A Milano è arrivato il Carnevale Ambrosiano , insieme a tantissimi eventi per adulti e bambini!

Venerdì 4 marzo prende il via MuseoCity, quest'anno finalmente in presenza e in versione allargata: oltre a Milano infatti parteciperanno anche Bergamo e Brescia!

Fino al 13 marzo si svolgerà a Milano La Città dei Gatti, una rassegna interamente dedicata al mondo dei nostri amici felini, tra concerti, mostre, incontri e attività per la famiglia!

si svolgerà a Milano , una rassegna interamente dedicata al mondo dei nostri amici felini, tra concerti, mostre, incontri e attività per la famiglia! A Milano torna Retrograde , il garage sale firmato East Market previsto per sabato 5 e domenica 6 marzo presso lo spazio Mecenate 84. Nel cuore della Milano Est sarà a disposizione del pubblico uno spazio industriale coperto di oltre 1000 MQ interamente dedicato alla moda dal gusto retrò , con oltre 10mila capi selezionati per tutte le tasche con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni ’60 agli Anni ’00. Saranno disponibili migliaia proposte per uomo e donna tra capi e accessori selezionati a partire da pochi Euro con la più ampia varietà di stili, colori e forme. I più trendy capi di seconda mano, denim, pelle, t-shirt, giacche, gonne, abiti, pantaloni, workwear/militare e accessori. Vasta scelta di denim in tutti i lavaggi e taglie e nelle colorazioni tie-dye, crop top con camicie Ralph Lauren, felpe college customizzate, Dr. Martes, sneakers e molto altro. Ingresso 3€

Sabato 5 marzo alle 21 al TeatroBello andrà in scena KOLOSSAL Ho visto la luce all'improvviso. Spettacolo Comico d'Improvvisazione teatrale con Alessandro Cantarella, Giorgio Centamore, Giulio Guerrieri e ELENA DI CIOCCIO (special guest). Immaginatevi degli attori che arrivano dal buio e si trovano improvvisamente sotto le luci di un set, dove però manca tutto il resto del cast tecnico: da qui l'idea improvvisa di farsi aiutare dal pubblico in sala in ogni modo per mettere in scena la loro storia, che cambierà trama e genere man mano che arriveranno nuovi stimoli. Il pubblico si troverà così a vivere, in presa diretta, l'esperienza cinematografica della lavorazione delle scene di un film "Kolossal" lasciandosi trascinare da esperti dell'improvvisazione. Ingresso a 13 €. L'intero ricavato della serata verrà devoluto al progetto di aiuti umanitari in favore dei Bimbi Ucraini con l'associazione I Bambini dell'Est.

andrà in scena . Spettacolo Comico d’Improvvisazione teatrale con Alessandro Cantarella, Giorgio Centamore , Giulio Guerrieri e ELENA DI CIOCCIO ( special guest). Immaginatevi degli attori che arrivano dal buio e si trovano improvvisamente sotto le luci di un set , dove però manca tutto il resto del cast tecnico: da qui l’idea improvvisa di farsi aiutare dal pubblico in sala in ogni modo per mettere in scena la loro storia, che cambierà trama e genere man mano che arriveranno nuovi stimoli. Il pubblico si troverà così a vivere, in presa diretta, l’esperienza cinematografica della lavorazione delle scene di un film “Kolossal” lasciandosi trascinare da esperti dell’improvvisazione. a 13 €. L’intero ricavato della serata verrà in favore dei Bimbi Ucraini con l’associazione I Bambini dell’Est. Domenica 6 marzo a partire dalle 18 verrà lanciata SALAD SUNDAYS, la prima serata lo-fi italiana firmata Bonsai Publishing | Salad Days. L’Art Mall di via Torino 64 si trasformerà in una grande boutique di beat lo-fi, arredata con i migliori tappeti sonori degli artisti del roster di Salad Days. Più di un format, SALAD SUNDAYS sintetizza un mood of life smaccatamente sbarazzino e spensierato, per staccare dal mondo e lasciarsi avvolgere dalla vibe aesthetic e dall’ipnotico flusso dei beat di ENRA, Slowheal, Addict., Rewind, eugenio izzi, H.1, stream_error, Simber, XXIII, marbre, CAMOMILLA, Darsena e Lofitaly, che si alterneranno on stage per presentare al pubblico dell’Art Mall il meglio della loro produzione. Info e prenotazioni: Cell. +39 3468256856 Email: info@bonsaipublishing.it

Domenica 6 marzo a partire dalle 18 verrà lanciata SALAD SUNDAYS, la prima serata lo-fi italiana firmata Bonsai Publishing | Salad Days. L'Art Mall di via Torino 64 si trasformerà in una grande boutique di beat lo-fi, arredata con i migliori tappeti sonori degli artisti del roster di Salad Days. Più di un format, SALAD SUNDAYS sintetizza un mood of life smaccatamente sbarazzino e spensierato, per staccare dal mondo e lasciarsi avvolgere dalla vibe aesthetic e dall'ipnotico flusso dei beat di ENRA, Slowheal, Addict., Rewind, eugenio izzi, H.1, stream_error, Simber, XXIII, marbre, CAMOMILLA, Darsena e Lofitaly, che si alterneranno on stage per presentare al pubblico dell'Art Mall il meglio della loro produzione. Info e prenotazioni: Cell. +39 3468256856 Email: info@bonsaipublishing.it

