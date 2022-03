Il Carnevale 2022 a Milano torna in piazza, con eventi e attività per adulti e bambini. Non ancora confermata la parata dei carri in Piazza Duomo. La chiusura delle scuole è prevista venerdì 4 e sabato 5 marzo, così i ragazzi lombardi potranno godersi un weekend lungo.

Ogni anno la domanda è sempre la stessa: perché a Milano il Carnevale si festeggia più tardi rispetto ad altre città come Venezia e Viareggio? La genesi di questa consuetudine rimanda a una storia tra verità e leggenda, che ha a che fare con il patrono della città, Sant’Ambrogio, da cui l’appellativo “ambrosiano”. Per saperne di più abbiamo creato un articolo tutto dedicato al Carnevale milanese e alla sua storia.

Carnevale 2022 a Milano: le date

Mentre nel resto di Italia il Carnevale 2022 prende il via con il giovedì grasso, che cade il 24 febbraio, per culminare il 1° marzo con il celebre Martedì Grasso. A Milano e nelle città in cui si celebra il Carnevale Ambrosiano, i festeggiamenti sono invece rimandati a sabato 5 marzo.

A Milano e nei comuni dell’hinterland che seguono il rito ambrosiano, le scuole resteranno chiuse il 4 e 5 marzo 2022. Alcune scuole potrebbero essere chiuse anche giovedì 3. Nei comuni lombardi che seguono invece il calendario romano si resterà a casa nei giorni 25 e 26 febbraio.

Carnevale 2022 a Milano: gli eventi

Al momento non ci sono conferme sulla storica sfilata dei carri in Piazza del Duomo, anche se è facile credere che non si farà, nonostante in molte città italiane le parate di Carnevale si siano tenute regolarmente.

Gli eventi collaterali che accompagneranno il weekend del Carnevale a Milano sono moltissimi, tra attività dedicate ai bambini alle serate in discoteca fino ai concerti e al teatro. Per conoscere tutto quello che si potrà fare in città dal 4 al 6 marzo ovviamente vi rimandiamo al nostro mitico #spiegoneweekend!

Carnevale allo Spirit de Milan

Venerdì 4 marzo lo Spirit de Milan in via Bovisasca 59, propone una serata speciale di Bandiera Gialla per festeggiare il Carnevale! Si parte con il concerto di musica anni ’70 delle Dance Angels, trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women. Dopo di loro torna lo spettacolo della drag queen Alexandra, che farà ballare il pubblico al ritmo dei suoi fianchi e delle sue parrucche voluminose e scintillanti con il suo repertorio che spazia dal soul al pop. In chiusura, il dj set di Alex Biasco. È gradita la maschera!

Carnevale con i bambini

I musei di Milano apriranno le loro porte ai più piccoli in occasione di due grandi eventi: il Carnevale ambrosiano e Museo City, che inizierà proprio venerdì 4 marzo. Non solo musei: i bimbi potranno divertirsi con attività e laboratori pensati per loro anche nei parchi di Milano!

Pinacoteca Ambrosiana, domenica 6 marzo,10:30 : Caccia al dettaglio – Visita ludica per famiglie

Se vi chiedessimo di disegnare con pochi semplici elementi gli episodi salienti di una storia, sareste in grado? Come facevano gli artisti? Vi cimenterete voi stessi disegnando un racconto fatto di forme e proporzioni: questo vi aiuterà a cogliere l’essenziale! Prezzo: € 18 adulti, € 8 bambino (comprensivo di ingresso al museo e visita guidata)

: Caccia al dettaglio – Visita ludica per famiglie Se vi chiedessimo di disegnare con pochi semplici elementi gli episodi salienti di una storia, sareste in grado? Come facevano gli artisti? Vi cimenterete voi stessi disegnando un racconto fatto di forme e proporzioni: questo vi aiuterà a cogliere l’essenziale! € 18 adulti, € 8 bambino (comprensivo di ingresso al museo e visita guidata) Parco Sempione, sabato 5 marzo, ore 10.30 : Carnevale al Parco Sempione: gioco-visita in maschera! Insieme alle guide di Lop Lop! i bambini potranno scoprire i segreti del parco, facendo la conoscenza delle creature che vi abitano ed esplorando i monumenti più belli. Al termine della visita ci sarà una sfilata e verrà premiata la maschera più bella! Prezzo: 25 € adulto, 20 € bambino. Info e prenotazioni su www.familydays.it

: Carnevale al Parco Sempione: gioco-visita in maschera! Insieme alle guide di Lop Lop! i bambini potranno scoprire i segreti del parco, facendo la conoscenza delle creature che vi abitano ed esplorando i monumenti più belli. Al termine della visita ci sarà una sfilata e verrà premiata la maschera più bella! 25 € adulto, 20 € bambino. Info e prenotazioni su www.familydays.it Museo di Storia Naturale, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 marzo: Colori, travestimenti e altri inganni. Partendo dalla tavolozza fornita dalla barriera corallina si introdurrà il concetto di colore e le sue molteplici funzionalità in natura: dalla capacità di inviare efficacemente messaggi al corteggiamento. Si passerà poi ad affrontare i diversi tipi di mimetismo con esempi e giochi e i diversi pattern e colorazione. Infine si affronterà anche il dimorfismo sessuale cromatico e l’espressione di colorazioni diverse in base al tipo di ambiente. Alla fine della visita i bambini potranno realizzare la propria maschera di carnevale personalizzata. Prezzo: 7 €

Carnevale al Castello Sforzesco

Sabato 5 marzo il Castello Sforzesco ospiterà il primo appuntamento della rassegna #TheClassicalExperience. Il concerto “Sol Levante” vedrà Cosimo Carovani al violoncello e Stefano Ligoratti al pianoforte. Il concerto si terrà nella bellissima Sala Viscontea del Castello.

Al termine del concerto, dalle 23 comincerà la serata disco anni Ottanta Club Haus 80’s, con dj set. Il biglietto cumulativo per entrambi gli eventi è di 20 €. Prenotazione online fortemente consigliata.

Carnevale in discoteca

Tante le discoteche di Milano che si preparano a festeggiare come si deve la notte di Carnevale, con serate a tema ed eventi in maschera. Ecco le principali: