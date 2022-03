A Milano è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico per la giornata dell’8 marzo, in occasione della Festa della donna. Ogni anno questa giornata è scelta simbolicamente per denunciare le disparità di genere e rivendicare il ruolo della donna nel mondo del lavoro.

Lo sciopero si terrà dalla mezzanotte alle 21 di martedì 8 marzo e riguarderà tutto il trasporto pubblico e privato. Trenord ha comunicato in una nota che saranno garantiti i treni nelle fasce “protette”, cioè quelli in partenza e in arrivo tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.

In caso di cancellazione dei treni diretti a Malpensa saranno implementati dei bus sostitutivi in partenza dalla stazione di Milano Cadorna, in via Paleocapa 1.

Al contrario di Trenord, Atm Milano per il momento non ha diramato informazioni relative allo sciopero previsto per la Festa della Donna.