Sabato 5 marzo alle 11:30, in occasione di Bookpride 2022, Valentina Di Cesare presenterà per la prima volta a Milano il suo romanzo Tutti i soldi di Almudena Gomez insieme alla giornalista Marzia Fontana. In linea con il tema del Bookpride 2022, Moltitudini, rifletteranno attraverso il romanzo sul valore della diversità e dell'accoglienza e su quanto il pregiudizio possa influenzare il corso delle cose. Su una fetta di umanità che spesso risulta invisibile e marginale.

presenterà per la prima volta a Milano il suo romanzo Tutti i soldi di Almudena Gomez insieme alla giornalista Marzia Fontana. In linea con il tema del Bookpride 2022, Moltitudini, rifletteranno attraverso il romanzo sul valore della diversità e dell’accoglienza e su quanto il pregiudizio possa influenzare il corso delle cose. Su una fetta di umanità che spesso risulta invisibile e marginale. Fino al 6 marzo va in scena al Teatro Grassi di Milano Eichmann. Dove inizia la notte, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Stabile del Veneto. L’atto unico di Stefano Massini è diretto da Mauro Avogadro e vede in scena, nei panni di Hannah Arendt e Adolf Eichmann, Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon. La scrittura sempre lucida e graffiante e mai piegata al mero effetto teatrale di Stefano Massini, porta gli interpreti ad essere ora personaggi e ora persone che fanno i conti, purtroppo, con la Contemporaneità del Male. Prezzi: platea 33 €, balconata 26 € Info e prenotazioni chiamando lo 02 21126116

Fino al 6 marzo va in scena al Teatro Grassi di Milano Eichmann. Dove inizia la notte, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Stabile del Veneto. L'atto unico di Stefano Massini è diretto da Mauro Avogadro e vede in scena, nei panni di Hannah Arendt e Adolf Eichmann, Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon. La scrittura sempre lucida e graffiante e mai piegata al mero effetto teatrale di Stefano Massini, porta gli interpreti ad essere ora personaggi e ora persone che fanno i conti, purtroppo, con la Contemporaneità del Male. Prezzi: platea 33 €, balconata 26 €. Info e prenotazioni chiamando lo 02 21126116.

Sabato 5 marzo Amnesia Milano presenta: Back To Be Human. In consolle Matthias Tanzmann. Il tedesco Matthias Tanzmann è da anni protagonista a Ibiza e i nei migliori club in ogni continente, così come le produzioni della sua label Moon Harbour Recordings risultano sempre alquanto apprezzate dai dj e dai producer di tutto il mondo, per tacere soprattutto del suo progetto Better Lost Than Stupid, realizzato insieme a Davide Squillace e Martin Buttrich. Da oltre vent'anni, una presenza più che decisiva nel clubbing internazionale. Ingresso: prevendite 25 €+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato); intero in cassa 30 €

Sabato 4 e domenica 5 marzo FAO Schwarz Milano invita tutti i bambini a partecipare alla sua grande festa di Carnevale nei panni della principessa Disney o del supereroe Marvel più apprezzato. Ad attenderli anche una fantastica sorpresa da portare a casa. Ad animare gli appuntamenti, anche il mondo di Harry Potter . Maghi e streghe sono invitati da FAO Schwarz per vivere la magia del Wizarding World. Si potrà provare il Cappello Parlante e scoprire in quale casa di Hogwarts si verrà smistati..

Sabato 4 e domenica 5 marzo FAO Schwarz Milano invita tutti i bambini a partecipare alla sua grande festa di Carnevale nei panni della principessa Disney o del supereroe Marvel più apprezzato. Ad attenderli anche una fantastica sorpresa da portare a casa. Ad animare gli appuntamenti, anche il mondo di Harry Potter. Maghi e streghe sono invitati da FAO Schwarz per vivere la magia del Wizarding World. Si potrà provare il Cappello Parlante e scoprire in quale casa di Hogwarts si verrà smistati.

L'Ippodromo Snai La Maura apre i cancelli di via Lampugnano 95 per accogliere le famiglie milanesi con lo spettacolo dell'ippica e l'animazione per bambini ogni domenica. Da domenica 13 febbraio oltre al battesimo in sella gratuito, nelle domeniche del 6 e 13 marzo i bambini potranno divertirsi nell'area giochi allestita alle spalle della tribuna dove potranno giocare, colorare e divertirsi in compagnia di due animatori mascherati da personaggi di Harry Potter. Ai bambini saranno inoltre offerti zucchero filato e popcorn. Inoltre, a partire da domenica 27 febbraio, i più curiosi e appassionati di storia potranno fare un tuffo nel passato grazie ai pannelli predisposti accanto al punto scommesse grazie ai quali sarà possibile approfondire la lunga tradizione dei mestieri legati all'ippica e nello specifico al trotto.

Tornano i laboratori del Pime a Milano sabato 26 febbraio con "Animali strabilianti", nuovo appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Le popolazioni dell'Amazzonia indossano copricapi con piume di pappagalli, volatili connessi con le forze del cielo, mentre in Cina gli sposi indossano abiti ricamanti con raffigurazioni di pipistrelli come augurio di felicità. Queste tradizioni sono testimoniate da diversi oggetti esposti al Museo. I piccoli partecipanti sono invitati a scoprire il significato simbolico della fauna rappresentata sulle opere e sugli oggetti conservati al Museo e a partecipare ad un simpatico laboratorio per creare un proprio animale di fantasia con la tecnica del collage. Per partecipare: € 3 di ingresso ridotto + € 5 per l'attività. Accompagnatori: € 3 di ingresso ridotto.

